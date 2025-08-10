Gustavo Pérez, alcalde de Güímar: «Los datos matan los argumentos de la censura»

Gustavo Pérez dejará de ser alcalde de Güímar a mediodía de mañana, si prospera la moción de censura presentada por PP, NC y dos concejales del PSOE que dará la Alcaldía a la popular Carmen Luisa Castro. El aún regidor –en el pacto CC-PSOE-USP– sostiene que «los datos matan los argumentos de los censurantes» e incide en que éstos actúan «por intereses personales».

En el caso de los socialistas José Miguel Hernández y Patricia Encinoso «han sido altamente criticados por el PP con expresiones en redes sociales e, incluso, en el pleno municipal». Ninguno de los ediles, ahora expedientados por el PSOE, «planteó petición o propuesta alguna de cambio del acuerdo de gobierno en ninguna de las reuniones semanales». De hecho, recuerda que José Miguel Hernández «es el único concejal reprobado en Güímar y lo es a iniciativa del PP, con el que ahora firma la moción de censura». Y apostilla: «En dos años hemos hablado con tres ejecutivas del PSOE en Güímar y nos hemos adaptado a las circunstancias del momento, porque el acuerdo de gobierno es con el Partido Socialista».

Sobre la judicialización que vive la gestión política municipal, el primer alcalde güimarero de CC afirma que «no tomo decisiones en base a un rumor, un comentario o un mensaje de Whatsapp. Mi forma de proceder es consultar a los técnicos y si hay coincidencia, trasladar el expediente a la Fiscalía». En esas condiciones, «hemos llevado dos: el conocido como decreto falso (sobre una presunta suplantación de firma en la adjudicación de una obra pública) y otro referido a actuaciones musicales». Recuerda que en el PP «hay varios concejales con procesos judiciales abiertos».

El alcalde rememora la firma del acuerdo suscrito en 2023 por 3 organizaciones políticas (CC-PSOE-USP), «un acuerdo público que del que hemos cumplido ya el 80% solo en la mitad del mandato. Hace nueve meses, ese acuerdo se reafirmó y fue suscrito por cada uno de los concejales del grupo de gobierno. Si la moción de censura prospera, será con la firma de dos de esos concejales firmantes que han decidido dar la espalda a sus compromisos y a quienes representan».

Gustavo Pérez sostiene que desde que asumió la Alcaldía «he priorizado el diálogo y la gestión, por encima de cualquier interés partidista. Gobernar es estar presente, dar la cara, resolver problemas y tomar decisiones difíciles pensando en el bien común».

Ante el argumento de que en su gobierno falta gestión, defiende que «los datos son contundentes: 30 millones de inversión actual, cero deuda bancaria y una proyección de remanente de tesorería de 13 millones. En dos años alcanzamos más objetivos que logros en otros mandatos completos. Obras que estaban atascadas durante años hoy son realidad».

Pérez Martín reivindica para el haber de su gobierno la construcción de viviendas sociales después de 35 años, la compra de suelo para proyectos cívicos, culturales y deportivos; la restauración de «infraestructuras icónicas para los colectivos», como la Casa Peón Caminero, la Fonda Medina o el terrero de Tasagaya; la licitación del embalse para El Puertito, desaladora, depuradora; solucionar la falta de aparcamiento en la zona comercial del centro y ocho parques infantiles que «se están ejecutando o lo estarán en breve».

El futuro político de Gustavo Pérez, si prospera la moción de censura, es «trabajar por Güímar desde donde sea. No me aferro al cargo, pero sí defiendo el trabajo realizado y el rumbo que hemos marcado para la mejora de este municipio».