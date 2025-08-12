Graves reproches en un PSOE roto

Las rencillas personales tienen a veces más peso que la ideología en la política municipal. Lo dejó claro ayer un PSOE de Güímar partido en dos. Los socialistas, con los gravísimos reproches que se lanzaron los tres ediles que abandonan el Gobierno güimarero por la censura y los dos que se mantienen en el equipo de mando al apoyar la moción, lo demostraron ayer en el pleno extraordinario.

De hecho, protagonizaron el momento más tenso cuando Carmen Luisa Castro, ya con el bastón de mando, dio la palabra a los dos ediles rebeldes ante la indignación de los que siguen siendo sus tres compañeros, quienes aseguraron que contravenía las normas de funcionamiento del pleno. Ante la insistencia de la nueva alcaldesa de que José Miguel Hernández y Patricia Encinoso se dirigieran a los presentes, Airam Puerta, Cándido Perdomo y Blanca Lorenzo abandonaron el salón de plenos visiblemente indignados.

Gustavo Pérez, exalcalde, al fondo. | M. P.

Las críticas que lanzaron los dos concejales censurantes fueron muy duras. Y tuvieron que ver con asuntos que van más allá de la política, como es el caso de Patricia Encinoso. La que llevará las áreas de Fiestas y Transportes en el nuevo equipo de mando acusó a los que aún siguen siendo colegas de formación, sin dar nombres, de «comportamientos homófobos y machistas». «Me llegaron a decir: si yo tuviera tus tetas no estaría aquí. O se referían a otros ediles llamándolos mariquitas. Son afirmaciones que no se pueden tolerar», aseguró ante la estupefacción de los asistentes.

Patricia Encinoso también habló de trato degradante –me aseguraron que tú aquí no estás para tomar decisiones–, de «personalismos que terminan afectando a los vecinos de Güímar» y de un Ayuntamiento «con tres gobiernos al mismo tiempo». «En los quince días que han transcurrido desde que se anunció la moción de censura han salido más proyectos que en dos años», reprochó a los integrantes del anterior equipo de mando, liderado por el nacionalista Gustavo Pérez, al que ella mismo perteneció.

Airam Puerta y Blanca Lorenzo. | M. P.

Encinoso reconoció que incluso le ofrecieron una subida de sueldo para dar marcha atrás y no apoyar la moción de censura. «Mi corazón seguirá siendo socialista pero esto no podía seguir así. Carmen Luisa Castro me ha devuelto la ilusión. Mi hija de 14 años me dijo, cuando le comenté lo que iba a hacer: mamá, desde que tengo 5 años te has señalado por ser socialista, pero si tomaste esta decisión por algo chungo será; siempre serás socialista».

La dirección nacional del PSOE ha abierto un expediente de expulsión a Patricia Encinoso y José Miguel Hernández por sumarse a la moción de censura que ha dado la Alcaldía al PP güimarero, desobedeciendo sus instrucciones. Los dos ediles aseguran no haber recibido la notificación y, por tanto, defienden que siguen militando en el PSOE. Hasta que esa expulsión no sea definitiva no se les puede considerar tránsfugas y, dado que no quieren abandonar el partido, tampoco pasarán al grupo de no adscritos. Los socialistas tinerfeños aclararon ayer que la comunicación de expulsión fue enviada el pasado día 4 y que, aunque no la hayan recogido, «se dará por comunicada y continuará el procedimiento».

José Miguel Hernández fue igual o incluso más duro que Patricia Encinoso, no solo con los otros tres ediles socialistas sino también con el ya exalcalde Gustavo Pérez. A este lo acusó, en una intervención cargada de histrionismo, de «pagar alquileres a sus amigos con dinero público» y de convertir el Ayuntamiento «en su chiringuito particular». «Ha alimentado una red clientelar de estómagos agradecidos; se lo advertí pero no me hizo caso», subrayó.

Hernández reveló que Airam Puerta, portavoz del PSOE en Güímar, quiso traicionar a sus socios nacionalistas «hasta en cuatro ocasiones». «Airam se ofreció al PP para romper el pacto a espaldas del PSOE exigiendo la Alcaldía: lo mandaron a freír chuchangas», manifestó. «Me querían echar, pues aquí estoy», remarcó un edil que en el Gobierno de Carmen Luisa Castro llevará Hacienda y Servicios Municipales. «Me llaman traidor y tránsfuga. Si la dicotomía es eso o Güímar, me quedo con Güímar sin la menor duda», concluyó Hernández.