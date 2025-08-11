Icod de los Vinos acumula 18 interrupciones en el suministro de agua potable

En las noches de verano en Icod de los Vinos los grifos están secos. Los cortes de suministro, que ya son habituales en la época, dejan a miles de vecinos sin agua corriente entre las 23:00 horas y las 6:00. Lo que antes era un gesto automático — abrir el grifo para llenar un vaso o darse una ducha — ahora requiere previsión, cubos y, en muchos hogares, calderos para calentar el agua.

El municipio acumula, entre julio y lo que va de agosto, 18 interrupciones, una cada dos días. El Ayuntamiento se ha visto obligado a suspender el servicio cada noche para poder garantizar que durante el día la población pueda disponer de agua.

Esta medida se mantendrá en los próximos días ante el aumento del consumo de agua potable en la época estival. Una situación que se une a las altas temperaturas, las deficiencias de la red municipal y la disminución de los niveles de los depósitos, especialmente en las zonas más altas del municipio. Ante esta realidad, desde el consistorio han optado por adoptar medidas urgentes que permitan garantizar el abastecimiento básico y el uso prioritario del recurso hídrico para toda la población.

Los problemas en el sistema han terminado afectando a los 18 depósitos del municipio, con especial incidencia en el de La Candelaria. La red, obsoleta y con carencias acumuladas durante años, pierde alrededor del 60% del agua en todo un ciclo, lo que provoca que el volumen de agua que consumen los icodenses sea superior al que entra en los almacenes.

Otros afectados

María Angélica Guillermo, vecina de Icod de los Vinos, ya no se sorprende cuando, de repente, no sale agua del grifo. Sin embargo, considera que los cortes deberían rotar por todo el municipio: "Siempre son las mismas calles y debería aportar todo el municipio de la misma forma".

Uno de los aspectos que más le molesta es que muchas veces no se avisa con antelación. "A veces lo cortan a una hora en la que las oficinas ya están cerradas y no da tiempo de poner una reclamación".

Otros afectados como Isabel Ruiz (nombre ficticio para proteger su identidad), han notado que la presión del agua ha disminuido "poco a poco". "Las tuberías del edificio donde vivo son muy viejas y van a terminar explotando como esto siga así", afirma.

Para su familia estos cortes se han convertido en un quebradero de cabeza debido a los horarios de trabajo de su marido. No en vano, el hombre llega de trabajar a las 22:30 y se levanta a las 5:00, por lo que no puede disponer de agua si quiera para asearse.

Ruiz ‘escapa’ gracias a un filtro de agua potable de 20 litros con el que ha conseguido cubrir lo básico, sin embargo, para otras tareas que requieren de mayor uso de agua, como ducharse, deben calentar el agua en un caldero, "a la vieja usanza".

Los problemas continúan

Los problemas no solo se dan por la falta de agua, a veces también cuando vuelve. Así lo explica Sara Jimenez (nombre ficticio para proteger su identidad), que denuncia que, al regresar el suministro, el agua llega de color marrón y con aire. El último de los cortes ocurrió el domingo, 10 de agosto a las 15:00 horas. Como explica, fue sin previo aviso, y "encima en las peores horas de calor".

En contraste, Juan José Afonso no ha notado problemas significativos, pero considera necesarios los cortes para mejorar la situación. "Al menos son por la noche", señala. Para Afonso es necesario que la gente se conciencie sobre el uso que se hace del agua, pues como crítica algunos vecinos dejan la ducha abierta durante más de diez minutos.