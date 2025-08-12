Ceremonia guanche de Candelaria: todo lo que debes saber sobre este ritual ancestral

El municipio de Candelaria está inmerso en su mes más importante del año. Cada mes de agosto, la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, vive su día grande, con la visita de miles de personas que acuden desde diferentes puntos de la isla.

Para esta celebración, se organizan multitud de actos religiosos y populares, siendo uno de los más admirados la ceremonia guanche, un ritual ancestral que representa el hallazgo de la imagen de la Virgen y que tendrá lugar el jueves 14 de agosto.

Un acto que reúne cada año a miles de personas y se considera la primera teatralización religioso-festiva del Archipiélago en la que estuvo presente la memoria histórica de los antiguos pobladores.

Ceremonia guanche, en Candelaria. / MARIA PISACA

¿En qué consiste este ritual ancestral?

La ceremonia guanche es un ritual ancestral que representa, como ya hemos comentado, el hallazgo de la imagen de la Virgen en la Playa de Chimisay, 95 años antes de la Conquista.

Las primeras representaciones se remontan al siglo XVIII y se realiza cada 14 de agosto, con la salida de la Virgen en procesión hacia el exterior de la Basílica. Los encargados de realizar esta ceremonia son los miembros del Colectivo Guanches de Candelaria, quienes, además, este año están de celebración porque han recibido la Medalla de Oro de Canarias.

Con el paso del tiempo, esta ceremonia se ha convertido en un acto central y distintivo de las fiestas de Candelaria.

Programa de actos

Martes 12

21.30 h. Recinto junto al Ayuntamiento. Efecto Pasillo, en concierto. Actuación previa de Neo Pinto. Entrada libre.

Miércoles 13

19.00 h. Recinto junto al Ayuntamiento. XI Luchada de menores 'Homenaje a la luchada de la media montaña' entre dos combinados de luchadores de la isla.

20.15 h. VII Luchada femenina en honor a la Virgen de Candelaria

21.30 h. XXVII Luchada institucional entre dos combinados de los mejores luchadores de Canarias de categoría juvenil. Retransmisión en directo por TV Canaria.

Jueves 14

Basílica de Candelaria. Actos religiosos

8.00, 10.00, 12.00, 16.00 y 18.00 h. Eucaristía.

17.15 h. Rezo del Santo Rosario.

18.45 h. Desde la Basílica de Candelaria. Procesión de la Virgen de Candelaria hasta el recinto junto al Ayuntamiento para celebrar el rito del hallazgo. Acompañada de la Banda de Música Las Candelas.

20.00 h. Recinto junto al Ayuntamiento. Ceremonia guanche . Llegada de la imagen y representación del hallazgo de la Virgen de Candelaria a cargo del Colectivo Guanches de Candelaria. Lectura del guion en las voces de Luisa Machado y José Luis de Madariaga. Retransmisión en directo por TV Canaria y TVE en Canarias.

. Llegada de la imagen y representación del hallazgo de la Virgen de Candelaria a cargo del Colectivo Guanches de Candelaria. Lectura del guion en las voces de Luisa Machado y José Luis de Madariaga. Retransmisión en directo por TV Canaria y TVE en Canarias. Seguidamente. Procesión hasta el Pozo. Al regreso de la Procesión, en el recinto junto al Ayuntamiento, Saludo del Rector de la Basílica, interpretaciones de Alba Fariña y Fernando Santana, y canto del Ave María de Chago Melián.

Seguidamente. Desde el Muelle. Exhibición de fuegos artificiales y continuación de la procesión hasta la Basílica. El templo estará abierto toda la noche con el rezo del santo Rosario cada hora.

y continuación de la procesión hasta la Basílica. El templo estará abierto toda la noche con el rezo del santo Rosario cada hora. 21.30 h. Claustro del Convento de los Padres Dominicos. Programación especial de tv 'Noche de peregrinos'. Retransmisión en directo por TV Canaria.

23.00 h. Plaza de Teror. Noche de parrandas en memoria a Rosaura Marrero Fariña. Coordina: Gracita González.

Procesión nocturna de la Virgen de Candelaria. / MARIA PISACA

Viernes 15

Basílica de Candelaria

Celebración de la eucaristía 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 18.00 h.

Rezo del santo Rosario a las 17.15 h. 9.00 h.

Recepción de tambores y ofrenda de la Asociación Cultural de la Guanchería de Los Realejos 10.00 h.

de la Asociación Cultural de la Guanchería de Los Realejos 10.00 h. 34ª Ofrenda floral atlética a la Virgen de Candelaria. Llegada de cientos de corredores procedentes de Santa Cruz de Tenerife. Organiza: MED Salud Sport Canarias.

10.45 h. Recinto junto al Ayuntamiento. Parada militar y recepción de la representación de su Majestad el Rey de España, doña María Concepción Brito Núñez, alcaldesa de Candelaria. Retransmisión en directo por La 2 de TVE en Canarias, TV Canaria, Cope Canarias y Candelaria Radio.

11.30 h. Partiendo desde el Ayuntamiento. Procesión cívica hasta la Plaza de la Patrona de Canarias. Acompañada de la Banda de Música Las Candelas.

hasta la Plaza de la Patrona de Canarias. Acompañada de la Banda de Música Las Candelas. 12.00 h. Basílica de Candelaria. Solemne celebración de la eucaristía, presidida por Monseñor Don Eloy Alberto Santiago Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense. Cantada por la Coral Voces para La Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas. Retransmisión en pantalla desde el Recinto junto al Ayuntamiento y en directo por La 2 de TVE en Canarias, TV Canaria, Cope Canarias y Candelaria Radio.

A su término. Procesión de la Virgen de Candelaria alrededor de la Plaza de la Patrona de Canarias y lluvia de voladores. Acompañada de la Banda de Música Las Candelas y la Nueva Banda de Igueste.

20.00 h. Desde la Plaza de la Patrona de Canarias. Traslado de la Virgen de Candelaria hasta el recinto junto al Ayuntamiento para la ofrenda a la Patrona de Canarias.

21.30 h. Recinto junto al Ayuntamiento. Ofrenda a la Patrona de Canarias: Músicas y tradiciones de las islas en honor a la virgen. Actuación musical de Tigaray. Cantantes y cantadores invitados: Luis Morera (La Palma) , Angélica Pérez (El Hierro), Gara Niz y Raúl Caraballo (Lanzarote), Jésica García (Gran Canaria), Paula Gómez y Chago Melián (Tenerife). Grupos de baile: Los campesinos de Lanzarote, Idayra de La Laguna y Almagre. Danza Venerada Santísima Trinidad de Igueste, Colectivo Guanches de Candelaria y Pescadores de Candelaria. Presenta: Sergio de la Rosa. Retransmisión en directo por TV Canaria y TVE en Canarias

Sábado 16

21.30 h. Recinto junto al Ayuntamiento. Cristina Ramos & Benito Cabrera, en concierto. Espectáculo 'Soy de aquí'

Domingo 17