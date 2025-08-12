Nuevo punto limpio en Las Chafiras: así será la instalación que mejorará el reciclaje en el sur de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha iniciado las obras del nuevo punto limpio de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona. La actuación, con un presupuesto de 1.025.782 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, busca mejorar la gestión de residuos en la comarca sur y acercar a los vecinos un servicio gratuito de recogida selectiva.

La infraestructura será ejecutada por la empresa Construplan SLU y está financiada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Un impulso al reciclaje y la economía circular

La consejera de Medio Natural y Sostenibilidad, Blanca Pérez, destacó que este nuevo espacio permitirá depositar residuos de manera separada y gratuita, transformándolos en recursos reutilizables. Entre los materiales que se podrán llevar se incluyen enseres, electrodomésticos y restos de obras, lo que favorecerá una gestión más eficiente.

Por su parte, el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, subrayó que el punto limpio dará respuesta a una demanda histórica en una zona de gran actividad comercial, industrial y residencial.

Visita al nuevo punto limpio de Las Chafiras. / ED

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, recordó que esta instalación se suma a la red insular para facilitar la recogida selectiva y potenciar la economía circular en la isla.

Red insular y otros proyectos en marcha

El punto limpio de Las Chafiras se unirá a los ya operativos en Santa Cruz (Jagua), Las Torres de Taco (La Laguna), Güímar, Adeje, Buenavista del Norte, La Guancha, La Orotava y Arona.

Actualmente, el Cabildo trabaja en la habilitación de otros ocho puntos limpios en Arico, Los Rodeos (La Laguna), Fasnia, Granadilla, Vilaflor, Guía de Isora, Tegueste y San Miguel (Las Chafiras), estos últimos en diferentes fases de ejecución o licitación.

Horarios y acceso gratuito

Los puntos limpios son gratuitos y abren con el siguiente horario:

Lunes: de 8:00 a 16:00 horas

Martes a viernes: de 8:00 a 20:00 horas

Sábados: de 9:00 a 20:00 horas

Domingos: de 9:00 a 14:00 horas

Con esta nueva infraestructura, el Cabildo de Tenerife busca facilitar el acceso al reciclaje y reforzar la red de instalaciones para una gestión más sostenible de los residuos en la isla.