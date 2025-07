“No hay tránsfugas, hay descontento con una gestión ineficaz”, defiende el PP sobre la moción en Güímar

La dirigente del Partido Popular en Güímar y coordinadora insular de los populares en Tenerife, Carmen Luisa Castro, ha explicado este lunes las razones que han llevado a su formación a presentar una moción de censura contra el alcalde Gustavo Pérez (CC). En sus declaraciones a EL DÍA, insistió en que “no hay nada personal” en esta decisión, sino que responde a una gestión que califica de “inoperante, descoordinada y alejada del vecino”.

Castro sostuvo que el actual grupo de gobierno, conformado por Coalición Canaria, Sí se Puede y el PSOE, no ha cumplido con sus compromisos y ha generado un “deterioro grave” en servicios esenciales como la seguridad ciudadana, la atención al ciudadano y la ejecución de obras.

Crisis interna en el PSOE

“La crisis interna del PSOE es evidente desde hace tiempo, y ha afectado a la gestión municipal. Las tensiones eran públicas entre concejales, especialmente en áreas como Fiestas y Servicios Municipales, con quejas constantes de vecinos y comisiones de fiestas. La situación se agravó con la crisis de la Policía Local, donde se impuso un turno de trabajo inadecuado que ha generado bajas, malestar y falta de presencia policial en fiestas y eventos”, apuntó.

Ejemplos de abandono institucional

La líder popular señaló que las obras paralizadas, como las viviendas de Las Bajas y la depuradora de El Golete, son ejemplos del abandono institucional, con sobrecostes que ya superan el millón de euros y vecinos aún fuera de sus casas. También cuestionó que no se haya creado la empresa pública de servicios ni se haya realizado la auditoría prometida al inicio del mandato.

"Los concejales no son tránsfugas"

Castro insistió en que los concejales del PSOE que se han sumado a la moción no son tránsfugas: “Pertenecen a su partido, pero están en desacuerdo con la gestión que se está realizando. No es una cuestión de siglas, sino de responsabilidad”. Añadió que “los vecinos de Güímar no sienten el ayuntamiento como su casa, y eso hay que cambiarlo”.

El reto del regreso

Sobre sus objetivos si prospera la moción, anunció que lo primero será restablecer el diálogo con la Policía Local, revertir los turnos impuestos y priorizar la seguridad, la limpieza y la mejora de los servicios públicos. “No tengo una varita mágica, pero sí experiencia y compromiso con este municipio”, afirmó.

La censura tiene nombre de mujer en Güímar

Carmen Luisa Castro, que ya fue alcaldesa de Güímar y se enfrenta a su segunda moción de censura como promotora, recordó que este mecanismo democrático “no es nuevo en Güímar” y que, históricamente, han sido mujeres quienes han liderado estos procesos. Finalizó asegurando que el PP cuenta con el respaldo institucional necesario desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias para dar respuesta a las demandas históricas del municipio.