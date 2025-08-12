‘Luisi’ Castro vuelve por tercera vez a la Alcaldía de Güímar para «devolver la ilusión»

«Vamos a devolver a los güimareros la ilusión y la esperanza». Carmen Luisa Castro toma por tercera vez el bastón de mando de Güímar de una forma inigualable, al más puro estilo de una de las políticas más peculiares de Canarias. Luisi, como se le conoce popularmente, se vuelve a convertir en alcaldesa tras sacar adelante una moción de censura imposible, en la que contó con el apoyo de tres concejales que desobedecieron las órdenes de sus partidos: los socialistas José Miguel Hernández y Patricia Encinoso y el representante de Nueva Canarias, Carlos Llarena. Tres ediles de formaciones que se autodefinen como progresistas para hacer alcaldesa a la líder del conservador Partido Popular güimarero.

A las 13:09 horas de ayer, en un salón de plenos abarrotado y que más parecía una sauna, los votos del PP –nueve concejales–, sumados a los dos rebeldes del PSOE y el único –también díscolo- de Nueva Canarias, avalaban una moción de censura que desaloja al Gobierno liderado por el nacionalista Gustavo Pérez, de CC, en coalición con el PSOE y Unidas Sí Podemos (USP).

La nueva alcaldesa, que ha utilizado su magnetismo personal y se ha valido también de la guerra fratricida del PSOE guimarero, apenas tuvo tiempo de dar un discurso al final de un pleno maratoniano, muy caliente –no solo por el extremo calor– y lleno de reproches. Se limitó a decir con su característica elocuencia: «A partir de ahora, el Ayuntamiento abre sus ventanas y puertas de par en par a los vecinos para tratarlos cara a cara y devolverles la esperanza perdida».

Moción de censura en Güímar /

Famosa por sus apariciones en el programa de televisión Sálvame, por pintar una raya azul en el Polígono Industrial para marcar la frontera entre Güímar y los otros municipios del Valle (Arafo y Candelaria), por llevar a vecinos de excursión al Valle de los Caídos o por pedir que el Monumento a Franco de Santa Cruz sea trasladado a Güímar, Carmen Luisa Castro (47 años) mostró el mismo desparpajo de siempre entre los aplausos mayoritarios de los presentes.

La portavoz de la moción de censura, la popular Raquel Díaz, recordó algo que para la propia alcaldesa es fundamental a la hora de justificar este relevo: «Con esta decisión logramos que se imponga la voluntad popular, en un ejercicio de higiene democrática, pues fue nuestro partido, el PP, el que ganó las últimas elecciones municipales». La formación se impuso, además, con mucha diferencia con respecto a sus rivales en los comicios de 2023: se llevó nueve concejales gracias a 4.192 votos, por cinco de CC y PSOE y uno de NC y USP. Casi dobla los apoyos logrados por nacionalistas y socialistas.

La moción de censura de 2013

Es la tercera vez que Castro accede a la Alcaldía y la segunda que lo hace a través de una moción de censura. En 2013 desbancó al socialista Rafael Yanes, de quien era compañera de pacto. Pero a mitad del mandato 2011-2015 cambió a los socialistas por los nacionalistas de CC y los ediles de Alternativa por Güímar como socios y se convirtió por primera vez en regidora. Luego gobernó entre 2015 y 2019 de nuevo con CC, al que expulsó a dos meses del final del mandato. Y ahora ha vuelto a mitad del 2023-2027 con otra censura y una mayoría reforzada de 12 concejales (solo necesitaba 11) que se hará efectiva en un pleno que Luisi Castro tiene intención de celebrar el próximo jueves.

El Día

La alcaldesa tiene previsto firmar hoy mismo los decretos de los concejales que formarán el nuevo Gobierno municipal güimarero. Ya tiene decidido el reparto de áreas. Asegura que se bajará el sueldo con respecto al anterior alcalde, Gustavo Pérez, y que su primera decisión pasa por «resolver la crisis de la Policía Local», uno de los principales argumentos de la moción de censura. «No puede ser que los miembros de Protección Civil se dediquen a tareas de regulación de tráfico, ni que se celebren las fiestas patronales de San Pedro sin apenas presencia de los agentes», explicó Castro, que remarcó que «la seguridad será vital en nuestra gestión».

Los pilares de su nuevo equipo serán el todavía concejal del PSOE José Manuel Hernández –los socialistas le han abierto un expediente de expulsión a él y a Patricia Encinoso que ambos dicen no haber recibido–. Hernández llevará Servicios Municipales y Hacienda. Además, destacarán ediles del PP como Francisco Hernández, que estará al frente de Empresas Concesionarias; Francisco del Rosario, que dirigirá Urbanismo, y Raquel Díaz, que asumirá Empleo, Comercio, Turismo y la Agencia de Desarrollo Local.

Los firmantes de la moción de censura, que acudieron al pleno vestidos de negro, recriminaron al ya exalcalde Gustavo Pérez haber protagonizado unos dos primeros años de mandato «desastrosos». Raquel Díaz (PP) le achacó «falta de liderazgo», «pérdida de rumbo por la improvisación» y «un excesivo protagonismo al poner por delante su ego al bien común». Los censurantes también lo criticaron por «falta de transparencia», «deterioro de los servicios públicos» y la sentencia que por las que el Consistorio puede llegar a pagar un millón de euros por unas obras en Las Bajas. Carlos Llarena (NC), por su parte, recordó a Pérez que «el barco de Güímar por fin tiene un capitán» y que «se ha cumplido el deseo de la mayoría, que votó en las últimas elecciones a Carmen Luisa Castro».

Aclaración de Gustavo Pérez

Gustavo Pérez negó todas las acusaciones y recordó que deja la Alcaldía «con la mayor inversión en muchas áreas, como limpieza o jardines». «En muchos aspectos arrojamos en este momento los mejores datos de la historia», puntualizó, para enfatizar que la moción de censura había prosperado «gracias al apoyo de tres concejales que han sido expulsados de sus partidos y que formaron parte de un equipo que ahora critican sin asumir responsabilidad alguna».

En representación de los tres ediles del PSOE que pasan a la oposición habló Airam Puerta. Se centró en recriminar a sus dos colegas haber propiciado el cambio de mando: «Han roto la disciplina del partido, lo cual es un golpe indigno. Se han traicionado a sí mismos y a su formación». «Es una deslealtad», concluyó desolado.