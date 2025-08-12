Nuevo punto limpio en Las Chafiras: así será la instalación que mejorará el reciclaje en el sur de Tenerife

El Cabildo inicia las obras de esta infraestructura, con una inversión de un millón de euros y ocho meses de ejecución, para reforzar la gestión de residuos

Imagen de archivo de un punto limpio en Tenerife.

Imagen de archivo de un punto limpio en Tenerife. / Ramon de la Rocha

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha iniciado las obras del nuevo punto limpio de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona. La actuación, con un presupuesto de 1.025.782 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, busca mejorar la gestión de residuos en la comarca sur y acercar a los vecinos un servicio gratuito de recogida selectiva.

La infraestructura será ejecutada por la empresa Construplan SLU y está financiada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Un impulso al reciclaje y la economía circular

La consejera de Medio Natural y Sostenibilidad, Blanca Pérez, destacó que este nuevo espacio permitirá depositar residuos de manera separada y gratuita, transformándolos en recursos reutilizables. Entre los materiales que se podrán llevar se incluyen enseres, electrodomésticos y restos de obras, lo que favorecerá una gestión más eficiente.

Por su parte, el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, subrayó que el punto limpio dará respuesta a una demanda histórica en una zona de gran actividad comercial, industrial y residencial.

Visita al nuevo punto limpio de Las Chafiras.

Visita al nuevo punto limpio de Las Chafiras. / ED

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, recordó que esta instalación se suma a la red insular para facilitar la recogida selectiva y potenciar la economía circular en la isla.

Red insular y otros proyectos en marcha

El punto limpio de Las Chafiras se unirá a los ya operativos en Santa Cruz (Jagua), Las Torres de Taco (La Laguna), Güímar, Adeje, Buenavista del Norte, La Guancha, La Orotava y Arona.

Actualmente, el Cabildo trabaja en la habilitación de otros ocho puntos limpios en Arico, Los Rodeos (La Laguna), Fasnia, Granadilla, Vilaflor, Guía de Isora, Tegueste y San Miguel (Las Chafiras), estos últimos en diferentes fases de ejecución o licitación.

Horarios y acceso gratuito

Los puntos limpios son gratuitos y abren con el siguiente horario:

  • Lunes: de 8:00 a 16:00 horas
  • Martes a viernes: de 8:00 a 20:00 horas
  • Sábados: de 9:00 a 20:00 horas
  • Domingos: de 9:00 a 14:00 horas

Noticias relacionadas y más

Con esta nueva infraestructura, el Cabildo de Tenerife busca facilitar el acceso al reciclaje y reforzar la red de instalaciones para una gestión más sostenible de los residuos en la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo centro acuático de Tenerife abre sus puertas el próximo mes
  2. El extraño caso de Buenavista del Norte: cómo el cuarto municipio menos poblado de Tenerife acarrea la segunda deuda más alta
  3. Cerrados los accesos a Las Teresitas y Las Gaviotas: el bochorno abarrota las playas de Santa Cruz de Tenerife
  4. Detectan una plaga de filoxera en viñedos de Tenerife
  5. El Cabildo de Tenerife pide máxima prioridad a los planes de emergencias por erupción
  6. La piscina cubierta de Candelaria, con toda la financiación para su construcción
  7. Cuatro municipios de Tenerife, con potencial 'muy alto' de erupción: así es el mapa de riesgo del Cabildo
  8. Tenerife batalla contra los quads tras vetar su entrada en pistas forestales

Entre yates olvidados y barcos narco: una ruta por el cementerio de barcos del sur de Tenerife

Entre yates olvidados y barcos narco: una ruta por el cementerio de barcos del sur de Tenerife

Nuevo punto limpio en Las Chafiras: así será la instalación que mejorará el reciclaje en el sur de Tenerife

Nuevo punto limpio en Las Chafiras: así será la instalación que mejorará el reciclaje en el sur de Tenerife

Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta

Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta

El 4% de la población de Tenerife reside en una zona de alto riesgo volcánico

El 4% de la población de Tenerife reside en una zona de alto riesgo volcánico

Graves reproches en un PSOE roto

Graves reproches en un PSOE roto

‘Luisi’ Castro vuelve por tercera vez a la Alcaldía de Güímar para «devolver la ilusión»

‘Luisi’ Castro vuelve por tercera vez a la Alcaldía de Güímar para «devolver la ilusión»

Los peregrinos irán a Candelaria por el Camino Viejo y la TF-28 y no transitarán el monte

Los peregrinos irán a Candelaria por el Camino Viejo y la TF-28 y no transitarán el monte

Cuatro municipios de Tenerife, con potencial "muy alto" de erupción: así es el mapa de riesgo del Cabildo

Cuatro municipios de Tenerife, con potencial "muy alto" de erupción: así es el mapa de riesgo del Cabildo
Tracking Pixel Contents