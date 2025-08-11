800.000 euros para rehabilitar La Casa de Doña Sixta, del siglo XVII

La Consejería de Patrimonio del Cabildo de Tenerife otorga una subvención superior a los 800.000 euros al Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo para la restauración de la Casa de Doña Sixta. En virtud del acuerdo alcanzado con el Consistorio, la Corporación insular financia el 90% de las actuaciones mientras que la Administración municipal aporta el 10% del presupuesto total, que asciende a más de 900.000 euros.

Las actuaciones proyectadas se desarrollarán en tres bloques. En primer lugar, la restauración de una nave anexa al inmueble principal que consistirá en el acondicionamiento de las cubiertas, carpinterías, instalaciones y la iluminación y pavimento. Además, el proyecto incluye el acondicionamiento del espacio cultural, con actuaciones en los elementos de acceso y accesibilidad, la adaptación del antiguo aljibe, el cerramiento de la fachada y la mejora del pavimento. Por último, los trabajos diseñados se centrarán en la recuperación de terraza y bancales con intervenciones destinadas al acondicionamiento del terreno, los elementos de contención, el ajardinamiento, las instalaciones y los sistemas de riego, entre otros.

La Casa de Doña Sixta es uno de los edificios más emblemáticos de La Matanza de Acentejo. Construido en la segunda mitad del siglo XVII, se trata de un inmueble de tipo tradicional doméstico. El volumen principal del conjunto tiene una superficie superior a 300 metros cuadrados y constituye la propiamente denominada Casa de Doña Sixta. A esta se le suman el volumen anexo, la bodega, las cuadras, varios aljibes, una plazoleta, otros pequeños espacios y una finca.

El Ayuntamiento de La Matanza considera que, posiblemente, la Casa de Doña Sixta es «el inmueble vecinal más popular de cuantos se conservan de tiempos pasados, también adquirido por el Consistorio y objeto de diferentes actuaciones a lo largo del tiempo encaminadas a preservarlo». Junto a la estructura principal, que combina la arquitectura canaria con otras influencias, «el conjunto aglutinaba una zona de cuadras, cuartos de servicio, parcelas de cultivo y zonas ajardinadas, contando con un lagar tradicional y un aljibe cubierto que cumplía la función de terraza». Asimismo, en el patrimonio matancero, y al igual que ocurre con la Casa de Don Miguel, el gobierno municipal plantea que, «en el futuro, este espacio está llamado a acoger usos formativos y museísticos en materia de turismo y gastronomía».

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, resalta la importancia de las ayudas que aporta el Cabildo en el marco del Programa de Patrimonio Histórico 2023-2027, que se suman a otras actuaciones como las que se realizando en la Casa Lola, en Guía de Isora, o la Casa Soler, en Vilaflor. «De esta forma, cumplimos con nuestro compromiso y el del todos los profesionales que trabajan en el área para sacar adelante los proyectos de preservación del patrimonio histórico de Tenerife», señala Esteban.