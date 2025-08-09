Cortes nocturnos en la TF-1 este domingo por labores de mejora y rehabilitación del firme
El Cabildo cierra la circulación entre El Porís y Abades
El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, continuará este domingo con las labores de mejora y rehabilitación del firme de la autopista del Sur (TF-1) hasta el jueves, entre El Porís (kilómetro 37), Tajao (kilómetro 47) y Abades (kilómetro 45), en horario de 21:00 horas a 06:00 horas.
Las obras implicarán el cierre del carril derecho y, puntualmente, el cierre de los carriles centrales en ambos sentidos, habilitándose los carriles exteriores para el desvío del tráfico, según informa el Cabildo en una nota.
Por ello, se ha solicitado a los usuarios de la vía extremar las precauciones y seguir en todo momento, las indicaciones del personal de Carreteras y la señalización en la zona en donde se realizarán las labores de mejora.
Otras medidas
Además de la renovación del firme, el proyecto contempla otras actuaciones complementarias como la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada y el recrecido de las biondas y mediana.
También se incluye la colocación de capta faros, el repintado completo de la señalización horizontal, la instalación de barreras rígidas de hormigón y la colocación de pretiles en los puentes.
