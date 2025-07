La popular Carmen Luisa Castro quiere la Alcaldía de Güímar con su segunda censura, ahora a CC

La procesión de Santiago Apóstol, en el Puertito de Güímar, fue la última vez que se vio junto al todavía equipo de gobierno. No imaginaba el alcalde, el nacionalista Gustavo Pérez, que los fuegos —y no artificiales— no finalizarían ese 25 de julio, sino que sus compañeros de pacto por el PSOE, José Miguel Hernández y Patricia Encinoso, le reservaban la traca final para la mañana de ayer, 28 de julio.

Cada lunes por la tarde, el equipo de gobierno tiene la costumbre de celebrar una reunión de trabajo, incluso la semana pasada, cuando ya faltaron los dos ediles socialistas díscolos. Ayer fue diferente. A las ocho y media de la mañana se dispararon las alarmas y la noticia corrió como la pólvora con el anuncio desde las filas del Partido Popular (PP) de una moción de censura; antes incluso de registrar el texto –de seis páginas– los doce ediles firmantes –nueve populares, los dos entonces del PSOE y uno de NC– inmortalizaron el momento ante la fachada de la iglesia de San Pedro.

La historia se repite, con otros socios

Sobre la marcha, el equipo de gobierno adelantó la reunión de los lunes a la mañana con un único orden del día: dar lectura a la moción de censura, la segunda que presenta Carmen Luisa Castro para acceder a la Alcaldía. La primera fue en 2013. Gobernaba en ‘amor y compaña’ con el PSOE –Rafael Yanes era el alcalde y la dirigente popular concejala de Servicios Sociales– y, a mitad de mandato, no le tembló al PP el pulso para censurar, con el apoyo de CC y Alternativa por Güímar, a sus socios de gobierno.

En las elecciones municipales de 2015, Carmen Luisa Castro continuó al frente del Consistorio con el apoyo de CC y de Gustavo Pérez, a los que apartó del gobierno a dos meses de las elecciones de 2019.

Por segunda vez consecutiva, la dirigente del PP emprende ahora una moción de censura para acceder a la Alcaldía, precisamente contra quien en el pasado fue su socio.

Moción de censura el lunes 11 de agosto

En la reunión celebrada por el equipo de gobierno en la mañana de este lunes, se dio lectura a seis folios de una censura que puede costar medio mandato, si prospera en el pleno que, en principio, se celebrará a las 12:00 del lunes 11 de agosto.

Con la ausencia de dos de los miembros del equipo de gobierno –José Miguel Hernández, concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Economía y Hacienda, Gestión Tributaria y Sanciones de Tráfico, Administración y Gobernanza, Régimen Interior y Recursos Humanos, Archivo Municipal y Registro Municipal, y Patricia Encinoso, responsable de Fiestas, OMIC y Transportes– se procedió a dar lectura de la censura.

Gobierno en minoría

Para ese entonces, ya el Gobierno local estaba en minoría: a Gustavo Pérez le apoyan sus cuatro concejales de CC, más tres de los cinco del PSOE y uno de Unidas Sí Podemos, frente a la nueva mayoría conformada por Carmen Luisa Castro, que suma las nueve actas del PP a los dos socialistas díscolos y al único representante de Nueva Canarias. En total, 12 contra 9 a favor de la exalcaldesa y en perjuicio del primer alcalde nacionalista que ha tenido la ciudad de Güímar.

Tardó más en comenzar el mandato que en lo que Carmen Luisa Castro en recabar apoyos. En realidad, ya venía con las prácticas hechas del mandato anterior, cuando socialistas y nacionalistas se repartieron la Alcaldía a dos años para cada uno: primero Airam Puerta y luego, Gustavo Pérez.

En el último año, la líder del PP ha intensificado sus contactos, que han fructificado primero, con José Miguel Hernández, el todopoderoso concejal socialista al que solo le ha faltado ser alcalde, y, después, con Patricia Encinoso, que cruzó el charco político desde el pasado marco, tal y como se acaba de escenificar.

Los motivos de la censura

En la exposición de motivos de la moción de censura, tal y como leyó el equipo de gobierno, se esgrime como detonante para promover un nuevo equipo de gobierno la sentencia que condena al Ayuntamiento a abonar más de medio millón de euros a la empresa de las obras en Las Bajas, los trabajos inconclusos en el litoral de Agache, la crisis en la Policía Local, la paralización de la empresa municipal de Servicios o los gastos innecesarios e incumplimientos injustificados de la regla del período medio de pago con el consecuente alza del mismo…

El alcalde, optimista

Gustavo Pérez mandó a parar la reunión porque no entendía. El firmante, el todavía macroconcejal de Economía y Hacienda, entre otras áreas, José Miguel Hernández, firmaba una moción de censura contra su propia gestión, después de que el alcalde tuviera que ir a declarar hace un mes y medio por el pago de las horas extras, reparo que levantó y que le ha valido el bloqueo de las horas extras… O los problemas con las comisiones de fiestas por parte de la concejala del área, que le ha valido bajas por ansiedad y que también se autocensura.

Nada más hacerse oficial la presentación de la censura, el alcalde, sin salir de su sorpresa, dijo que la moción no responde a razones de gestión, sino a un conflicto interno del PSOE. «Llega en el mejor momento económico y social de Güímar» y calificó de «contradictorio» el argumentario de quienes la presentan. «Güímar no ha estado nunca tan bien», aseguró.

Al candidata a la Alcaldía por censura, pesimista

No comparte el argumento la candidata a la Alcaldía de Güímar, vía censura, Carmen Luisa Castro. «Coalición Canaria, Sí se Puede y el PSOE no han cumplido con sus compromisos y han acabado en una gestión inoperante, descoordinada y alejada del vecino».

En clave interna del PSOE

Sazonada toda la situación política en Güímar con la renovación interna en la dirección del comité local del PSOE, con un candidato relegado de la secretaría a la presidencia –cargo más simbólico–, el responsable de Organización y concejal de Policía de Güímar aporta su valoración: «Un movimiento estratégico que obedece a interés propio; uno de los firmantes se veía como futuro secretario general o candidato del PSOE, y al no contar con apoyos internos, optó por otra vía», secundada por la concejala de Fiestas.

Las direcciones insulares, de lado

A decenas de kilómetros del punto neurálgico de la censura, las direcciones insulares de nacionalistas y populares hacen gala de guante blanco, más allá de condenar decisiones para evitar que salte el fuego a otros montes, mientras el PSOE sale en defensa de los suyos y reprocha la decisión de sus díscolos.

Fin de mes caliente en el pleno

Antes de la censura prevista para el 11 de agosto, este jueves 31 de julio, Güímar celebrará su pleno ordinario de julio en un ambiente de máxima tensión, mientras el alcalde formalizará hoy la retirada de competencias a los dos díscolos, sin renunciar a retomar la situación.