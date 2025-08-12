La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
Usuarios de la TF-66 han tenido que realizar un desvío para circular entre El Fraile y Las Galletas
La subida de la marea obligó en la tarde de este martes, 12 de agosto, a cortar una carretera insular en el sur de Tenerife. La medida fue adoptada por el área de Carreteras del Cabildo tinerfeño en la zona litoral de Arona.
Algunos usuarios de la vía que enlaza El Fraile y Las Galletas (TF-66) se encontraron con la desagradable sorpresa de tener que realizar un desvío para circular entre ambas localidades.
Como ha ocurrido ya en otras ocasiones, la subida del mar anegó parte de la calzada que discurre entre ambos núcleos, a la altura de la playa de Las Galletas.
El corte fue llevado a cabo por policías locales de Arona.
Cabe recordar que el volumen de tráfico habitual entre Guaza y El Fraile con Las Galletas y Costa del Silencio es muy importante.
De hecho, el desvío de la circulación también afecta a guaguas del servicio público.
