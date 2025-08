El agua almacenada en las balsas de Tenerife se reduce un 12,5% en el último mes

Las balsas de Tenerife sufrieron un descenso del 12,5% de su capacidad en el último mes al pasar de 3.023.282 metros cúbicos a 2. 392.136 es decir, del 59,9% al 47,4%. La comparativa anual, por contra, es positiva en un 25%, ya que en esta misma fecha de 2024, un año especialmente malo, el volumen almacenado era de apenas 1.102.530 metros cúbicos, el 22,8%. Sin embargo, entre el 1 de julio y el último dato del pasado viernes 1 de agosto las pérdidas ascienden a un total de 631.146 metros cúbicos. Estas cifras llevan al consejero insular del Sector Primario, Valentín González, a no lanzar las campanas al vuelo y a solicitar mucha prudencia en el gasto para el riego del campo tinerfeño.

Mitad

A fecha del pasado viernes, la red de 21 balsas de la Isla alcanzan el 47,7% de su capacidad. González asegura que «estos datos nos permiten ser moderadamente optimistas, pero hay que mantener la prudencia y hacer un uso responsable del recurso, siempre, pero más todavía si cabe durante este mes agosto».

Garantía

El dato sobre las reservas de agua de riego en las balsas de la Isla, un poco por debajo del 50%, garantiza el suministro en la época estival y permite afrontar con cierta tranquilidad para el campo tinerfeño los meses más cálidos del año.

Prudencia

«La situación es mejor que en 2024, pero hay que seguir siendo prudentes y responsables» apunta el consejero. El dato de almacenamiento de los 2.392.136 metros cúbicos, ese 47,4%, es el mejor dato de los últimos seis años, casi igualando los registros del verano de 2021. Valentín González subraya que «eso implica que vayamos a tener un mes de agosto tranquilo sin la necesidad de aplicar restricciones ni modulaciones en ninguna de las redes de riego gestionadas por Balten».

Respiro

El consejero insiste en que «estos registros suponen un respiro para el sector agrícola en estos meses de verano, durante los que, señala, «prevemos un incremento del consumo de agua agrícola, aunque todo dependerá de la situación climática». El aumento de las reservas ofrece más garantía en cuanto a los recursos hídricos agrícolas disponibles. A pesar de ser un periodo con un consumo muy elevado, «estimamos que podremos cubrir esa demanda de una manera optimista», valora.

Recursos

González apostilla que «desde el Cabildo de Tenerife seguimos trabajando en mejorar el mapa de recursos hidráulicos de la Isla». Este camino comenzó con la declaración de la emergencia agro climática e hídrica, el 29 de mayo de 2024. Afectaba de forma especial al campo tinerfeño con siete años consecutivos de sequía y daba respuesta a las necesidades del sector agrícola «en relación al acceso al agua de riego de calidad y a un precio competitivo» concluye. La declaración se mantiene hasta octubre, tras ser prorrogada en varias ocasiones, cuando no será renovada segúnacordó la Mesa de la Sequí. La última tuvo lugar el pasado 13 de junio y la próxima será en septiembre.

Comarcas

En el análisis por comarcas el volumen baja en todas respecto a julio. Así, en el Norte pasó del 61,1% al 47,6% y la regenarada del Sur, siempre en números más positivos, tambien descendió esta vez: del 65,4% al 48,8%. La blanca Sur (procedente de pozos y galerías) bajó del 65,3% al 45,4%.

Anual

La comparativa es favorable entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Así, en el Norte pasó de 763.000 a 1,6 millones de metros cúbicos, La regenerada del Sur, de 130.000 a 369.000, y la blanca del sur, de 208.000 a 386.000.

Excepción

La excepción es la balsa de Montaña de Taco, en Buenavista del Norte, la mayor de la Isla. En agosto del año pasado tenía 397.635 metros cúbicos sobre un total de 821.739. Un año después llega a los 289.047, el 35,2% del total, y 108.588 menos.

Clave

Otra presa clave, en este caso para el reseco Nordeste (Valle de Guerra, Tejina, Tegueste y Tacoronte), la de Valle Molina, en El Lomo, está llena en un 81,6% (501.584 metros cúbicos sobre el total de 614.373). Romeo Rodríguez, viticultor de la zona, expone con un sentido crítico que «la balsa de Valle Molina está llena de agua, pero de muy mala calidad agronómica. Tiene muchas sales disueltas, las cuales afectan al pleno desarrollo radicular y, por tanto, al vegetativo de los cultivos. Así como a la degradación de los suelos, debido a la acumulación".

Pérdidas

El agricultor incide en que «las pérdidas de agua en canalizaciones de los ayuntamientos, aún son enormes». Ademas, explica, «los proyectos de desalación de agua regenerada para riego como el previsto en El Chorrillo y en la depuradora de Santa Cruz se demoran un plazo prometido tras otro».

Retraso

Considera que «el Proyecto de Impulsión desde Valle Molina hasta el Estanque del Cabildo en la Mesa Mota para dotar de agua a la Red de la Comunidad de Regantes de Las Peñuelas, en Tegueste, sigue aletargado en un cajón del Cabildo». Además, profundiza, «la prueba de aforo, dotada con 70.000 euros por el Consejo Insular de Aguas, para el pozo de Los Laureles, en Tegueste, continúa sin realizarse para valorar la idoneidad de aprovechar su puesta en funcionamiento de la mano de Balten».

Implicación

Rodríguez valora que «si los necesitados del agua para los cultivos no se implican, o sea, el propio sector agrícola, no recibirá lo que necesita y le darán el trato que permita». Concluye con una frase muy elocuente:«Ahora toca acordarme de mi abuela Beneda, cuando muy chico yo, ya le oía decir aquel dicho tan cierto de que niño que no llora no mama".