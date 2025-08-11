El Cabildo pide máxima prioridad a los planes de emergencias por erupción

El Cabildo de Tenerife quiere que los riesgos volcánicos aparezcan reflejados ya en los Planes de Emergencias Municipales (Pemus). Éste fue el mensaje que Rosa Dávila, presidenta insular, trasladó a los alcaldes a finales del mes de junio. Los partes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto Volcánico de Canarias (Involcan) de actividad sísmica llegan con más frecuencia, el último la pasada semana a raíz de un enjambre con más de 700 pequeños terremotos localizados en las Cañadas del Teide, y el objetivo de esta petición no es otro que exista un punto de partida para ofrecer respuestas directas y rápidas ante una posible erupción.

Cada vez que se produce una alteración de los valores habituales se informa al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife de los registros obtenidos por los investigadores del IGN e involcan. La situación no es grave, pero más vale prevenir que tener que curar. Como ocurrió con la crisis volcánica del Tajogaite (LaPalma), en el caso de que se produzca una catástrofe natural de este perfil la iniciativa la llevará el Ejecutivo regional, pero hay herramientas que debe aportar el Cabildo a partir del contenido de unos Planes de Emergencias Municipales (Pemus) que se tienen que actualizar a la mayor brevedad posible. En dos casos, incluso, el contenido de los mismos es muy limitado o casi no existe. La gran mayoría tienen que ajustarse a las nuevas amenazas y en las últimas fechas se dio un tirón de orejas o toque de atención a los ayuntamientos por parte del Cabildo para que completen la información de los riesgos a los que se enfrenta cada municipio, no sólo los de tipo volcánico. Y es que las principales amenazas que deben aparecer en los pemus están relacionadas con las normas a seguir en el caso de que se produzca un incendio forestal, inundaciones, desbordamientos de barrancos, deslizamientos de montañas o un proceso volcánico.

En un mes está previsto un gran simulacro de erupción en Garachico para medir la respuesta de las emergencias

Cada plan debe priorizar cuáles son los peligros potenciales que acechan a sus vecinos, es decir, que las variantes serán completamente distintas en El Rosario [es uno de los municipios, si no el que más, que mejor ha planificado este apartado], que tiene una generosa masa forestal, que en Garachico, que se suele ver afectada por las crecidas de las mareas, o que en La Laguna o Granadilla, localidades en las que se encuentran los dos aeropuertos de la Isla. También es necesario incorporar condicionantes que afectan a la mayor carga de turistas en zonas concretas de Adeje y Arona.

Mapa de riesgos volcánicos

Prever una erupción volcánica es algo casi imposible. Pueden existir señales –elevada carga magmática, incremento en la intensidad de los seísmos, deformaciones sobre el terreno, emisiones de gases...– que indiquen que hay un proceso cercano [no es el caso que se está dando en la actualidad en Tenerife], pero lo normal es trabajar con mapas de riesgos como el que ya tiene elaborado el Cabildo de Tenerife. En él están marcadas cinco zonas con un riesgo muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo.

En el mapa de riesgos volcánicos insular hay cuatro municipios que están más expuestos a una posible crisis

En el extremo superior, en alerta roja, hay cuatro municipios con un potencial «muy alto» de verse afectados por una posible erupción volcánica. Los condicionantes históricos [otros procesos volcánicos], geográficos y hasta intuitivos para anticiparse a los datos que van recopilando los científicos sitúan a El Tanque, Garachico, Guía de Isora y Santiago del Teide en una franja de máxima exposición a la lava. Justo por debajo, con un grado de afectación alto, aparecen otras localizaciones de la Isla como Icod de los Vinos, La Guancha, La Orotava y San Juan de la Rambla. Puede darse el caso de que en un mismo municipio, como es el caso de la villa orotavense, haya varios grados de peligrosidad en función de las coordenadas en las que nos encontremos. Evidentemente, cuando más alejado se esté de una posible zona eruptiva, menor será el riesgo en un mapa que, por ejemplo, mantiene a la zona metropolitana de la lsla, donde se concentra el mayor número de habitantes, en un nivel «bajo»: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario, Tegueste, Candelaria...

Otro parámetro que será útil para evaluar la capacidad de respuesta ante una posible erupción se va a calibrar en un mes, en un gran simulacro que tendrá lugar en Garachico durante varias jornadas y en el que trabajarán de forma conjunta Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de las Islas.