Peregrinar a Candelaria en plena ola de calor: rutas permitidas, consejos y alternativas para llegar desde cualquier punto de Tenerife

Cada 15 de agosto, miles de tinerfeños reeditan la tradición de caminar hasta la Villa Mariana de Candelaria.

Para esta edición, las autoridades insulares han activado un dispositivo especial con itinerarios autorizados, puntos de apoyo y refuerzos de guaguas, con el objetivo de garantizar una peregrinación segura en plena temporada de calor.

Aquí te explicamos por dónde conviene ir, cómo incorporarse desde distintos puntos de la isla y qué precauciones básicas hay que tomar antes de echarse a andar.

Restricciones

Este año, por la ola de calor y el riesgo de incendio declarado, el Cabildo de Tenerife solo permite la peregrinación por dos itinerarios: el Camino Viejo de Candelaria y la TF-28 (Carretera General del Sur).

Queda prohibido atravesar senderos forestales y no se puede caminar por la autopista TF-1. Además, hay refuerzo de guaguas específico para acercarte a los puntos de inicio.

Camino Viejo (La Laguna → Candelaria)

Itinerario histórico que une San Cristóbal de La Laguna con la Villa Mariana de Candelaria atravesando El Rosario (Llano del Moro, Barranco Hondo) hasta Igueste de Candelaria y la Basílica.

Es la ruta tradicional más segura para este año al no discurrir por monte cerrado. Distancia oficial: 21,2 km.

Inicio habitual: Convento de Santo Domingo (La Laguna) o Plaza de Llano del Moro (El Rosario). Señalización y descripción municipal disponibles.

Convento de Santo Domingo (La Laguna) o (El Rosario). Señalización y descripción municipal disponibles. Carácter del trazado: caminos vecinales y carreteras secundarias de medianías; sin pasos por la Corona Forestal (habilitado con dispositivo de seguridad).

Cómo llegar al inicio

El Cabildo y TITSA refuerzan líneas los días 14 y 15 de agosto. Hay una línea especial 522 (La Laguna ↔ Candelaria) y enlaces desde Santa Cruz para quienes empiecen por la General del Sur.

Aparcamiento gratuito en los intercambiadores con billete de las líneas 120/122/522 (franja horaria indicada).

TF-28 (Carretera General del Sur)

Permitida excepcionalmente por seguridad este año. Es la vieja carretera que bordea el sureste y por la que “transitan habitualmente miles de personas” en vísperas del 15 de agosto.

Permite incorporarte a la peregrinación desde numerosos puntos urbanos entre Santa Cruz y Candelaria (La Cuesta, Taco, El Chorrillo, Barranco Hondo, etc.). No confundir con la TF-1, donde está prohibido caminar.

Enlaces útiles (guaguas)

Santa Cruz ↔ Cruce de La Cuesta: 014, 228

Santa Cruz ↔ Cruce de Taco: 232, 233, 934, 936, 937, 238

Santa Cruz ↔ HUC (para conexiones): 015, 102, 103, 108

Sur ↔ Santa Cruz (para enlazar): 111, 711

Servicio especial 522 (La Laguna–Candelaria por autopistas, solo guagua).

Rutas tradicionales (no operativas)

En campañas anteriores el Cabildo habilitó tres grandes itinerarios de peregrinación por medianías/monte:

Aguamansa (La Orotava) – La Crucita – Arafo – Candelaria (26,5 km).

(26,5 km). Lomo La Jara (Tacoronte) – Las Lagunetas – Lomo Centeno – Barranco Hondo – Candelaria (19,6 km).

(19,6 km). Camino Viejo de Candelaria (21,2 km).

En 2024 se revisaron y señalizaron, pero cuando hay alerta de incendios o calor extremo quedan cerrados. Este 2025 se prohíben expresamente los pasos por zonas forestales.

Consejos de seguridad

Prohibido caminar por TF-1 y por senderos forestales en nivel de alerta. Sigue solo Camino Viejo o TF-28 este año.

Evita las horas de mayor calor, lleva agua suficiente, sombrero y calzado adecuado. Acógete a los puntos de información y asistencia del operativo insular.

Aquí tienes unos consejos extra pensados para esta calurosa peregrinación:

Planifica la hora : sal de madrugada o al atardecer. Evita de 12:00 a 17:00.

: sal de madrugada o al atardecer. Evita de 12:00 a 17:00. Hidratación inteligente : 500–700 ml/hora según el calor. Mezcla agua y sales o isotónica.

: 500–700 ml/hora según el calor. Mezcla agua y sales o isotónica. Ropa y equipo : gorra, gafas, crema solar de protección 50 (reaplica varias veces), camiseta que no sea de algodón, calcetines de repuesto, frontal/linterna y elementos reflectantes .

: gorra, gafas, crema solar de protección 50 (reaplica varias veces), camiseta que no sea de algodón, calcetines de repuesto, frontal/linterna y . Calzado : zapatillas ya domadas, vaselina o esparadrapo para rozaduras y un mini botiquín (tiritas, compeed, analgésico básico).

: zapatillas ya domadas, vaselina o esparadrapo para rozaduras y un mini botiquín (tiritas, compeed, analgésico básico). Energía : fruta, frutos secos, barritas saladas. Evita alcohol y comidas pesadas.

: fruta, frutos secos, barritas saladas. Evita alcohol y comidas pesadas. Seguridad vial : camina de frente al tráfico en arcenes/aceras, sin auriculares o con un solo auricular, y cruza solo en puntos habilitados.

: camina en arcenes/aceras, sin auriculares o con un solo auricular, y cruza solo en puntos habilitados. Acompañamiento : mejor en grupo. Comparte tu ubicación en tiempo real con alguien y fija un punto de encuentro en Candelaria.

: mejor en grupo. Comparte tu ubicación en tiempo real con alguien y fija un punto de encuentro en Candelaria. Móvil : batería cargada y power bank. Lleva DNI/tarjeta sanitaria y algo de efectivo.

: batería cargada y Lleva DNI/tarjeta sanitaria y algo de efectivo. Calor : si notas mareo, escalofríos o confusión, detente , busca sombra, hidrátate y pide ayuda (1-1-2).

: si notas mareo, escalofríos o confusión, , busca sombra, hidrátate y pide ayuda (1-1-2). Residuos : lleva una bolsa para tu basura. Candelaria habilita contenedores y zonas para velas/ofrendas: usa solo las oficiales.

: lleva una bolsa para tu basura. Candelaria habilita contenedores y zonas para velas/ofrendas: usa solo las oficiales. Mascotas y menores: con calor está desaconsejado. Si van, que sea en tramos cortos, con agua frecuente y en horarios frescos.

Con esto ganarás comodidad y, sobre todo, seguridad en el camino.

En cualquier caso, recuerda que la operativa y restricciones pueden ajustarse por la meteorología a última hora. Revisa el Diario de Tenerife y TITSA antes de salir para confirmar rutas y horarios del día 14–15.