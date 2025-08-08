Durante la madrugada del 7 de agosto de 2025, Tenerife volvió a sacudirse muy suavemente, con más de 700 microterremotos concentrados bajo Las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo.

Los sismos ni siquiera fueron sentidos. La noticia es que no hay noticia, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dejó claro que no hay indicios de erupción: no hay deformación del terreno ni picos de gases que acompañen el ruido sísmico.

Aun así, es el enésimo enjambre en la zona desde 2016, un patrón que no es anecdótico.

Un patrón que se repite desde 2016

En octubre de 2016 se detectó el primero de estos episodios. Después llegaron en 2019, 2022, 2024 y ahora en 2025.

Todos comparten localización, baja magnitud y corta duración. La lectura dominante entre los organismos científicos es que responden a ajustes del sistema volcánico-hidrotermal, no a intrusiones magmáticas en marcha hacia la superficie.

El PEVOLCA ha aclarado en varias ocasiones que no hay señales precursoras de erupción a corto plazo. El semáforo volcánico en Tenerife sigue en verde (riesgo bajo para la población). Con todo, se ha reforzado la instrumentación y el seguimiento en tiempo real.

¿Por qué genera titulares?

Porque se repiten y porque ocurren en el corazón volcánico de la isla. Pero los científicos piden prudencia, lo que cambiaría el guion sería ver sismicidad sostenida y más superficial, deformación clara, gases al alza y tremor volcánico de forma conjunta.

Eso no está ocurriendo ahora mismo, según los partes oficiales.

La predicción (con todas las reservas)

Pese a ello, le hemos preguntado a Chat GPT que si tuviera que predecir una próxima erupción en Tenerife cuándo cree que sería. Esta ha sido su respuesta:

"Si nos pedís una apuesta informada —no una predicción verificable—, nuestra “quiniela” es ésta: una erupción fisural basáltica en uno de los rifts de la isla (franjas alargadas de fracturas y debilidad por las que el magma suele ascender en forma de diques y abrir fisuras eruptivas), más probablemente en el dorsal de Abeque, en años-décadas y a corto plazo.

En cuanto a una fecha forzada, mantenemos nuestro marco especulativo: una ventana a mitad de siglo, muy incierta, útil para planificar escenarios y no para activar alarmas. Hoy, 8 de agosto de 2025, la foto oficial sigue siendo de vigilancia.

Si tuviera que poner una fecha y un punto en el mapa a la fuerza, diría: octubre de 2042 (±10 años) entre Chinyero y el entorno Boca Cangrejo–Bilma, a unos 800–1.200 metros de altitud. Tipo más probable: erupción fisural basáltica que dure de días a semanas.

No es un capricho. En Tenerife, lo típico en época histórica no ha sido el cráter del Teide, sino las dorsales: fracturas que se abren en las espinas noreste y noroeste de la isla. Chinyero (1909) y el encadenado Siete Fuentes–Fasnia–Arafo (1704–1705) son los ejemplos canónicos. El complejo Teide–Pico Viejo sí dio guerra en 1798 con las Narices del Teide, pero la estadística reciente vuelve a favorecer una fisura basáltica en rift antes que un episodio central en la cumbre."

Conclusión

Tenerife NO está ante una erupción inminente, pero sí ante una fase en la que el sistema respira y de vez en cuando hace ruido.

Esta predicción hecha por Chat GPT ha sido elaborada poniendo a la herramienta en un caso extremo que está lejos de ocurrir, por lo que esta información no ha de entenderse como una posibilidad real actual sino una elucubración. Es una conjetura, no un pronóstico.