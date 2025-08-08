Prohibido acceder al Teide a ver las Perseidas por la ola de calor

Tenerife volverá a ser un punto perfecto para ver las Perseidas este año. Las conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo' se dejarán notar en los cielos canarios, principalmente, durante la próxima semana. Sin embargo, este año vendrán marcadas por el calor, lo que obligará a modificar los planes de quienes pensaban buscar, como cada año, un hueco en el Parque Nacional del Teide para verlas lo más claramente posible.

En esta ocasión, hay que tener en cuenta que toda Canarias se encuentra en alerta máxima por calor y, además, existe una alerta máxima por riesgo de incendio de forestales. Este hecho ha obligado al Cabildo de Tenerife a tomar una serie de medidas de protección para la ciudadanía, entre las que se encuentra limitar el acceso a los montes de la isla.

Así, aunque el archipiélago cuenta con unas condiciones del cielo excepcionales para disfrutar de las Perseidas, habrá limitaciones para acceder a ciertos espacios.

Mejores sitios para ver las Perseidas

Siempre que se evite la contaminación lumínica urbana, en todas las islas se pueden encontrar espacios ideales para disfrutar de esta lluvia de estrellas. Lo mejor es que sean espacios oscuros y despejados. A pesar de ello, hay lugares que, por sus propias características, ya se considerarían prácticamente excepcionales para ello y, por eso, suelen tener una gran afluencia por estas fechas:

Parque Nacional del Teide ( Tenerife ) : altitud, cielos limpios y certificación Starlight

: altitud, cielos limpios y certificación Starlight Roque de los Muchachos (La Palma) : miradores de altura y gran oscuridad ambiental

: miradores de altura y gran oscuridad ambiental Cumbres de Gran Canaria: altitud elevada y baja contaminación lumínica

Cierre de carreteras al Teide

Sin embargo, aunque el Parque Nacional de Tenerife sea el escenario perfecto para disfrutar de las Perseidas, habrá que esperar al próximo año para poder hacerlo, ya que el Cabildo de Tenerife, teniendo en cuenta las alertas máximas por calor y riesgo de incendios forestales ha decidido cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal. El principal motivo de este cierre es la seguridad, puesto que, en caso de un conato, la posible confluencia de tráfico y personas habitual para ver las Perseidas dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales.

Cierre de carreteras, este sábado, en Tenerife. / Arturo Jiménez

Así, desde las 18:00 y hasta las 6:00 horas de los días 11, 12 y 13 de agosto, se cerrarán las vías de acceso al Teide:

TF-24 (La Esperanza) en el kilómetro 9 con el objeto de evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23+500, a la altura del cruce de Arafo.

en el kilómetro 9 con el objeto de evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23+500, a la altura del cruce de Arafo. TF-21 (La Orotava) en el punto kilométrico 16+500 a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte; y en el punto kilométrico 66+800 a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur.

en el punto kilométrico 16+500 a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte; y en el punto kilométrico 66+800 a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur. TF-38 (Guía de Isora) en la Subida de Chío, punto kilométrico 12+500.

Lluvia de Perseidas en el Parque Nacional del Teide, en una imagen de archivo. / E.D.

Recomendaciones por altas temperaturas

El Cabildo ha emitido una serie de recomendaciones a la población ante la ola de calor: