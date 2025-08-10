Tenerife batalla contra los quads tras vetar su entrada en pistas forestales

Tenerife abre un nuevo frente para proteger sus espacios naturales: acabar con las irregularidades de empresas que ofrecen excursiones turísticas en quads. El área de Medio Natural del Cabildo tinerfeño ha suspendido los permisos que concedía a algunas de estas empresas para circular por pistas forestales y ha incrementado los controles al observar prácticas no permitidas que producen un fuerte impacto en la naturaleza isleña.

La campaña ha comenzado a dar resultados. El departamento de la Corporación insular ha presentado dos denuncias contra una de estas compañías que usan cuatrimotos. Agentes de medio ambiente la pillaron llevando a un grupo de turistas en quad por un espacio protegido de la Isla, la Corona Forestal, el mayor de Canarias, una práctica que está terminantemente prohibida.

La segunda denuncia contra esta empresa radicada en el sur de Tenerife tiene que ver con la falta de permisos para ejercer esta actividad. Los agentes se encontraron con que el guía carecía de autorización y no tenía la documentación en regla. El caso ha sido remitido a la Dirección General de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias. Este segundo expediente puede acarrear sanciones más duras que el primero, relacionado con la invasión de un espacio protegido, de hasta varios miles de euros.

Una veintena de empresas ofrecen excursiones en este tipo de vehículos por toda la geografía insular. Principalmente buscan parajes naturales en el monte y la costa. Los precios oscilan entre los 120 y los 170 euros por persona, dependiendo de la duración de la ruta. «¡Descubre la emoción de conducir un quad en Tenerife!», se lee en la web de una de estas compañías, que añade: «Sumérgete en la belleza de esta isla paradisíaca mientras recorres impresionantes senderos forestales y contemplas puestas de sol espectaculares». Otra anuncia: «Acompáñenos en un viaje inolvidable, una excursión de tres horas que le llevará a través del impresionante paisaje de Tenerife para descubrir la belleza del Parque Nacional del Teide».

Aparte de la suspensión de los permisos y del incremento de la vigilancia, el área de Medio Natural del Cabildo ha pedido una modificación de la Ley del Suelo de Canarias para incrementar las sanciones relacionadas con la protección de los espacios naturales. El Gobierno insular considera que el régimen infractor ha quedado obsoleto y pone como ejemplo las propias empresas de quads, que pueden afrontar perfectamente las sanciones por circular en zonas protegidas ante los precios que cobran a cada turista.

Antecedentes

No es la primera vez que los agentes de medio ambiente y los cuerpos de seguridad se topan con cuatrimotos con turistas deseosos de adrenalina que incumplen las normativas. La mayor actuación fue hace tres veranos, cuando la Policía Canaria abrió sanciones a seis empresas dedicadas al turismo activo que no disponían de los permisos pertinentes para utilizar vehículos todoterreno tipo quad en el entorno del Parque Nacional del Teide. Según el propio cuerpo policial, se han detectado varias infracciones relacionadas con este tipo de actividad. El Teide es uno de los lugares en los que más trabajan estas empresas, pero en ocasiones algunas carecen de las licencias necesarias o se meten por senderos vetados a cualquier vehículo.

Las infracciones de este tipo son frecuentes y, de hecho, cuatro de cada seis empresas de turismo activo inspeccionadas son amonestadas por diversos motivos. Conducir sin permisos por zonas no habilitadas para ello solo es uno de ellos. También destaca las que se introducen por zonas no permitidas como senderos y zonas de reserva dentro del propio parque nacional u otros espacios protegidos o carecer de seguro de responsabilidad civil. En otras ocasiones, los trabajadores no están dados de alta en la seguridad social. Otras veces ni siquiera es una empresa, pues es un ciudadano el que realiza excursiones de forma ilegal.

La labor de denuncia no solo la ejercen los agentes medioambientales y los cuerpos de seguridad. Los colectivos ecologistas también expresan su preocupación por estas prácticas irregulares que tanto dañan los espacios más valiosos y frágiles de la biodiversidad canaria. El pasado 8 de junio, el colectivo Atan denunciaba la presencia de un quad en pleno Parque Nacional del Teide. Denuncias similares han llegado desde otros colectivos ecologistas y particulares.