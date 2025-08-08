Pesca viral: captura con arpón un peto de 53 kg en Tenerife (y subirlo a su kayak fue la parte difícil)

El pescador y creador de contenidos canario Dawid Dereniowski (@deivid.af) ha firmado una jornada que ya circula por toda la comunidad de pesca: un peto (wahoo) de 53 kilos, capturado con arpón mientras se desplazaba en kayak por la costa de Tenerife.

Según contó, la pieza supuso su récord personal en la especie peto, y la maniobra final fue todo un desafío: por su envergadura y peso, tuvo problemas para subirlo a bordo y asegurar la captura con seguridad.

Una captura XXL… y en kayak

El peto es un pelágico veloz y potente, habitual en aguas canarias, famoso por sus embestidas largas y su carrera final junto a la embarcación.

Por eso, si se va en kayak, más aún cuando se cobra con arpón, cada kilo cuenta, pues hay que controlar la tracción, mantener la proa al oleaje y no comprometer el centro de gravedad para evitar una mala pasada. De ahí que un ejemplar de 53 kg sea algo más que una foto espectacular: es una prueba de técnica y autocontrol para no comprometer la estabilidad de la embarcación.

"Un barco más grande"

En los comentarios de su publicación, muchos usuarios tiraron de cine para medir la hazaña.

“You’re gonna need a bigger boat”, la famosa frase de Tiburón se repitió como guiño inevitable a la escena en la que el jefe Brody descubre el tamaño del bocado que tiene delante. Si hablamos de un kayak, el chiste se explica solo.

Pescado con nombre propio

En el Archipiélago, al wahoo (Acanthocybium solandri) se le conoce como peto.

Su carne blanca y firme, va de lujo a la plancha, encebollado o en adobo. Su presencia en las islas alimenta tanto la pesca recreativa como la profesional, y esas bandas azules características cuando está fresco son icono en lonjas y pescaderías.