Cuatro municipios de Tenerife, con potencial "muy alto" de erupción: así es el mapa de riesgo del Cabildo

Tenerife cuenta con cuatro zonas catalogadas con un potencial "muy alto" de vivir una posible erupción volcánica. Así lo recoge el mapa de riesgos elaborado por el Cabildo de Tenerifey que ha puesto en conocimiento de todos los ayuntamientos de la Isla. La isla, dividida por municipios, cuenta con cinco niveles de riesgo: muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Basando el mapa en los precedentes volcánicos de la Isla, Guía de Isora, Garachico, Santiago del Teide y El Tanque serían los lugares con mayor exposición a una posible erupción.

Los dos últimos se encuentran sobre la dorsal de Abeque, aquella que parte del Teide hacia el macizo de Teno y que es considerada la zona de mayor peligrosidad volcánica de la Isla según el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico, elaborado en 2018. Esta zona ha sido la más activa en los últimos veinte milenios, con erupciones similares a la vivida en 2021 en la isla de La Palma, siendo esta la más reciente.

Por su parte, en Guía de Isora se vivió en 1909 la erupción del volcán Chinyero, último volcán que emanó lava en Tenerife. En Garachico se vivió la erupción del volcán Trevejo, también conocido como Arenas Negras. La lava destruyó el que por entonces era el puerto más importante de Tenerife y soltó material incandescente durante semanas, pero el municipio del norte de Tenerife no quedó sepultado en su totalidad gracias a que las coladas rodearon parte de Garachico.

Riesgo volcánico en Tenerife / ED

Otros municipios en riesgo

En la segunda categoría aparecen Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla y parte de La Orotava. Este último está fraccionado en distintas zonas con riesgos dispares, dependiendo del lugar. El Puerto de la Cruz aparece con riesgo moderado, mientras que en Los Realejos y Fasnia las probabilidades son bajas. En el resto de municipios el riesgo es muy bajo.

Predecir cuando tendrá lugar una erupción volcánica y dónde es prácticamente imposible, pero la historia apunta a la zona norte de Tenerife como la más conflictiva en este tipo de fenómenos de la naturaleza. En cambio, la zona metropolitana de Tenerife, donde reside el mayor núcleo poblacional de la Isla, estaría lejos en una posible erupción, lo que haría que el plan de contingencia fuera distinto en comparación a otros municipios con mayor riesgo.

Pinares del norte de Tenerife afectados por el incendio del verano de 2023 / Andrés Gutiérrez

Otros peligros

Una erupción conlleva más peligros que la propia lava. Tenerife cuenta con una gran masa forestal que correría el riesgo de sufrir distintos incendios debido a la lluvia de lapilli o a la eyección de bombas volcánicas. Esto activa la peligrosidad en puntos que, pese a tener riesgo bajo de erupción, podrías verse salpicados por este tipo de sucesos.

Procesos de desgasificación que afectarían a la biodiversidad, la contaminacion de acuíferos, la lluvia de cenizas o explosiones feátricas al llegar esta al mar son otros riesgos a tener en cuenta si sucediera una nueva erupción en la Isla.