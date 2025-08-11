Los peregrinos irán a Candelaria por el Camino Viejo y la TF-28 y no transitarán el monte

El Cabildo de Tenerife permitirá la peregrinación a Candelaria por el Camino Viejo y la carretera TF-28 el jueves 14 de agosto, pero ante el riesgo de incendio forestal prohibirá transitar por el monte, en especial por la Corona Forestal, y por la autopista TF-1 por motivos de seguridad.

Esta decisión se adoptado este lunes en una reunión entre la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez; el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín; y el concejal de Seguridad y Emergencias y Parque Móvil de Candelaria, con los responsables de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para abordar la situación en la isla durante los próximos días.

Blanca Pérez señala en un comunicado que es posible que bajen algo las temperaturas pero se va a mantener en los próximos días la alerta por riesgo de incendio forestal, por lo que se ha decidido que la peregrinación se haga por el Camino Viejo y la TF-28.

"Con el riesgo de incendio forestal no podemos tener a miles de personas por el monte por un tema de seguridad. Se permite la peregrinación por el Camino Viejo porque no es una zona boscosa, aunque estableceremos un dispositivo especial, y por la carretera TF-28 que es por donde transitan habitualmente miles de personas", explica Pérez.

Además la empresa TITSA reforzará servicios para facilitar el desplazamiento de los peregrinos con motivo de la festividad de Candelaria los días 14 y 15 de agosto desde la Avenida de los Menceyes junto a la antigua Estación, desde el jueves 14 de agosto a las 14:00 horas, hasta el viernes 15 de agosto a las 17:00 horas, y quedarán fuera de servicio las paradas desde la Calle Bélgica hasta la Plaza de Teror.

Asimismo, TITSA habilitará el servicio especial de la línea 522, que realizará el recorrido La Laguna-Autopista-Candelaria, entre las 18:30 horas del jueves 14 de agosto y las 21:30 del viernes 15 de agosto.

Ofrenda floral a la Virgen de Candelaria en una imagen de archivo. / Andrés Gutiérrez

La última salida desde Candelaria hacia La Laguna será a las 23:30 horas con el mismo itinerario en ambas direcciones: La Laguna-Autopista del Norte TF-5- Autovía de enlace TF-2, Autopista del Sur TF-1-Candelaria.

Los peregrinos que deseen comenzar su recorrido en la Carretera General del Sur disponen, durante todo el jueves 14 de agosto y con sus horarios habituales, de varias líneas que pueden servir de enlace en los siguientes puntos: Santa Cruz-Cruce de La Cuesta: líneas 014 y 228; Santa Cruz-Cruce de Taco: líneas 232, 233, 934, 936, 937 y 238; y Santa Cruz-Hospital Universitario de Canarias: líneas 015, 102, 103 y 108.

Las personas que se desplacen desde el sur de la isla disponen de las líneas 111 y 711, que conectan Santa Cruz de Tenerife con Costa Adeje por la autopista TF-1, tanto a la ida como a la vuelta.

Los peregrinos que hayan hecho uso de la guagua para desplazarse hasta Candelaria tendrán aparcamiento gratuito en los Intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna desde las 18:00 horas del día 14 de agosto hasta las 23:00 horas del día 15, acreditando un viaje en las líneas 120, 122 y 522.

Asimismo el Cabildo recuerda que desde ayer están cerradas las carreteras de acceso a la zona forestal dado el riesgo de que se produzca un conato o un incendio, pues la confluencia de tráfico y personas dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales.

De esta forma, las carreteras TF-21, TF-24 y TF-28 que dan acceso al Teide están cortadas entre las 18:00 y las 6:00 horas hasta el miércoles 13 de agosto en coincidencia con la lluvia de estrellas de Las Perseidas.

Los cortes serán realizados por la Guardia Civil, en colaboración con el personal del Cabildo.

Desde las 14:00 horas del viernes 8 de agosto está prohibida la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras.

Además, no se podrá circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa.

Se prohíbe realizar fuego en exteriores como hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas; exhibiciones pirotécnicas; utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas y aprovechamiento forestal.

Además, se suspende la actividad cinegética y se procederá al cierre de las zonas de acampada y campamentos y los Miradores de Chipeque y Chimague.

Asimismo, conforme al Plan de Emergencias Insular de Tenerife se suspenden todas las actividades al aire libre dependientes del Cabildo.

Ante el episodio de altas temperaturas, se recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios, como fumar en zona forestal, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico.

Del mismo modo, la recomendación se hace extensiva a los promotores privados de actividades no prohibidas en la zona de riesgo se tomen las medidas necesarias frente a la situación de riesgo declarada.