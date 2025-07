El exalcalde de Güímar Airam Puertas lamenta la “alta traición” de los dos concejales díscolos del PSOE

Presidente de la agrupación local del PSOE después la renovación de la ejecutiva, cuando dejó la secretaría del partido hace tres meses, el exalcalde de Güímar Airam Puertas, socio del actual equipo de gobierno, rompe su silencio calificando como «alta traición» la actuación de los concejales díscolos socialista José Miguel Hernández y Patricia Encinoso, más Carlos Llarena de Alternativa por Güímar que concurrió en agrupación electoral con Nueva Canarias, impulsores de la de censura que podría arrebatar el gobierno local el próximo 11 de agosto.

«El acto se puede calificar de alta traición, no solo a sus compañeros y al partido, sino sobre todo a sus votantes», afirma Puertas. El también responsable de Urbanismo recordó que los tres ediles fueron parte de su equipo desde el mandato anterior y no hubo fricciones previas. «Fueron personas que elegí y confié para ir en lista –en el caso de los dos ediles díscolos– y con las que compartí mucho aprendizaje». Airam Puertas mantiene el optimismo: «No he tirado la toalla. Quien entra en política no lo hace solo para gobernar, sino para servir», sostuvo, recalcando que aún existen contactos para intentar que los ediles recapaciten.

Sobre las causas del quiebre, apunta a la ambición desmedida y la falta de paciencia de José Miguel Hernández: «Hay personas que no saben digerir un no. José Miguel quería liderar, y está preparado para hacerlo, pero no era el momento». Además, defendió su gestión al frente del área de Urbanismo y reconoce que la crisis de la Policía Local ha sido «un problema serio», cuyas raíces datan de 2018, generado por quien encabeza la censura, Carmen Luisa Castro, de PP.