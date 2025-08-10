Tenerife pierde el 35% de la producción de uva por la sequía

La vendimia llega a Tenerife con su repetido ciclo anual. Algo más tardía que el año pasado, ya que comenzó la última semana de julio, y con menor producción como consecuencia de la pertinaz sequía a pesar de las lluvias primaverales de marzo y abril. Se prevé recoger dos millones de kilos de uva, frente a los tres de 2024;es decir, un 35% menos (el 30% en La Palma) según los peores augurios, aunque otras fuentes reducen el déficit interanual a entre el 10% y el 20%. Además, la viticultura tinerfeña está en alerta máxima estos días por la presencia detectada en una finca de Valle de Guerra (La Laguna) de un foco del devastador insecto Daktulosphaira vitifoliae, la temible y temida filoxera.

Factores adversos

Estos dos factores, la crisis hídrica y la amenaza de la plaga convierten en especial la vendimia de este año. «Sin que se merme en absoluto la calidad del vino», advierten desde el sector. Por un lado, el tremendo calor del ferragosto, alerta máxima incluida también en este caso, que amenaza con reventar el fruto. Por otra parte, la filoxera, una seria amenaza para las 3.200 hectáreas de cultivo de viña, el equivalente a otros tantos campos de fútbol, de la Isla y que si no se frena a tiempo, tendrá una expansión «imparable» y de consecuencias imprevisibles.

El experto

Juan Jesús Méndez Siverio es químico, enólogo y director de Bodegas Viñátigo, ubicada en el municipio de La Guancha, además de presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) que aglutina a 970 viticultores y 53 de las 110 bodegas de Tenerife. Califica la situación global de «complicadísima».

Panorama difícil

Méndez insiste en que el panorama que nos espera a priori es bastante difícil». Recuerda que «en una década hemos perdido 300 hectáreas anuales de cultivo por falta de rentabilidad». Valora en este sentido: «Tenemos un viñedo con un material vegetal que no ha tenido ni el saneamiento ni la certificación adecuados». Además, añade, «nuestras uvas y racimos presenta una carga virótica muy alta y en estos últimos siete años hemos padecido una sequía bastante persistente».

Actividad

La actividad era grande a mediados de la semana pasada en la Bodega Viñátigo donde se trabaja con variedades autóctonas y prima el compromiso con la sostenibilidad y la protección del patrimonio vitivinícola. Los empleados se afanan en trasladar la uva hasta las instalaciones centrales para iniciar ahí los procesos los ancestrales de la vendimia con apoyo tecnológico moderno como la selección, el estrujado o el pesaje del fruto.

Canary Wine

Arranca la vendimia en la Denominación de Origen Protegida (DOP)Islas Canarias–Canary Wine a la que pertenece Bodegas Viñatigo. Creada en 2011 es la única de las seis de la Isla sin límite geográfico y no para de crecer tanto en viticultores como en hectáreas. Un año más la recogida de la uva está entre las más tempranas de todo el hemisferio norte.

La plaga

Sobre la aparición por primera vez en la historia de Canarias de la filoxera, Juan Jesús Méndez no es precisamente optimista: «No creo que la controlemos. Lo que hay que procurar es que la expansión sea la más lenta posible y las pérdidas económicas asumibles». Sentencia: «No hay otra solución que reconvertir las viñas; es decir, coger las variedades e injertarlas sobre patrones americanos resistentes a esta plaga». Pero eso aún está por llegar.

Calor

De vuelta a la vendimia actual, Méndez subraya que el fuerte calor de esto días «tiene importancia negativa porque si los racimos están muy expuestos pueden tener quemaduras que los estropean y los dejan inservibles». Además, apunta, «también va a acelerar el proceso de maduración del fruto adelantando las fechas inicialmente previstas para la vendimia en otras zonas de las islas».

Más tardía

¿Cómo se presenta la de este año? El experto responde: «Un poco más retrasada que el pasado porque ha habido más lluvias y en general ha sido más fresco». Concreta el presidente de Avibo: «Venimos con aproximadamente tres semanas de retraso respecto a 2024 y vamos en tendencia de recuperar lo que era antes normal cuando empezábamos siempre a mitad de agosto».

Anomalía

En los últimos años, señala Méndez, «hemos llegado a comenzar a principios de julio, lo cual era una auténtica anomalía». En 2025, la vendimia en Canarias arrancó el pasado 21 de julio en Fuerteventura, continuó a finales del mes en Lanzarote y la primera semana de agosto en Tenerife.

Baja producción

Respecto a la producción prevista, Juan Jesús Méndez, detalla: «Esta es una Isla muy heterogénea en cuanto a la cosecha». Hace un rápido recorrido geográfico: «La comarca de Acentejo está muy mal, hay poca producción porque las viñas vienen muy débiles debido a los últimos años de sequía». Esboza que «el año que viene puede mejorar porque han recuperado vigor» pero la producción de este «venía condicionada por la situación del pasado». La excepción sería el Valle de La Orotava, con mejores perspectivas.

Zona Sur

En otras zonas como el sur, apostilla, «va a ser también una mala cosecha por la falta de vigor en las plantas». Afirma: «El año pasado estuvimos en torno a tres millones de kilos de uva y calculamos dos millones para este. Habrá un descenso inevitable». Y grande: en torno al millón de kilos.

