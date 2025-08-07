Tenerife lidera la economía canaria en base al turismo

Tenerife lidera la economía de Canarias tanto en actividad (46% de las empresas) como en mercado de trabajo (43% del empleo) con el mismo motor de siempre: el turismo. El análisis de la coyuntura del segundo trimestre del año muestra la "inercia positiva" del tejido productivo de la Isla con tendencias que reflejan cierta preocupación, como la falta de diversificación respecto a la tradicional dependencia del sector servicios. Un dato muy positivo es que la tasa de paro es del 11%, una cifra récord y el mejor registro desde 2008. Son algunas de las principales conclusiones del Boletín de Coyuntura Económica correspondiente al segundo trimestre de 2025, elaborado por la Cámara de Comercio provincial, en colaboración con el Cabildo de la Isla.

"Tenerife va bien" desde el punto de vista económico, con crecimiento en actividad y empleo. Es el resumen del consejero insular de Industria, Manuel Fernández, que presentó en el Salón Noble el análisis junto al presidente de la Cámara, Santiago Sesé, y la directora de la entidad cameral, Lola Pérez. Destacó "los datos positivos de la menor tasa de desempleo del Archipiélago y el crecimiento del índice de confianza empresarial". Resaltó, además, que "las perspectivas para los próximos meses son muy positivas".

Sesé aseguró que "Tenerife tiene mucho potencial", aspecto sobre el que remarcó que "tomando las decisiones oportunas, se puede consolidar como la referencia económica de Canarias". Pese a ello, apuntó algunos "déficits sin resolver", como el energético. Sentenció que la Isla "funciona bien por inercia". Señaló dos factores negativos que hay que ver cómo evolucionan para "no morir de éxito": los descensos en la matriculación de vehículos (-3,6%) y en las cifras de las mercancías transportadas por vía marítima (-8,8%).

Lola Pérez detalló los datos del Boletín con su habitual didáctica. Destacó que "la economía de Tenerife se mantuvo robusta respecto al primer trimestre del año". Los datos anuales siguen mostrando esos crecimientos en actividad y empleo, consolidando a Tenerife como la isla con mejores resultados económicos.

La tasa de paro es del 11%, un récord y el mejor dato registrado desde 2008

El número de ocupados creció un 1,3% en el trimestre y un 4,6% interanual, alcanzando un récord de 443.450 trabajadores, el 43% de los empleos de Canarias, un 1,63% más que en el primer trimestre (7.030 empleados). Esta cifra supone un 4,6% por encima de los existentes en junio de 2024. O sea, 18.370 ocupados más en un año.

Paralelamente, el desempleo descendió notablemente, con 55.050 personas paradas, 12.200 menos que hace un año (-18%). La tasa de paro se situó en el 11,04%, la más baja desde 2008 y mejor que la media regional (13,33%).

Las empresas de la Isla confirmaron el momento positivo con un aumento del Indicador de Confianza Empresarial del 0,9%, en contraste con el descenso regional del -2,1%. Durante el segundo trimestre, el 61,2% de los establecimientos mantuvo su actividad respecto al anterior, el 23,2% la aumentó y solo el 15,6% reportó una disminución. Además, el número de empresas con empleados se mantuvo estable, con una variación trimestral del -0,1% y un crecimiento anual del 0,3%, lo que supone 90 más que en 2024.

A nivel interanual, todos los sectores, excepto el primario, mostraron mejoras, impulsados por la demanda interna y el buen comportamiento del turismo que sigue siendo "la locomotora" que arrastra al resto del tejido productivo insular. El sector turístico volvió a marcar un récord con 1.719.588 visitantes entre abril y junio, un 4% más que en el mismo periodo de 2024. Creció tanto el turismo nacional como el internacional, con un total de 3.738.343 turistas al cierre del primer semestre del año (un 2,9% más). El motor que lo mueve todo.