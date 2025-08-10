Güímar
Gustavo Pérez, alcalde de Güímar: «Los datos matan los argumentos de la censura»
El alcalde reivindica 30 millones de inversión, la proyección de remanente de 13 millones, viviendas y aparcamientos en el centro del casco, entre otros logros
J. A. M.
Gustavo Pérez dejará de ser alcalde de Güímar a mediodía de mañana, si prospera la moción de censura presentada por PP, NC y dos concejales del PSOE que dará la Alcaldía a la popular Carmen Luisa Castro. El aún regidor –en el pacto CC-PSOE-USP– sostiene que «los datos matan los argumentos de los censurantes» e incide en que éstos actúan «por intereses personales».
En el caso de los socialistas José Miguel Hernández y Patricia Encinoso «han sido altamente criticados por el PP con expresiones en redes sociales e, incluso, en el pleno municipal». Ninguno de los ediles, ahora expedientados por el PSOE, «planteó petición o propuesta alguna de cambio del acuerdo de gobierno en ninguna de las reuniones semanales». De hecho, recuerda que José Miguel Hernández «es el único concejal reprobado en Güímar y lo es a iniciativa del PP, con el que ahora firma la moción de censura». Y apostilla: «En dos años hemos hablado con tres ejecutivas del PSOE en Güímar y nos hemos adaptado a las circunstancias del momento, porque el acuerdo de gobierno es con el Partido Socialista».
Sobre la judicialización que vive la gestión política municipal, el primer alcalde güimarero de CC afirma que «no tomo decisiones en base a un rumor, un comentario o un mensaje de Whatsapp. Mi forma de proceder es consultar a los técnicos y si hay coincidencia, trasladar el expediente a la Fiscalía». En esas condiciones, «hemos llevado dos: el conocido como decreto falso (sobre una presunta suplantación de firma en la adjudicación de una obra pública) y otro referido a actuaciones musicales». Recuerda que en el PP «hay varios concejales con procesos judiciales abiertos».
El alcalde rememora la firma del acuerdo suscrito en 2023 por 3 organizaciones políticas (CC-PSOE-USP), «un acuerdo público que del que hemos cumplido ya el 80% solo en la mitad del mandato. Hace nueve meses, ese acuerdo se reafirmó y fue suscrito por cada uno de los concejales del grupo de gobierno. Si la moción de censura prospera, será con la firma de dos de esos concejales firmantes que han decidido dar la espalda a sus compromisos y a quienes representan».
Gustavo Pérez sostiene que desde que asumió la Alcaldía «he priorizado el diálogo y la gestión, por encima de cualquier interés partidista. Gobernar es estar presente, dar la cara, resolver problemas y tomar decisiones difíciles pensando en el bien común».
Ante el argumento de que en su gobierno falta gestión, defiende que «los datos son contundentes: 30 millones de inversión actual, cero deuda bancaria y una proyección de remanente de tesorería de 13 millones. En dos años alcanzamos más objetivos que logros en otros mandatos completos. Obras que estaban atascadas durante años hoy son realidad».
Pérez Martín reivindica para el haber de su gobierno la construcción de viviendas sociales después de 35 años, la compra de suelo para proyectos cívicos, culturales y deportivos; la restauración de «infraestructuras icónicas para los colectivos», como la Casa Peón Caminero, la Fonda Medina o el terrero de Tasagaya; la licitación del embalse para El Puertito, desaladora, depuradora; solucionar la falta de aparcamiento en la zona comercial del centro y ocho parques infantiles que «se están ejecutando o lo estarán en breve».
El futuro político de Gustavo Pérez, si prospera la moción de censura, es «trabajar por Güímar desde donde sea. No me aferro al cargo, pero sí defiendo el trabajo realizado y el rumbo que hemos marcado para la mejora de este municipio».
"Este no es el final de nada; es una pausa!
«No me despido. Cuando uno hace política por vocación, lo hace con entrega y con ilusión; cuando el compromiso acompaña al trabajo, se ven más y mejores resultados. Este proyecto de transformación no termina aquí. Volveremos con más fuerza, más equipo y más ilusión. La política no va de ocupar sillas, sino de dejar prosperidad. Seguiré trabajando por Güímar, con o sin el bastón de alcalde», reflexiona Gustavo Pérez. El aún regidor güimarero sostiene que «este no es el final de nada. Es apenas una pausa. Güímar volverá a avanzar, a pesar de este inconveniente. Si algo ha quedado claro en mi periodo anterior y en estos dos años del mandato es que sabemos gobernar, gestionar, ejecutar y responder. Voy a seguir cerca de la gente, escuchando, ayudando, estando donde se me necesite».
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo centro acuático de Tenerife abre sus puertas el próximo mes
- El extraño caso de Buenavista del Norte: cómo el cuarto municipio menos poblado de Tenerife acarrea la segunda deuda más alta
- A la cárcel los tres detenidos de la banda de Añaza acusados de secuestrar y matar a golpes a un joven en Tenerife
- Flores y fuego para despedir las únicas fiestas lustrales de Tenerife
- Detectan una plaga de filoxera en viñedos de Tenerife
- La piscina cubierta de Candelaria, con toda la financiación para su construcción
- La IA apuesta a que la próxima erupción en Tenerife no será en el Teide (y más pronto de lo que piensas)
- Costas autoriza la apertura de la zona de baño de Tabaiba