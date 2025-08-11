La ‘popular ‘Carmen Luisa Castro regresa a la Alcaldía de Güímar

Carmen Luisa Castro volverá a ser alcaldesa de Güímar este mediodía si, como así parece, prospera la moción de censura que encabeza la portavoz del Partido Popular (PP) que firman, también, Carlos Llarena, el único edil de Nueva Canarias-Bloque (NC-BC), y dos de los cinco concejales del PSOE: José Miguel Hernández y Patricia Encinoso. Suman 12 concejales, uno más de la mayoría absoluta. El nacionalista y actual regidor, Gustavo Pérez, llegará a esta sesión plenaria con nueve votos: los cinco de su partido, Coalición Canaria (CC); uno de Unidas se Puede (USP) y tres del Partido Socialista (PSOE).

A las 12:00 horas comenzará el pleno que presidirá la Mesa de Edad, que formarán los concejales de menos y más edad que serán, respectivamente, Haridian Martín (CC y secretaria) y Francisco Hernández Armas (PP y presidente), quien entregará el bastón de mando a Luisi Castro, la líder de su formación política.

La actual es la primera Corporación municipal güimarera formada por 21 concejales. Se da la circunstancia de que el Partido Popular ganó las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023, con casi el 40% de los votos que le dieron nueve ediles. Superó a CC en 1.683 votos (casi el 16% menos que el PP) y cuatro concejales. Las diferencias políticas (en el modo de entender la gestión) y personales imposibilitó el acuerdo por el que abogaban los órganos superiores de CC y PP, por lo que Güímar quedó fuera del pacto que posibilitó el Gobierno autonómico entre Fernando Clavijo y Manuel Domínguez.

CC y PP cogobernaron en Güímar en el periodo 2015-2019, con Carmen Luisa Castro como alcaldesa y Gustavo Pérez de primer teniente de alcalde, aunque la primera expulsó a los nacionalistas el 27 de marzo de 2019, a dos meses de la jornada electoral de aquel año. Desde entonces, los populares lideran la oposición a CC y PSOE, que gobiernan desde hace seis años (2019-2023 con el POSE en la Alcaldía), con Gustavo Pérez como el primer alcalde de CC en Güímar desde 2021.

Este periodo (Unidas se Puede forma parte del gobierno desde 2023) está marcado por polémicas y denuncias. Mientras el PSOE y Sí se Puede llevaron a la vía judicial el levantamiento de reparos sobre facturas y contrataciones, asunto que data del periodo 2014-2015 que hoy está sobreseído de forma provisional, el PP hizo lo propio con el sueldo de Gustavo Pérez y tres concejales, a los que añade una denuncia similar al último edil que se incorporó al gobierno, y la adjudicación de una obra pública con un decreto presuntamente irregular. Pendiente de resolución judicial también está la obra del talud del poblado de Las Bajas (con un sobrecoste cifrado en torno al millón de euros) y el pago de horas extraordinarias a la Policía Local, aunque son denuncias no suscritas por el Partido Popular. En trámite judicial también hay otra denuncia por supuestas irregularidades en contrataciones musicales, presentada por el gobierno que hoy cesa, mientras el PP prepara una más sobre lo que define como sobrecostes en algunas obras realizadas, todas gestionadas por áreas del socialista Airam Puerta.

Disputados en los socialistas

Las diferencias en el seno del Grupo Municipal Socialista marcan la génesis de la moción de censura contra el nacionalista Gustavo Armas. Las discrepancias entre José Miguel Hernández y Puerta, primero, y con otros miembros de su formación política, después, motivaron su descontento y su acercamiento al PP, con el que culminó la negociación intermitente que mantuvo durante más de un año en el momento de la presentación de la moción de censura, el 28 de julio pasado. Hernández es el único concejal reprobado en el Ayuntamiento de Güímar. Ocurrió el 28 de julio de 2022 a propuesta del PP y por «la presunta actitud de acoso reiterada a la Secretaria General» de la Corporación güimarera, según consta en la moción del Partido Popular.

La ruptura del Grupo Socialista motivó la intervención del comité local que, en este mandato, ha tenido a tres secretarios generales: Airam Puerta, sustituido por Gonzalo Hernández y este, a su vez, dio paso a José Carlos Serpa García medio año después. En este marco, el PSOE desautorizó la firma de la censura por parte de sus concejales, a los que abrió expediente de expulsión.

Nueva Canarias, que aporta un concejal a la censura, se desvincula de éste, Carlos Llarena, quien tiene el acta de NC por encabezar la candidatura en la que se integró Alternativa por Güímar, a la que pertenece. Llarena llegó al Ayuntamiento de Güímar en 2019, como secretario del socialista Airam Puerta cuando éste accedió a la Alcaldía que compartió con CC. Terminado el mandato y tras constatarse la existencia de discrepancias importantes entre ambos, optó por concurrir a las elecciones como candidato. Desde junio de 2023, la sintonía ha sido casi total con el PP de María Luisa Castro a la hora de votar en el pleno municipal. Nueva Canarias valora adoptar medidas estatutarias y jurídicas contra este concejal.