La Virgen de Copacabana puede con el calor y con las alertas

«La Virgen de Copacabana puede con todo». A la frase pronunciada por un vecino de Ofra, en Santa Cruz, la mañana de ayer habría que añadir que la patrona de Bolivia también se impone al calor y las alertas. Lo demuestran sus hijos, los miembros de la comunidad del país andino en Tenerife, acudiendo por la mañana a la iglesia de San Antonio de Padua, en Las Retamas, para honrarla. Ya por la tarde vuelven a darlo todo durante la celebración en un restaurante del sur de la Isla donde muestran el ritmo de sus bailes y el colorido de los trajes típicos de La Paz, Cochabamba, Sucre....

La bandera

Un arco de flores con la bandera de Bolivia en la parte superior preside la entrada de la iglesia. Dentro, a la derecha, la imagen de la Virgen de Copacabana. En la plaza anexa que lleva su nombre, el sacerdote Antonio Gómez Santos recibe al Obispo Eloy Santiago, en el prólogo de la ceremonia. También acude Santiago Díaz, concejal del distrito Ofra-Costa Sur en representación del Ayuntamiento de Santa Cruz.

La misa

Los ramos de flores depositados al pie de la virgen preceden a la misa. La alerta por el calor impide celebrar el desfile posterior por las calles aledañas pero eso también permite reservarse para la sesión de tarde en el restaurante Xandu de Las Chafiras, en el sur. Poco a poco se supera la pereza de la mañana en un sábado tórrido y la gente, sobre todo bolivianos, van entrando a la iglesia que al mediodía está llena. No hay desfile, pero sí penachos, sombreros, chalecos y uniformes con mucho verde, el color de la bandera. Todo lo plasman los trabajadores de Producciones Únicas. Como Nicolás, con raíces peruanas, quien explica: «Llevamos una década grabando distintos eventos latinos, sobre todo las ceremonias de los 15 años de las chicas».

La pareja

Lourdes Espinosa y Agustín Jerez llevan 17 años como pareja de integración. Ella, boliviana, de Corcapirua, provincia Cochabamba -«se dice departamento» , apunta– y él, canario, de La Gomera y de El Toscal. Con la fuerza que dan el tiempo transcurrido y el hecho de superar las diferencias culturales. Agustín lleva a Lourdes a bailar al sur y retorna luego a la capital.

La tertulia

En el exterior de la parroquia se desarrolla la tertulia entre miembros de la comunidad en Tenerife que alcanza las 2.000 personas, 5.000 en toda Canarias. Reynaldo Aguilar lleva ya 25 años en Tenerife. Se califica como chicharrero boliviano. Pequeño empresario de la construcción ejerce de portavoz de la Asociación de Bolivianos. Subraya: «No existe una cifra exacta, quizás podemos ser unos cuantos más porque hay gente registrada como argentinos, pero son hijos de bolivianos». Residen por toda la Isla, pero, sobre todo, en el Área Metropolitana y el Sur. Destaca Aguilar que «michos compañeros están en proceso de ser autónomos».

La Virgen

La Virgen de Copacabana los une a todos la primera semana de agosto. Es, apuntan, «siempre la misma virgen María como la de Urkupiña, la Candelaria boliviana que celebran el próximo sábado como ya es tradicional en el entorno de la iglesia de Fátima en el barrio capitalino de Salamanca. Esperan poder salir entonces a desfilar por las calles.

La cita

Coinciden todos en la importancia de esta cita porque «es la única vez en que nos reunimos todos y venimos de diferentes partes de la Isla». Es el caso de Wilber Juchani que reside en Santa Cruz. De hecho, este ingeniero civil de 31 años ya nació aquí «donde llegaron mis padres hace 30 años». Forma parte de una segunda generación. Ya hay tercera y se nota en los adolescentes y niños que pasan por el entorno.

La fiesta

Lourdes Escalera es una veterana que lleva el baile y su Cochabamba natal en la sangre. Ya está casi vestida para la sesión de tarde. Apunta: «Vivo en Santa Cruz también». Recalca: «Somos muy cristianos, muy de la iglesia católica. Y de bailar porque nos derretimos bailando». Esta limpiadora, con 20 años ya en Tenerife, forma parte del grupo Pujllay, uno de los 21 que por la tarde mostrará lo mejor de su repertorio en el sur. En este caso «una tradición de Sucre». Justo al lado está Edwin Poma también con dos décadas en la Isla. Es taxista en Santa Cruz y fue orfebre en su país. Asegura con orgullo ser del grupo de La Morenada que se divide en dos: Morenada Fanáticos y Morenada Intocables. Hay nombres para todos los gustos. Solo algunos ejemplos: Rompe Monteras, Tobas Bolivia, Ositos Cochabamba, Caporales Kantuta, Diablada de Sucre... La tarde queda reservada para el festejo de todos organizado por los prestes pasantes, una especie de padrinos, Alfonso Menacho y Cecilia Rojas, que entregan el testigo para el próximo año en el homenaje a las fiestas patrias de Bolivia en el Restaurante Xandu. Entre bailes y canciones, varios momentos de solemnidad: el recuerdo al 200 aniversario de la independencia, el minuto de silencio como respeto a los compatriotas fallecidos en Tenerife o el canto colectivo del himno nacional.

La imagen

Los entrevistados coinciden en que la integración de la comunidad en la Isla «es muy buena». Insisten en querer «compartir nuestra cultura con toda la gente de cualquier sitio del barrio y de la ciudad que nos han abierto la puerta». Bolivia siempre está en su corazón y todos han retornado por temporadas pero aquí esta su casa y su vida. Cumplen el segundo año celebrando a la Patrona en San Antonio de Padua. Lo han hecho antes, por ejemplo, en Los Baldíos (La Laguna). En total, 21 ya que hacen su fiesta en Tenerife.

La geografía

De La Paz, la capital, al Oeste, de Potosí, al Sur, o de Cochabamba, en el centro del único país sin salida al mar de Sudamérica junto a Paraguay. Pero, por encima de todo, bolivianos y unidos en el culto a la Virgen de Copacabana. Sin colores políticos y con el objetivo de constituirse en federación a nivel de toda Canarias. Así tendrían más fuerza y, por ejemplo, hubieran podido votar en las elecciones presidenciales del próximo domingo 17. No es posible, pese a las gestiones con el consulado y la cancillería:«Nos han dicho que somos muy pocos y no hay presupuesto para poner gente que hada la estadística biométrica para reconocer a cada uno. Solo se podrá votar en las capitales grandes como Madrid y Barcelona».

La recomendación

El padre Antonio cierra la misa pidiendo que tengan cuidado con el calor y con la carretera. La comunidad boliviana se desplaza al sur de la mañana a la tarde. Y el próximo sábado 16 vuelve la fiesta con otra virgen, la de Urkupiña.