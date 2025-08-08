Medio millón de euros para luchar contra la sequía en Tenerife

Tenerife destina medio millón de euros para adaptar las infraestructuras del campo a la emergencia hídrica. La Isla está inmersa en ella desde hace 437 días. El 29 de mayo de 2024 la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, firma el decreto que la activa. Se trata de la vía administrativa que permite desarrollar con rapidez y garantías legales un conjunto de obras hidráulicas o actuaciones técnicas para aliviar la sed de las medianías. Esto da todo el sentido al encargo a la empresa pública Tragsatec, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 16 de julio, cuyo objetivo es desarrollar proyectos que mejoren la eficiencia en el riego de las explotaciones agrícolas.

Adaptación

Entre las medidas destacan también la correcta fertilización de la tierra, así como una mejor adaptación a la declaración de las explotaciones y, en general de la actividad agrícola en la Isla. Para ello se formaliza el encargo por 527.784 euros.

Diagnóstico

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, apunta que serán destinados, al diagnóstico avanzado del riego en fincas agrícolas, a la monitorización con sensores y telemetría, a los ensayos en papa, viña y platanera, además de a la integración de tecnología en el campo.

Modelo

Resalta el consejero «un paso firme hacia un modelo agrícola moderno y eficiente». Subraya que «con esta inversión, reforzamos el vínculo entre sostenibilidad, innovación y compromiso con el sector primario, en especial en zonas de medianías y cultivos estratégicos».

Eficiencia

La iniciativa también persigue un uso más eficiente de los recursos hídricos, la gestión racional de los productos químicos y el incremento de la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima. Las líneas de actuación se centrarán en la divulgación y la formación, la evaluación pormenorizada del riego, así como la eficiencia de los recursos hídricos en las explotaciones.

Finalización

La emergencia hídrica se mantendrá hasta octubre cuando no será prorrogada como en ocasione anteriores después de que una primavera húmeda garantizara las reservas para el verano.

Necesaria

El Ingeniero de Minas Javier Davara (Santa Cruz de Tenerife, 1970) es desde 2016 gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF). Entiende «necesaria» la declaración de la emergencia hídrica en mayo de 2024 «después de más de 200 semanas de sequía». La declaración conlleva, añade, «la implementación de 75 medidas dirigidas tanto a las administraciones públicas como a los titulares de aprovechamientos de agua subterránea, con el objetivo de aumentar la producción y mejorar la eficiencia del sistema».

Acciones

Entre las acciones prioritarias se encuentra la ampliación de la capacidad de producción de agua desalada y el incremento de la producción de la residual regenerada. Entiende Davara que «un aspecto clave» de la emergencia ha sido la agilización de todos los expedientes en las diferentes administraciones, asegurando que los plazos y las metas planteadas puedan cumplirse con eficacia. Entre ellas llegar a inyectar en el sistema unos 70.000 metros cúbicos.

Crítica

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife tiene otra visión. Califica de «pobres» los resultados de la emergencia hídrica. Argumenta que «los datos oficiales demuestran que no se ha cumplido ni la mitad de los objetivos anunciados». Concluye: «La propia Mesa de la Sequía confirmó que solo se ha incorporado el 44 % del caudal adicional previsto».