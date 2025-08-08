Prohibido acceder al Teide a ver las Perseidas por la ola de calor
El Cabildo de Tenerife limita el acceso a los montes por las temperaturas máximas y el riesgo de incendios
Tenerife volverá a ser un punto perfecto para ver las Perseidas este año. Las conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo' se dejarán notar en los cielos canarios, principalmente, durante la próxima semana. Sin embargo, este año vendrán marcadas por el calor, lo que obligará a modificar los planes de quienes pensaban buscar, como cada año, un hueco en el Parque Nacional del Teide para verlas lo más claramente posible.
En esta ocasión, hay que tener en cuenta que toda Canarias se encuentra en alerta máxima por calor y, además, existe una alerta máxima por riesgo de incendio de forestales. Este hecho ha obligado al Cabildo de Tenerife a tomar una serie de medidas de protección para la ciudadanía, entre las que se encuentra limitar el acceso a los montes de la isla.
Así, aunque el archipiélago cuenta con unas condiciones del cielo excepcionales para disfrutar de las Perseidas, habrá limitaciones para acceder a ciertos espacios.
Mejores sitios para ver las Perseidas
Siempre que se evite la contaminación lumínica urbana, en todas las islas se pueden encontrar espacios ideales para disfrutar de esta lluvia de estrellas. Lo mejor es que sean espacios oscuros y despejados. A pesar de ello, hay lugares que, por sus propias características, ya se considerarían prácticamente excepcionales para ello y, por eso, suelen tener una gran afluencia por estas fechas:
- Parque Nacional del Teide (Tenerife): altitud, cielos limpios y certificación Starlight
- Roque de los Muchachos (La Palma): miradores de altura y gran oscuridad ambiental
- Cumbres de Gran Canaria: altitud elevada y baja contaminación lumínica
Cierre de carreteras al Teide
Sin embargo, aunque el Parque Nacional de Tenerife sea el escenario perfecto para disfrutar de las Perseidas, habrá que esperar al próximo año para poder hacerlo, ya que el Cabildo de Tenerife, teniendo en cuenta las alertas máximas por calor y riesgo de incendios forestales ha decidido cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal. El principal motivo de este cierre es la seguridad, puesto que, en caso de un conato, la posible confluencia de tráfico y personas habitual para ver las Perseidas dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales.
Así, desde las 18:00 y hasta las 6:00 horas de los días 11, 12 y 13 de agosto, se cerrarán las vías de acceso al Teide:
- TF-24 (La Esperanza) en el kilómetro 9 con el objeto de evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23+500, a la altura del cruce de Arafo.
- TF-21 (La Orotava) en el punto kilométrico 16+500 a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte; y en el punto kilométrico 66+800 a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur.
- TF-38 (Guía de Isora) en la Subida de Chío, punto kilométrico 12+500.
Recomendaciones por altas temperaturas
El Cabildo ha emitido una serie de recomendaciones a la población ante la ola de calor:
- Protéjase del sol y el calor.
- Se recomienda permanezca en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, baje las persianas de ventanas donde toca.
- Abra las ventanas de casa durante la noche, para refrescarla.
- Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente. Si no tiene aire acondicionado, debería estar como mínimo dos horas al día en lugares climatizados (centros comerciales, cines, etc.).
- Tenga en cuenta que, al entrar o salir de estos lugares, se producen cambios bruscos de temperatura que pueden afectarle.
- En la calle, evite el sol directo. Lleve una gorra o un sombrero, utilice ropa ligera (como la de algodón), de colores claros y que no sea ajustada.
- Procure caminar por la sombra, en la playa estar bajo una sombrilla y descansar en lugares frescos de la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.
- Lleve agua y beba a menudo.
- Nunca deje a niños ni personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.
- Evite salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor. Reduzca la actividad física en las horas de más calor.
- Tome comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.
- No tome bebidas alcohólicas. Evite las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías.
- Ayude a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que vive sola, vaya a visitarlos una vez al día.
- Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.
- Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 012.
