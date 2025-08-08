«Hay que parar la filoxera en Tenerife en la ‘zona 0’ de Valle de Guerra»

«Hay que frenar el avance de esta plaga desde la zona o; o sea desde Valle de Guerra». La frase es de Valentín González, consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife. Se refiere a la filoxera y al núcleo de La Laguna donde hace unos días se registró el primer foco de este insecto en toda la historia de la Isla y de Canarias. González solicita a los agricultores que se conviertan en «nuestros ojos» y adviertan con la máxima rapidez sobre la presencia del parásito, el Daktulospharia vitifoliae (filoxera de la Vid) que ocasiona graves daños a las hojas y raíces de la planta. Durante el primer año de ataque no hay signos externos, pero entre dos y cinco después de aparecer destruye la planta.

Foco

González insiste:«Ante el foco detectado, el papel de los agricultores es fundamental». Asegura que «desde la administración pública estamos poniendo todos los recursos y esfuerzos en la eliminación de este pulgón», pero «en todo este proceso, son ellos, a pie de campo, los ojos del Cabildo para la posible detección de filoxera en otros focos distintos al inicial».

Menor

El consejero aboga por «la lucha en Valle de Guerra para que no se extienda». Reconoce el foco de La Matanza como menor, «sin perderlo de vista», ya que se trata de una sola planta afectada en el exterior de un invernadero.

Reunión

Recuerda Valentín González la reunión del próximo miércoles en la que estarán presentes el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y los Consejos Reguladores de todo el Archipiélago, así como los bodegueros «para tomar medidas que eviten movimiento de material vegetal, ya que estamos en la época de la vendimia y para frenar, por lo tanto, el posible avance de la infección por otras zonas».

Agentes

Además, también quiso destacar «el papel de los agentes insulares de Extensión Agraria, que hacen un trabajo de difusión, información y asesoramiento fundamental». Subraya:«Ellos se perfilan como una de nuestras principales armas contra esta plaga».

Hitos

Hay varios hitos fundamentales para erradicar la filoxera, que pivotan entorno a la detección (por eso el papel de los agricultores es de capital importancia); la eliminación de la viña y de sus raíces; la desinfección del suelo y la demarcación de la zona afectada.

Plaga

González recuerda que la filoxera da lugar a la formación de agallas en las hojas provocadas por sus picaduras, que son visibles en el envés de las mismas, y se corresponden con lesiones cloróticas visibles en el haz. A nivel radicular, también se observa en las raicillas la presencia de nódulos y tuberosidades ligadas a esas picaduras. Si los síntomas afectan a la raíz principal, la vid inevitablemente se marchitará entre los dos y cinco años después de la infestación. Una situación terrible que puede llegar a afectar a las 3.200 hectáreas de cultivo de vid en Tenerife.

Tacoronte

Tacoronte, tierra de vinos, es desde ayer el primer municipio que refuerza las medidas de prevención para evitar la propagación de la filoxera de la vid. Atendiendo a la localización de varios focos en el nordeste de la Isla «se pide al tejido vitivinícola que extreme precauciones y avise a las autoridades en caso de detectar la plaga».

Academia

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, por su parte, también solicita «prudencia» al sector en un comunicado. Subraya la necesidad de extremar la vigilancia, la precaución y la colaboración. También seguir el protocolo activado para mitigar su expansión. Además, se ha elaborado una guía para que viticultores y técnicos puedan reconocer los síntomas de la filoxera en hojas y raíces que está disponible en la página web de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Estatus

El Archipiélago cuenta con un estatus fitosanitario propio a través de la Orden de 12 de marzo de 1987. Su anexo III prohíbe la importación de material vegetal de vid, excepto frutos y semillas, de fuera, incluida la España peninsular. Es probable que la presencia de la plaga se deba la introducción de material vegetal contaminado. Un ejemplo, sostienen los expertos, de la necesidad de tomar en serio el control fitosanitario en fronteras. Pero, ya una vez dentro, la lucha se centra ahora en la zona 0.

Contexto

Theo Hernando, secretario general de Asaga, explica muy bien la historia de la filoxera en su tutorial de Youtube. Cuenta que a mediados del siglo XIX los viñedos europeos sufrían continuos ataques del hongo oidio y unos agricultores franceses decidieron traer desde Georgia (Estados Unidos) variedades americanas más resistentes. Estas viñas vinieron infectadas por un insecto que estuvo a punto de acabar con los viñedos de todo el continente.

Expansión

La primera gran plaga agrícola en Europa la protagonizó la filoxera o piojo de la vid, que debilita las plantas hasta la muerte. En 1863 entró por el sur de Francia. A la Península Ibérica accedió por tres vías: Oporto (1871), Málaga (1878) y Cataluña (1879). En 1903 ya había infectado prácticamente a todas las viñas europeas que no estaban genéticamente preparadas para esta plaga de Norteamérica.

Control

Se probaron muchos métodos de control pero la solución estaba en su origen y vía de transmisión:las viñas americanas, adaptadas y resistentes. La plaga les afectaba, pero no morían. Así se crearon viveros para producir pies o portainjertos con variedades americanas a las que se injertaban las europeas. Un sistema eficaz. En Canarias, gracias al aislamiento geográfico y los suelos volcánicos, la filoxera nunca entró, el Canary Wine mantuvo su prestigio mundial durante siglos y las variedades quedaron genéticamente puras. Hasta ahora.