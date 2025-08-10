Comienza la rehabilitación de la Casa Sansó, en el casco histórico de Tegueste

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura, Museos de Tenerife y Deportes, invierte un total de 937.768 euros en la rehabilitación de la Casa Sansó, ubicada en el casco urbano de Tegueste. Los trabajos de este proyecto han dado comienzo, según avanzó el consejero del área, José Carlos Acha.

De la financiación anunciada por el Gobierno insular, un total de 468.884 euros se destinan este año para la rehabilitación del inmueble, obra que lleva a cabo la empresa adjudicataria Construcciones Felipe Méndez, SL. Asimismo, el Cabildo ha informado de que la misma cuantía se empleará durante el próximo ejercicio.

José Carlos Acha defiende que «la recuperación de este importante inmueble permitirá completar la oferta cultural con que cuenta Tegueste y, al tiempo, ampliar la red de espacios culturales del Cabildo de Tenerife».

La Casa Sansó, ubicada en el número 18 de la calle Plaza de San Marcos, fue adquirida en julio de 2009 por la Corporación insular con la finalidad de desarrollar actividades culturales de pequeño formato, entre las que se mencionan la poesía, pequeños conciertos de música, cuentacuentos, así como la creación de un pequeño jardín temático. El inmueble se encontraba en mal estado de conservación, motivo por el cual se pone en marcha ya la rehabilitación para su uso cultural.

Este proyecto es una previsión que ambas administraciones ya anunciaron en agosto del año 2015

La rehabilitación de la Casa Sansó es una actuación contemplada por las administraciones insular y municipal hace una década. El 20 de agosto de 2015 el Ayuntamiento de Tegueste y el Cabildo de Tenerife comunicaron la firma de dos convenios de colaboración «para la construcción de un parque en los jardines de la conocida como Casa Sansó, ubicada en el casco histórico de la Villa». Así lo hicieron público.

El primero de los convenios consistió en la cesión de los terrenos por parte del Cabildo al Consistorio teguestero, mientras que el segundo convenio contemplaba la parte económica con la que contribuirían las administraciones: la Corporación insular, 100.000 euros; el Consistorio, 40.000 euros. Los trabajos para crear el jardín tendrían una duración de 14 meses. La obra incluyó el acondicionamiento de los jardines de la Casa Sansó y la plantación de higueras, olivos, granados, cipreses, robles, algarrobos, álamos, almendros, manzanos, nogales, sauces y palmeras datileras, entre otros. También se conservarían varias especies existentes como un ciprés de gran porte, varias palmeras canarias y varios dragos.

En ese marco, las corporaciones municipal e insular del momento anunciaron en agosto de 2015, a través de un comunicado, que «tras la actuación en los jardines para la construcción del parque, la siguiente de las actuaciones que ejecutarán Cabildo insular y Ayuntamiento de la Villa será la rehabilitación de la Casa Sansó». Una década después, ya está en marcha.