El Premio Artesanía de La Orotava, para los ciriales enramados

La Villa de La Orotava concede este año el Premio Artesanía y Patrimonio a los ciriales enramados. En concreto, a Pedro Villar Morales, a título póstumo, por ser el impulsor y creador de la técnica. El galardón se entregará en su XXII edición tras el acto de inauguración de la Feria de Artesanía de Pinolere que tendrá lugar el próximo 4 de septiembre, a las 12:00 horas, en el propio recinto etnográfico. La propuesta de este año fue aprobada, por unanimidad, en el Pleno ordinario del pasado mes de mayo.

Los ciriales enramados reflejan el arraigo de una tradición muy importante La Orotava. Este exorno floral –elemento decorativo– es uno de los grandes símbolos de las fiestas patronales donde lo religioso y lo popular convergen a partes iguales.

Esta tradición nació en la parroquia matriz de la Concepción en 1927, de manos, precisamente, de Pedro Villar Morales. Este colaborador de la iglesia quiso enriquecer los ciriales e ingenió un sistema para poder engarzar claveles en torno al elemento central. Junto a ello, hojas de parra, racimos de uva, espigas y cintas de colores, con las banderas de España y El Vaticano.

El adorno de cada cirial puede llevar unas tres horas de trabajo y más de cien claveles. Alrededor de esta tradición destaca también la figura de Amadeo Domínguez. Cabe valorar la implicación de las nuevas generaciones para tomar el testigo. Además, se ha traslado a otras parroquias e iglesias del municipio como la de San Juan Bautista.

Desde 2004, por iniciativa del colectivo cultural Pinolere, el Ayuntamiento de La Orotava instauró este premio para reconocer la labor de personas, entidades y colectivos del municipio en pro de la artesanía y el patrimonio. Una tarea que permite mantener las costumbres, tradiciones y antiguos oficios. Así, este premio se ha entregado a colectivos como la Hermandad de Labradores en la primera edición de 2004 o a los hermanos cesteros de Tienda Rica Modesto y Donato González al año siguiente. La primera mujer galardonada fue la caladora de La Perdoma Armenia González en 2006.

La lista más reciente incluye a los artesanos Venancio González Hernández y Gonzalo Martín (2015 y 2016), a la Asociación de Alfombristas (2017), a las mujeres bordadoras (2018) y al pintor Mohamed Osman (2019).

Después de la pandemia, fueron premiados el artesano Rafael Saigí (2020) y los repicadores de campanas del municipio (2021). En los últimos tres años se reconoció al colectivo de apicultores, al timplero Francisco Fariña Izquierdo y al Colectivo Cultural La Escalera.