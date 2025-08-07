Más guaguas para ir a la Romería de San Roque en Garachico

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, reforzará sus servicios del próximo sábado, 16 de agosto, de cara a la celebración de la Romería de San Roque, en Garachico.

En este sentido, la línea 363 (Puerto de La Cruz, Buenavista por Icod de Los Vinos) aumentará la frecuencia de sus guaguas en función de la demanda a partir de las 09:30 horas hasta las 00:15 horas de la madrugada del domingo.

Asimismo, este servicio contará con viajes adicionales cada media hora respecto a su franja horaria habitual entre la Estación del Puerto de La Cruz, Estación de Icod de Los Vinos y Estación de Buenavista. El horario habitual modificará algunos de sus viajes solo para ese día para mantener así la frecuencia.

Guagua lanzadera desde el Norte de la Isla a a Universidad de La Laguna. / El Día

Cambio de paradas

Además, desde TITSA se recuerda que entre las 9.00 y las 23.00 horas del sábado 16 de agosto, todas las paradas del núcleo urbano se trasladarán a la zona del aparcamiento junto al antiguo Campo de fútbol

Titsa pretende atender así las necesidades de los pasajeros y ofrecerles un mejor servicio y recuerda que la guagua es la mejor opción para acudir a eventos de concentración de gran número de personas por comodidad en el desplazamiento, búsqueda de aparcamiento y seguridad.

Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales de la compañía.