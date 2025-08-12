El 4% de la población de Tenerife reside en una zona de alto riesgo volcánico

El mapa de riesgos volcánicos del Cabildo de Tenerife tiene señalado en rojo, o nombrado como un peligro «muy alto», a cuatro municipios de la Isla. Santiago del Teide, Guía de Isora, Garachico y El Tanque están en el punto de mira de una posible erupción [en este campo la exactitud es una quimera] por razones históricas, geográficas e incluso asociadas con el trabajo de campo que realizan los investigadores del Instituto Geográfico Nacional e Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). Como siempre, sobra decir que adivinar cuándo y, sobre todo, dónde se va a producir un nuevo episodio volcánico es como jugar a la Lotería. Hay indicios más o menos claros de que algo va a pasar, pero poco más. La única certeza es que en el citado mapa elaborado por técnicos de la institución insular el 4% de la población de la Isla reside en una zona propicia para que se produzca un fenómeno parecido al que vivimos en El Hierro (Tagoro - 2011) y en La Palma (Tajogaite - 2021).

Atendiendo a los últimos datos de población recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 40.606 de las 967.575 personas que habitan Tenerife están empadronadas en la actualidad en Guía de Isora (21.711 habitantes); Santiago del Teide (11.162); Garachico (4.920) o El Tanque. Estos municipios ocupan 248 kilómetros cuadrados de los 2.034 de la superficie total de la Isla, el 12,1% del territorio insular. Además, los cuatro disponen de 20.000 plazas turísticas, algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de actualizar los mapas de emergencias municipales (Pemus).

En el hipotético caso de que en un futuro se produzca una crisis natural como la que se dio en el Valle de Aridane (La Palma) será el Gobierno de Canarias quien asuma el mando de las operaciones. Eso sí, desde el Cabildo se quiere acelerar el proceso para que los planes de emergencias estén actualizado lo antes posible.

Riesgo volcánico en Tenerife / ED

El objetivo en el peor de los casos es ofrecer una capacidad de respuesta rápida para actuar en las zonas que puedan quedar expuestas a las coladas de lava. Este plan afecta a toda la Isla. Y es que además de los complejos sanitarios públicos, los dos aeropuertos y las conexiones marítimas con otras Islas abiertas para recibir medios de manera instantánea, en los protocolos deberán aparecer las infraestructuras municipales que se puedan usar para ubicar a los posibles desalojados y un mapa de carreteras sobre el que trabajar en el caso de que se tengan que improvisar itinerarios alternativos. La capacidad de reubicar a turistas aislados en puntos en riesgo es un elemento que también tiene mucha relevancia en una planificación que se va a ensayar el próximo mes en la Isla Baja.

El simulacro de Garachico va a moviliza a más de medio millar de efectivos a partir de una colaboración conjunta de la Delegación del Gobierno de Canarias, Gobierno de Canarias y Cabildo.

Del primer bloque se activarán efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Ejército de Tierra, Fuerzas Armadas, Servicio Aéreo de Rescate, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, aeropuertos de Canarias, Guardia Civil, Policía Nacional... El Ejecutivo regional también sumará al ejercicio elementos de la Policía Canaria, de la Dirección General de Emergencias, del Centro Coordinador (Cecoes 112), de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Puertos y Cartografía de Canarias (Grafcan).

Titsa y Metropolitano

El Cabildo, además de añadir al operativo componentes del Consorcio de Bomberos de Tenerife y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, quiere implicar en este operativo a las empresas Titsa y Metropolitano.

En la parte más científica, expertos del Pevolca [Instituto Geográfico Nacional, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-IGME), Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Agencia Estatal de Meteorología y de los dos centros universitarios del Archipiélago (ULL - ULPGC) llevarán la voz cantante de un ensayo en el que no faltarán los voluntarios de Protección Civil, policías locales, psicólogos, trabajadores sociales y veterinarios. n