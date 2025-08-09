Icod corta el agua toda la noche por la situación crítica de su red de abasto

El abastecimiento de agua a los 24.200 habitantes de Icod de los Vinos atraviesa por una situación crítica. El Ayuntamiento norteño se ha visto obligado a cortar el suministro de agua de noche desde el pasado 18 de julio, una medida que se mantendrá durante los próximos días por los graves problemas en la red municipal y el incremento del consumo, que se ha doblado como consecuencia de las altas temperaturas. Las interrupciones se están produciendo entre las 23:00 y las 6:00 horas en la práctica totalidad del municipio, incluyendo el casco.

Las graves deficiencias del sistema han provocado una considerable merma en el almacenamiento de los 18 depósitos de Icod, sobre todo en el principal, el de la Candelaria. Fuentes municipales confirmaron este viernes que el volumen de estos depósitos no pasa del 30%. El problema principal radica en una red obsoleta, repleta de carencias acumuladas durante años, que hace que pierda el 60% del líquido en todo el ciclo. Esto ha hecho que el volumen de agua que consumen los icodenses sea superior al que entra a estos almacenes.

El alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, admite que la situación es «crítica» y que su equipo de gobierno no ha tenido otra opción que adoptar una medida tan drástica como los cortes durante toda la noche. Sierra aclara que «no es una situación provocada por este Gobierno municipal, pero sí es nuestra obligación dar respuesta a este grave problema que es fruto de más de 20 años de inacción en inversiones de la red». «Por ahora, como solución inmediata, nos hemos visto obligados a hacer cortes nocturnos para garantizar durante el día el suministro, pero que los vecinos tengan claro que será este equipo el que marque el antes y el después en la gestión del agua», enfatizó.

Las interrupciones nocturnas empezaron el pasado 18 de julio y se van a extender a los próximos días

El Ayuntamiento ha acelerado las obras de mejora de las tuberías por las que corre el agua potable para reducir unos niveles de fugas muy superiores al resto de localidades de Tenerife. Además de estas pérdidas hay otros inconvenientes en la red icodense: el hecho de que los depósitos carezcan de conexiones, que permitan que unos puedan suplir la falta de agua de otros, y la falta de sectorización y contadores en esta malla de conducciones, que impide conocer exactamente dónde se producen las peores pérdidas.

Los 18 depósitos están a menos del 30% de su capacidad y las fugas en toda la malla municipal rondan el 60%

El Consistorio ha desplegado a un equipo de operarios en busca de fugas. Mientras, renueva las tuberías en puntos como la calle Marcos Bethencourt y Castro, donde personal municipal trabajaba este mismo viernes. En paralelo, el equipo de gobierno pide apoyo y comprensión a los vecinos, así como que reduzcan el consumo a las tareas esenciales. Estas restricciones llegan en un momento en el que la Isla cumple 14 meses en emergencia hídrica, declaración que puso en marcha el Cabildo el 29 de mayo de 2024 tras 200 semanas seguidas de sequía.

Otras restricciones y consejos

En previsión de que el consumo de agua se disparara entre la población con la llegada del verano, el alcalde lanzó el pasado 2 de julio un bando en el que prohíbe el uso de agua potable para el riego de jardines, huertos y otras zonas verdes, así como el llenado de piscinas y el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados que cuenten con sistemas de reciclaje de agua. También se veta el baldeo de calles, aceras, patios y fachadas.

Icod de los Vinos ruega a la población que aplique medidas de ahorro básicas en el hogar, como ducharse en lugar de bañarse, cerrar el grifo durante el afeitado o el cepillado de dientes, evitar enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas o recoger en un cubo y aprovechar el agua que sale del grifo mientras se calienta.