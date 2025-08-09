Archivo provisional de la denuncia por prevaricación contra Luisi Castro

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar procedió al sobreseimiento provisional de la denuncia presentada el 30 de noviembre de 2015 por el PSOE y Sí se Puede güimarero –que hizo suya la Fiscalía–, contra Carmen Luisa Castro por presunta prevaricación administrativa. Transcurridos diez años de procedimiento, la magistrada Galder Larrea Santamaría considera que lo denunciado no se ajusta al delito investigado.

Carmen Luisa Castro fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción, tras hacer suya la que le trasladaron PSOE y SSP, por el levantamiento de reparos de 168 facturas por un importe aproximado de 200.000 euros –la ampliación de la denuncia elevó la cuantía a 3,4 millones de euros– y por «la existencia de múltiples vulneraciones en materia de contratación». Estos hechos, descartados por la jueza, se corresponden con el gobierno municipal PP-CC-Alternativa por Güímar, que lideró Castro tras la moción de censura que encabezó en mayo de 2013 contra su socio del momento, el socialista Rafael Yanes.

En el auto emitido el 20 de junio pasado, la magistrada señala que las resoluciones que conforman la causa «pueden ser irregulares, pero no groseramente ilegales o dictadas por intereses ajenos a los públicos o generales de una corporación y con desdén o indiferencia frente a la legalidad». Apostilla que «la suma de resoluciones irregulares no convierte en prevaricación lo que aisladamente considerado no es más que una irregularidad».

La jueza sostiene en el auto que no bastan los informes contrarios de los técnicos municipales, porque «la existencia del delito tiene que apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio que, en el presente caso, la Sala no detecta».

Presentado el recurso

El PSOE ya presentó el recurso de reforma ante el propio juzgado, que deberá resolver en las próximas semanas. En caso de sobreseimiento, la formación política en Güímar acudirá a la Audiencia Provincial la instancia judicial que determine la procedencia o no de la apertura del juicio oral, para lo que dispone de seis meses.

La tramitación de las diligencias previas ha correspondido a tres jueces y en ellas han participado dos fiscales, con criterios diferentes.

Cabe recordar que a las 12:00 horas del lunes comenzará la sesión plenaria en la que Carmen Luisa Castro volverá a ser alcaldesa de Güímar si prospera la moción de censura que lidera y que presentó el Partido Popular –con dos de los cinco concejales del PSOE y el edil de Nueva Canarias– contra el nacionalista Gustavo Pérez, quien gobierna en pacto con los socialistas y Unidas de Puede. El registro tuvo lugar el pasado 28 de julio con el aval de 12 concejales.