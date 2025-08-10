Cerrados los accesos a Las Teresitas y Las Gaviotas: el bochorno abarrota las playas de Santa Cruz de Tenerife

El bochorno como consecuencia de la ola de calor que mantiene en alerta máxima a toda Canarias lleva a miles de personas a las playas de Santa Cruz de Tenerife.

Durante la mañana de este domingo, la Policía Local ha procedido a cerrar el acceso a Las Teresitas y Las Gaviotas pues ya no sabe un coche más.

Al mediodía de este domingo, las colas para entrar a estas dos zonas de baño por San Andrés llegaban a la Dársena Pesquera y muchos vehículos tuvieron que dar media vuelta y buscar otro lugar para refrescarse pues la Policía Local había cerrado la entrada por el barrio pesquero chicharrero.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda que hay dos sistemas de información en tiempo real de la situación del acceso a las principales zonas de baño de la capital. Uno específico de Las Teresitas puesto en marcha el pasado mes de abril no estaba operativo el mediodía de este domingo. El Consistorio aseguró que estaba trabajando para resolver el problema técnico.

Atasco para llegar a Las Teresitas / Andrés Gutiérrez

El otro también se encuentra en la página web oficial del Ayuntamiento, está activo y da datos sobre la situación de las principales playas del municipio capitalino: Las Teresitas, Las Gaviotas, Roque de Las Bodegas, Almáciga y Benijo. Según este apartado bajo el título Grado de afluencia y estado de las playas y zonas de baño marítimas, los aparcamientos en las dos primeras playas estaban totalmente llenos.

La ola de calor que afecta a todas las Islas también se está dejando sentir en Santa Cruz de Tenerife. La temperatura máxima la mañana de este domingo según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se registró a las 10:40 horas: 35.2 grados centígrados.

Las previsiones apuntan que el calor va a ir a más a lo largo de la tarde. También se ha unido la calima, que incrementa la sensación de bochorno. Por esta razón, el Ayuntamiento capitalino mantiene activada la alerta máxima por calor y riesgo de incendios.

Este tiempo extremo ha obligado a las autoridades chicharreras a suspender todas las actividades que se tenían previsto realizar al aire libre, como el Rastro. Asimismo, queda prohibida la estancia y circulación por las pistas forestales del macizo de Anaga.

El Consistorio santacrucero recomienda a la ciudadanía "extremar las precauciones" por los episodios de intenso calor previstos para este domingo y los próximos días, en los que se esperan alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados.

La activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) conlleva la prohibición de hacer fuego en exteriores a través de hogueras, fogones, barbacoas y cocinas de gas; fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, carreteras, miradores y resto de infraestructuras de uso público; realizar exhibiciones pirotécnicas, así como usar maquinaria y herramientas que provoquen chispas.

Se prohíben asimismo los aprovechamientos forestales, la caza, el uso de vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa, el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, la estancia en el monte y el tránsito por senderos, pistas forestales o campo a través.

En aplicación de estas medidas, el acceso al parque recreativo de Las Mesas permanecerá cerrado, espacio que ya desde el pasado miércoles mantenía clausurados los fogones del área recreativa. Esta situación se mantendrá hasta la finalización de la situación de alerta máxima por calor extremo y riesgo de incendios forestales.

A la población se le recomienda extremar las precauciones, en todo el territorio insular, con cualquier actividad que pueda generar incendios, así como instar al cumplimiento de las recomendaciones emitidas desde las distintas administraciones públicas con competencias en protección civil.

El Gobierno de Canarias informa de que, de forma local, no son descartables temperaturas iguales o superiores a 41 grados en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, y de las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y Tenerife. Además, hará calor por las noches y durante las madrugadas en el interior, en las medianías y las zonas altas, con temperaturas mínimas que superarán entre los 25 y los 30 grados.

