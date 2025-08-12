Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta

Tenerife da un paso más hacia la finalización del Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta. En la noche de ayer, lunes, el Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, instaló el módulo donde se ubicará el ascensor que conectará la Avenida de la Trinidad con esta emblemática infraestructura. La pieza, de 15 metros de longitud y 13 toneladas de peso, se colocó junto al Intercambiador de La Laguna, reforzando la conexión peatonal segura en uno de los puntos más transitados de la isla.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que “pieza a pieza, módulo a módulo, la Pasarela y las ocho rampas del Gran Anillo peatonal van tomando forma”. Una vez concluidos estos accesos, se aplicarán tratamientos antideslizantes, se eliminarán los actuales pasos de peatones y se ejecutará la integración ambiental del entorno de la glorieta.

Dávila confirmó que la obra estará totalmente operativa para el inicio del curso académico 2025-2026, consolidándose como un referente en movilidad sostenible y seguridad peatonal en Tenerife. Por su parte, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, señaló que “las labores no están siendo fáciles, porque el ensamblaje de rampas y piezas requiere maniobras de gran precisión”.

El nuevo módulo instalado en la Pasarela de Padre Anchieta / Tony Cuadrado

Accesibilidad universal y diseño inclusivo

El Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta ha sido diseñado con los más altos estándares de accesibilidad universal, en colaboración con SINPROMI. Entre las medidas implementadas destacan:

Ascensor en la Avenida de la Trinidad como complemento a rampas accesibles.

como complemento a rampas accesibles. Pendientes inferiores al 6% con descansillos estratégicos para personas con movilidad reducida.

con descansillos estratégicos para personas con movilidad reducida. Pasamanos dobles, barandillas protectoras e iluminación LED integrada para máxima seguridad y confort.

El proyecto incluye además una transformación integral del entorno urbano, con nuevas aceras, una plaza ajardinada en la Facultad de Biología, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la conexión directa con el Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Un diseño estructural premiado

Diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores y el ingeniero José Romo, la estructura en forma de anillo elevado a seis metros permite el tránsito peatonal sin interferir con el tráfico rodado. Su diseño ha sido reconocido con los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019 por su contribución a la movilidad urbana sostenible.

Esta pasarela, considerada una de las infraestructuras peatonales más avanzadas de Europa, no solo mejora la fluidez del tráfico, sino que crea un nuevo espacio urbano funcional, seguro y estéticamente integrado en La Laguna.