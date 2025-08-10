Cerrados los accesos a Las Teresitas y Las Gaviotas: el bochorno abarrota las playas de Santa Cruz de Tenerife
El aluvión de vehículos a las zonas de baño de la capital tinerfeña obliga a cerrar la entrada por San Andrés en medio de temperaturas superiores a los 35 grados
El bochorno como consecuencia de la ola de calor que mantiene en alerta máxima a toda Canarias lleva a miles de personas a las playas de Santa Cruz de Tenerife.
Durante la mañana de este domingo, la Policía Local ha procedido a cerrar el acceso a Las Teresitas y Las Gaviotas pues ya no sabe un coche más.
Al mediodía de este domingo, las colas para entrar a estas dos zonas de baño por San Andrés llegaban a la Dársena Pesquera y muchos vehículos tuvieron que dar media vuelta y buscar otro lugar para refrescarse pues la Policía Local había cerrado la entrada por el barrio pesquero chicharrero.
Información a tiempo real
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda que hay dos sistemas de información en tiempo real de la situación del acceso a las principales zonas de baño de la capital. Uno específico de Las Teresitas puesto en marcha el pasado mes de abril no estaba operativo el mediodía de este domingo. El Consistorio aseguró que estaba trabajando para resolver el problema técnico.
El otro también se encuentra en la página web oficial del Ayuntamiento, está activo y da datos sobre la situación de las principales playas del municipio capitalino: Las Teresitas, Las Gaviotas, Roque de Las Bodegas, Almáciga y Benijo. Según este apartado bajo el título Grado de afluencia y estado de las playas y zonas de baño marítimas, los aparcamientos en las dos primeras playas estaban totalmente llenos.
Por encima de los 35 grados
La ola de calor que afecta a todas las Islas también se está dejando sentir en Santa Cruz de Tenerife. La temperatura máxima la mañana de este domingo según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se registró a las 10:40 horas: 35.2 grados centígrados.
Las previsiones apuntan que el calor va a ir a más a lo largo de la tarde. También se ha unido la calima, que incrementa la sensación de bochorno. Por esta razón, el Ayuntamiento capitalino mantiene activada la alerta máxima por calor y riesgo de incendios.
Suspensión de actividades
Este tiempo extremo ha obligado a las autoridades chicharreras a suspender todas las actividades que se tenían previsto realizar al aire libre, como el Rastro. Asimismo, queda prohibida la estancia y circulación por las pistas forestales del macizo de Anaga.
El Consistorio santacrucero recomienda a la ciudadanía "extremar las precauciones" por los episodios de intenso calor previstos para este domingo y los próximos días, en los que se esperan alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados.
La activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) conlleva la prohibición de hacer fuego en exteriores a través de hogueras, fogones, barbacoas y cocinas de gas; fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, carreteras, miradores y resto de infraestructuras de uso público; realizar exhibiciones pirotécnicas, así como usar maquinaria y herramientas que provoquen chispas.
Prohibiciones en zonas forestales
Se prohíben asimismo los aprovechamientos forestales, la caza, el uso de vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa, el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, la estancia en el monte y el tránsito por senderos, pistas forestales o campo a través.
En aplicación de estas medidas, el acceso al parque recreativo de Las Mesas permanecerá cerrado, espacio que ya desde el pasado miércoles mantenía clausurados los fogones del área recreativa. Esta situación se mantendrá hasta la finalización de la situación de alerta máxima por calor extremo y riesgo de incendios forestales.
A la población se le recomienda extremar las precauciones, en todo el territorio insular, con cualquier actividad que pueda generar incendios, así como instar al cumplimiento de las recomendaciones emitidas desde las distintas administraciones públicas con competencias en protección civil.
El calor va a seguir en los próximos días
El Gobierno de Canarias informa de que, de forma local, no son descartables temperaturas iguales o superiores a 41 grados en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, y de las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y Tenerife. Además, hará calor por las noches y durante las madrugadas en el interior, en las medianías y las zonas altas, con temperaturas mínimas que superarán entre los 25 y los 30 grados.
Estos son los consejos a la población ante la situación de alerta máxima por temperaturas extremas:
- Protéjase del sol y el calor.
- Se recomienda permanezca en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, baje las persianas de ventanas donde toca.
- Abra las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.
- Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.
- Tenga en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.
- En la calle, evite el sol directo. Lleve una gorra o un sombreo, utilice ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.
- Procure caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.
- Lleve agua y beba a menudo
- Nuca deje a niños o a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.
- Evite salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor. Reduzca la actividad física en las horas de más calor.
- Tome comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.
- No tome bebidas alcohólicas. Evite las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías.
- Ayude a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que viva sola vaya a visitarlos una vez al día.
- Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.
- Para cualquier solicitud de información llame al teléfono 012.
