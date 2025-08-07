La reubicación de contenedores de basura en Arona genera malestar vecinal

La reorganización del servicio de recogida de residuos urbanos llevada a cabo por el gobierno municipal de Arona «ha dejado a numerosos vecinos sin contenedores cercanos». La consecuencia es la acumulación de basura en los espacios que ocupaban estos recipientes y «vertidos incontrolados en diferentes barrios del municipio», según denunció este miércoles el Grupo Municipal Socialista. Asegura que «la improvisación» que le atribuye al tripartito gobernante (PP, CC y Vox) «pone en riesgo la seguridad, la salud pública y la dignidad de la ciudadanía».

En los emplazamientos habilitados hasta ahora se encuentra una nota informativa (escrita en español e inglés) a través de la que se traslada a la ciudadanía «que se han retirado los contenedores que se encontraban en esta ubicación. Queda prohibido depositar residuos en el suelo. El incumplimiento supondrá sanciones de hasta 1.000 euros, según la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Arona. Gracias por su colaboración».

Los socialistas exponen situaciones que consideran «especialmente graves», como las registradas en Cruz del Guanche (Valle San Lorenzo) y Cabo Blanco, localidades en las que los contenedores fueron retirados «sin ofrecer alternativas funcionales ni consultar con los vecinos». En algunos puntos, «la presión vecinal» ha obligado al gobierno municipal a recolocar contenedores «de forma arbitraria, evidenciando falta de planificación y de sensibilidad social».

La concejala Haridian Cruz sostiene que, para tirar la basura, personas mayores y con movilidad reducida se ven obligadas a recorrer hasta 800 metros «cuesta arriba, por calles sin aceras y sin luz». La situación «ha superado todos los límites de lo razonable. Nunca se habían registrado tantas quejas, reclamaciones y protestas como ahora», incide la edil.

En pleno verano, en barrios consolidados y zonas de medianías «se están eliminando contenedores sin ofrecer alternativa digna ni accesible. Mientras tanto, el gobierno municipal de Fátima Lemes, Clara María Pérez y Vox calla, improvisa y sigue gestionando sin rumbo».

Cruz afirma que la reubicación de los contenedores «está provocando un notable aumento de vertidos incontrolados». En esa línea, reprocha que el gobierno local les solicite «por escrito» cada una de las quejas «para saber dónde está el problema».

El Pleno de Arona rechazó la propuesta del PSOE de «reponer inmediatamente los contenedores retirados en zonas sensibles, respetando la accesibilidad y proximidad a los vecinos». Una medida que debe completarse con la elaboración y publicación de un mapa de accesibilidad «que identifique las distancias reales a los contenedores y las zonas mal atendidas», para cumplir con la legislación en materia de residuos y suelos contaminados, «que exige garantizar la equidad territorial y la accesibilidad universal».

Haridian Cruz trasladó la «profunda preocupación» que genera una «situación insostenible» que « exige soluciones inmediatas para devolver la normalidad y la limpieza a las calles de nuestro municipio». Una planteamiento que tuvo por respuesta el rechazo de la propuesta por parte del grupo de gobierno que forman Partido Popular, Coalición Canaria y Vox.