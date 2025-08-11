El PP y los ‘rebeldes’ del PSOE y NC sacan adelante la censura que convierte en alcaldesa a Carmen Luisa Castro

Carmen Luisa Castro vuelve a tomar el bastón de mando de la Alcaldía de Güímar. A las 13:09 horas de este lunes, en un salón de plenos abarrotado y con un calor asfixiante, los votos de su partido, el PP (nueve concejales), sumados a dos ‘rebeldes’ del PSOE y el único concejal -también díscolo- de Nueva Canarias, han confirmado la moción de censura que desaloja a Gustavo Pérez, de Coalición Canaria.

Los firmantes de la moción que ha sido aprobada suman un concejal más que la mayoría (12 ediles). Vestida con un traje negro, Carmen Luisa Castro recibió algunos aplausos de los presentes nada más llegar al angosto salón de plenos a las 11:50 horas de este viernes, acompañada del resto de ediles firmantes de la censura.

Los doce ediles censurantes recriminan al equipo liderado hasta este lunes por Gustavo Pérez falta de liderazgo y transparencia, incapacidad de diálogo con la oposición y los ciudadanos, y un “deterioro muy grave” en los servicios públicos. También le achacaron gastos innecesarios e injustificados, una crisis en la gestión de la Policía Local que ha generado inseguridad en los güimareros y desatención del patrimonio y la cultura.

María Pisaca

Carmen Luisa Castro consigue el apoyo suficiente para convertirse en alcaldesa gracias al respaldo de dos de los cinco concejales del PSOE en Güímar, José Miguel Hernández y Patricia Encinos, y uno de NC, Carlos Llarena, que han actuado a espaldas de sus formaciones y a los que estas han abierto expediente de expulsión.

Esta situación fue uno de los principales argumentos del hasta este lunes alcalde de Güímar, el nacionalista Gustavo Pérez. “Recuerden, esta moción, que es legal, está respaldada por tres concejales expulsados de sus partidos”, remarcó en su intervención, en la que tildó de “argumentos sin fundamento” las razones alegadas por los censurantes.

Situación insostenible

Raquel Díaz, concejala del PP y portavoz de la moción, señaló en el pleno extraordinario que el municipio sureño ha alcanzado una situación “insostenible”. “Güímar no puede seguir así”, enfatizó, para alabar a la que se ha convertido en nueva alcaldesa. “Carmen Luisa Castro es una líder más preparada, mucho mejor que cuando ya fue alcaldesa” en el mandato 2015-2019. “No viene con ánimos de revancha o resentimiento, sino para trabajar por los güimareros”, explicó.

Moción de censura en Güímar / María Pisaca

El pleno extraordinario se desarrolló sin el menor incidente y con más aplausos para los censurantes que para los ediles salientes. Había representantes de las ejecutivas insulares del PP, PSOE y CC. Tamara Raya, secretaria del PSOE de Tenerife presente en el salón de plenos, tachó de “antidemocrática” la actitud de los dos concejales que han desobedecido las órdenes del partido y han apoyado a la líder del PP Carmen Luis Castro y recordó que sigue adelante el expediente de su expulsión “con las máximas garantías”.

Juan José Martínez, responsable de las comisiones sectoriales de CC de Tenerife y que también asistió al pleno, manifestó que “se consuma una moción de censura difícilmente explicable desde la gestión”. “El equipo liderado por Gustavo Pérez estaba dando soluciones a los principales problemas del municipio con mucho trabajo y esfuerzo”, añadió Martínez, que concluyó que “ese trabajo se trunca ahora por intereses exclusivamente políticos y personales. Más personales que políticos”.

Airam Puerta, portavoz del PSOE, hizo un último intento por hacer recapacitar a los dos ediles de su formación que han incumplido las directrices y se han sumado a la moción de censura. “Recapaciten, no participen en este golpe indigno”. En ese momento, uno de los policías locales tuvo que intervenir para pedir silencio a una persona que se encontraba por fuera del salón de plenos lanzando gritos en contra del representante socialista.