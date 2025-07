El secretario de Organización del PSOE Güímar: "Los dos concejales socialistas firman la censura porque se ven fuera del tablero"

El secretario de Organización en Güímar y concejal de Policía de dicho municipio, Cándido Gómez, no oculta su “sorpresa absoluta” ante la moción de censura presentada este lunes 28 de julio contra el alcalde Gustavo Pérez (CC), registrada por el Partido Popular, un edil de Nueva Canarias y dos concejales del PSOE. Miembro del actual grupo de gobierno, ha confirmado en declaraciones a EL DÍA que “nadie esperaba este movimiento” y que ya se habían detectado “evasivas” por parte de los ediles José Miguel Hernández y Patricia Encinoso en las últimas semanas.

“Estamos aún asimilando la noticia. Sabíamos que había cierto malestar, pero de ahí a esto…”, explicó. Según su relato, desde el grupo socialista se había intentado contactar con ambos concejales, sin obtener respuestas claras. “Todo eran evasivas. Ya preveíamos que algo podía pasar”, reconoce el secretario de Organización de la nueva ejecutiva municipal elegida hace tres meses.

Problema heredado de Carmen Luisa Castro

Sobre los motivos alegados en la moción —bloqueo institucional, crisis en la Policía Local, falta de planificación e incremento del endeudamiento—, el dirigente socialista afirma que “los argumentos son infundados” y que la situación del municipio “es justo la contraria”. “Es verdad que hay un problema con la Policía, pero viene desde hace más de diez años, desde la etapa de Carmen Luisa Castro, y ahora está en vías de resolverse”, señaló. Además, aseguró que “nunca antes se ha invertido tanto en infraestructuras, compras de suelo y proyectos ya en marcha”.

Motivos personales

Respecto a las motivaciones personales de los concejales tránsfugas, Cándido Gómez considera que se trata de un “movimiento estratégico por interés propio”. Según expone, uno de los firmantes “se veía como futuro secretario general o candidato” del PSOE, y al no contar con apoyos internos, optó por otra vía. De la otra edil, apuntó que “se sumó a última hora” y que “buscaba respaldo tras detectarse que no estaba ejecutando correctamente su trabajo”. “Nosotros no vivimos de esto. Los tres que estamos de este lado (en referencia a que siguen en el Gobierno local y no avalan la censura) tenemos nuestros empleos fuera del Ayuntamiento”, recalcó.

Siguen en el PSOE

El dirigente socialista también confirmó que, pese a haber firmado una moción contra su propio grupo, los ediles no han presentado su baja del partido: “Siguen perteneciendo al PSOE, lo que agrava aún más la situación”.

Desde la Ejecutiva insular del PSOE ya se ha adelantado que se abrirá un expediente disciplinario si no hay rectificación. “Se les advertirá formalmente. Hay una disciplina de partido que hay que respetar. De no hacerlo, habrá expulsión”, afirmó el secretario municipal de Organización. En este contexto, explicó que la destitución de sus competencias en el gobierno municipal es “una decisión que se valorará en los próximos días”.

Buen momento para el PSOE

El portavoz subrayó que esta moción no refleja una crisis del PSOE en Güímar: “Íbamos a un momento muy bueno, pero ellos se vieron fuera del tablero por su actitud y reaccionaron así”.

La moción de censura se debatirá previsiblemente el próximo 11 de agosto. De prosperar, devolvería la Alcaldía a Carmen Luisa Castro (PP).