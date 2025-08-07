Un anciano vive al raso por fuera del Hospital del Sur tras recibir el alta

A Coriolano Perera se le nota desgastado, débil y con lagunas en la memoria. A sus 73 años, lleva una semana viviendo a la intemperie, entre unos matorrales, bajo un sol de justicia del que solo puede protegerse con una gorra y la sombra que le da la poca ropa que le queda, colocada desordenadamente sobre las hojas de los arbustos. A 34 grados, en plena ola de calor, cuenta que lo «echaron» del Hospital del Sur el pasado viernes después de recibir el alta médica: «Me hicieron firmar unos papeles, que yo pensé que tenían que ver con una receta médica, y acto seguido la trabajadora social y personal de seguridad me dijeron que me fuera, que buscara una habitación por ahí. Cogí la mochila, me acompañaron a la puerta y allí me dejaron».

Y allí sigue. Al no tener familia ni lugar a dónde ir, Coriolano Perera ha permanecido desde entonces en los exteriores del Hospital del Sur, detrás de la cafetería, en un terraplén polvoriento. Asegura que no ha vuelto a saber nada de la trabajadora social del centro sanitario. Sí han acudido policías locales de Arona, pero manifiesta que solo le dijeron que se fuera de allí, sin más. «¿A dónde voy? No tengo casa ni nadie al que pedir ayuda», se lamenta entre lágrimas.

Este hombre septuagenario llevaba ocho meses ingresado en el Hospital del Sur. Allí lo derivaron desde el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde lo ingresaron para tratarlo de unos golpes que sufrió en la cabeza. Él detalla que había sufrido una agresión cuando vivía en el barrio de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife. Recuerda que ya le habían advertido varias veces que debía abandonar el centro hospitalario situado en El Mojón, en el municipio de Arona, pues le habían concedido el alta al haberse recuperado de sus dolencias. Él aclaró su situación de desamparo y pidió auxilio. «Me comentaron en varias ocasiones que tenía que irme porque estaba ocupando una cama y quedaban pocas libres», rememora.

Coriolano, vecino de Tenerife que duerme fuera del Hospital del Sur / Andrés Gutiérrez

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias asegura sobre este caso que efectivamente estuvo ingresado en el Hospital del Sur, que se recuperó y que cuando recibió el alta se marchó después de que la trabajadora social informara de que puede valerse por sí mismo y es solvente, para luego volver e instalarse en los exteriores. Una persona que acude todos los días al centro para visitar a un familiar, y que ha echado una mano a Coriolano estos días, desmiente sin embargo algunos de estos argumentos.

Dos versiones del caso

Este usuario del hospital, que ha visto a Coriolano diariamente durante los últimos meses, niega que se fuera por su propia voluntad y luego regresara. El viernes lo vio en los pasillos con el pijama y después por fuera del centro con sus pertenencias. Aclara que desde el viernes primero dormía a un lado de la cafetería que se encuentra en el exterior del Hospital del Sur, al lado de la parada de guaguas, y días después se mudó a una zona con matorrales que se encuentra a escasos metros, justo detrás del bar, donde seguía este jueves.

Gracias a este usuario del centro de El Mojón y a los trabajadores de la cafetería, una estructura prefabricada con unas mesas para los clientes colocadas en los aparcamientos del recinto, Coriolano ha podido salir adelante estos días. Le regalan agua, jugos, bocadillos e incluso el usuario que se ha preocupado por él le ha facilitado un teléfono móvil cuyo número no ha memorizado todavía Coriolano. Este hombre que lo ha asistido percibe que empeora cada día y que necesita ayuda urgente, que no puede seguir en esas condiciones de absoluto abandono en medio del intenso calor. La atención, sin embargo, no había llegado hasta este jueves, cuando EL DÍA comprobó que Coriolano sigue viviendo entre matojos, en unas condiciones pésimas agravadas por su edad.

Coriolano Perera / Andrés Gutiérrez

Un hospital público puede pedir a una persona, con el alta médica en la mano, abandonar sus instalaciones pero no puede obligarla a hacerlo. El abandono institucional de una persona vulnerable, sin recursos, en la vía pública, a sabiendas de su situación, encajaría en el concepto de trato inhumano o degradante que define la Constitución. El propio hospital y los servicios sociales tienen el deber de responder ante una situación de este tipo.

En este caso subyace la falta de plazas sociosanitarias para atender a los mayores y otras personas dependientes en Tenerife que aboca a centros sanitarios como el Hospital del Sur a dar un servicio para el que no están proyectados: un geriátrico. Los continuos retrasos en la construcción de un centro sociosanitario en las instalaciones de este mismo complejo hospitalario ubicado en Arona es la principal razón que explica que en este momento el 60% de sus camas estén ocupadas por personas con más de 60 años que ya han recibido el alta médica.

Coriolano Perera explica que le hicieron firmar un papel y lo abandonaron por fuera del centro sanitario

Este desequilibrio en la cartera de servicios sociales de la Isla ha provocado que el Hospital del Sur tenga 90 de sus 150 camas ocupadas por personas mayores que han recibido el alta pero que permanecen en el centro ante la falta de dotaciones geriátricas, un problema denunciado a principios del pasado mes de julio por la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y admitido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Este mal uso de camas hospitalarias como si fueran sociosanitarias se prolonga durante meses e incluso años, según la Plataforma Pro Hospital Público del Sur, pero la situación se agrava en el caso de la comarca sureña (Adeje, Arico, Arona, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, San Miguel de Abona y Vilaflor, ámbito de influencia del Hospital del Sur) debido a que el déficit de dotaciones para la atención de los mayores y dependientes es acuciante.

Lleva una semana a la intemperie, entre matorrales, por detrás de la cafetería del recinto de El Mojón

Coriolano necesita lo mismo que el resto de mayores que siguen en el hospital pese a tener el alta: un lugar digno donde vivir. Pero el pasado martes cumplió 73 años sobre una colchoneta, al raso, entre prendas desperdigadas, sufriendo el sofoco del día y el rocío de la noche. Entre botellas de agua, latas de refresco y bolsas de supermercado sobresale un libro: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.