Garantía de calidad

La pregunta obligada es si esta realidad va a revertir en la calidad de los vinos. La respuesta llega rápida y contundente: «No, porque la calidad empieza en el momento y con lo que esté y se van a preservar los parámetros para ello. No habrá menos calidad, pero sí menos cantidad y, por lo tanto, menos disponibilidad económica del sector». Por eso, subraya, «va a ser un sector más empobrecido para poder afrontar este grave reto que tenemos ahora mismo».

Dicotomía

Méndez dibuja el momento del sector vitivinícola en la Isla: «Tal vez sea a nivel comercial el mejor momento de la historia». LO explica:«Nuestros vinos están consiguiendo una proyección internacional y un reconocimiento que en la época de oro del siglo XVIII no tenían». Sin embargo, aclara, «en la salud interna del sector estamos muy mal porque la sequía ha sido fuerte en estos últimos años y los viñedos están muy débiles».

Espiral

La espiral continúa con «una producción baja y una pésima rentabilidad económica de las explotaciones». Consecuencias: «Un abandono paulatino de las viñas y la siempre comentada falta de relevo generacional». Incide Juan Jesús Méndez en que «si a eso se suma la enorme amenaza que supone tener que afrontar una reconversión por el ataque de la plaga de la filoxera, pues las perspectivas son preocupantes». Concluye: «Vamos a ver cómo somos capaces de afrontarlas de la mejor manera posible».

Voz autorizada

Otra voz autorizada es la del Cabildo de Tenerife que afronta los problemas de los viticultores a través de «un extraordinario servicio técnico». Así lo califica el consejero insular del Sector Primario, Valentín Gonzaléz, quien avala sus previsiones respecto a una temporada vitivinícola marcada por el contexto de la emergencia hídrica. En este sentido, se espera una reducción importante de la cantidad de uva cosechada. En torno a a ese 35%, según Avibo, y entre un 10% y un 20% atendiendo a otras fuentes. Esto se debe a la brotación irregular y a las condiciones climáticas desfavorables, relacionadas con las temperaturas extremas y la falta de lluvias. Las de esta primavera causaron, paradójicamente, mucho daño por la presencia del mildiiu y posteriormente del oidio. En ambos casos se trata de enfermedades causadas por hongos que afectan a la vid.

Mal año

González hace balance: «No es un año bueno y muy corto en términos agrarios». Detalla.«Las condiciones climatológicas adversas fueron en 2024 y han condicionado la producción de racimos porque en su brotaron de este año son más pequeños»- Los racimos de uva crecen en los brotes nuevos (del mismo año) que nacen de yemas latentes formadas el anterior y que quedan en la madera del sarmiento. En la primavera, esas yemas generan nuevos brotes verdes que desarrollan las inflorescencias (flores), que luego se transforman por en racimos de uva.

Brotes

Por tanto, aunque el racimo se forma en el año en curso proviene de una yema originada en el anterior. Las condiciones climáticas desfavorables afectan a los brotes y a la cosecha resultante. Las lluvias de marzo y abril vinieron muy bien a la viña, en teoría, pero la producción paga la sequía prolongada de años anteriores., la irregularidad en la brotación y unas condiciones meteorológicas poco favorables que han afectado directamente al viñedo. La falta de lluvias y las temperaturas extremas han sido los principales factores que han condicionado negativamente el desarrollo del ciclo vegetativo.

Vendimia temprana

La vendimia temprana en Canarias es posible gracias a las condiciones climáticas propias del Archipiélago, donde las temperaturas suaves y la influencia de los vientos alisios favorece una maduración anticipada de la uva. Este hecho permite que los productores canarios sean de los primeros en iniciar la campaña anual, lo que les otorga una posición diferenciada dentro del sector vitivinícola.

Variedades autóctonas

Las bodegas implicadas en esta primera fase de recolección trabajan con variedades autóctonas adaptadas a las particularidades del terreno insular. El esfuerzo por mantener estas variedades y aplicar técnicas respetuosas con el medio ambiente es uno de los pilares sobre los que se asienta el trabajo diario en el viñedo canario.

Singularidad

El inicio de la vendimia marca un momento importante para el sector vitivinícola local, que afronta cada campaña con el objetivo de mantener la calidad y singularidad de sus vinos pese a las dificultades derivadas del clima y la disponibilidad limitada de recursos hídricos. Desde hace unos días hay que añadir otra amenaza de extrema gravedad:la plaga de la filoxera.

Legado histórico

El legado histórico del vino en Tenerife se remonta a más de 500 años, una tradición que llevó a que fuera apreciado en Europa y mencionado en obras de autores como Shakespeare y Walter Scott. Aunque la industria sufrió un declive entre los siglos XVII y XVIII, el renacimiento del sector llegó en 1985 con la primera Denominación de Origen del archipiélago, la de Tacoronte-Acentejo.

Seis DOP

Actualmente, en la Isla conviven seis Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)con sus respectivos Consejos Reguladores: Abona, Valle de La Orotava, Valle de Güímar, Tacoronte-Acentejo, Ycoden-Daute-Isora e Islas Canarias. Representan más del 70% de la producción total de Canarias y agrupan a un centenar de bodegas. Son reflejo tanto del legado como de la importancia económica del sector vitivinícola tinerfeño.