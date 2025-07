Gustavo Pérez (CC), alcalde de Güímar: "La moción de censura llega en el mejor momento económico y social del municipio"

El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez (Coalición Canaria), ha manifestado que la moción de censura registrada este lunes por doce concejales del Ayuntamiento “no responde a razones de gestión”, sino a un “conflicto interno del Partido Socialista”.

En declaraciones a EL DÍA, Pérez aclaró que el movimiento ha sido promovido de forma personal por dos ediles socialistas —José Miguel Hernández y Patricia Encinoso— y no obedece a ninguna estrategia colectiva del PSOE. “No es un tema de partido, sino una decisión individual”, precisó. A su juicio, las causas deben buscarse dentro del PSOE, “más que en el grupo de gobierno”.

Censura con la primeras viviendas sociales en 35 años

El alcalde subrayó que la moción llega “en el mejor momento económico y social de Güímar”, y calificó de “contradictorio” el argumentario de quienes la presentan. “Güímar no ha estado nunca tan bien”, aseguró. Entre los avances citó la bajada histórica del desempleo, la licitación de 90 viviendas sociales —tras 35 años sin construir ninguna— y el inicio de obras clave como la nueva plaza y parque infantil de El Puertito.

Proyectos y no promesas

También destacó la solicitud de un nuevo centro médico en esa zona, la próxima inauguración de una nueva sede municipal para los servicios de limpieza y mantenimiento, así como la creación de 500 nuevas plazas de aparcamiento en el casco urbano. A esto sumó reconocimientos institucionales, como el sello “Ciudad Amiga de las Personas Mayores”, concedido por el Imserso, y el proceso para obtener el distintivo de “Ciudad Amiga de la Infancia”, de UNICEF.

Datos frente a fricciones internas

“Todo esto no es opinión política, son datos contrastables”, insistió el regidor. Por ese motivo, considera que la moción responde a intereses ajenos a la gestión. “Lo ocurrido tiene que ver con fricciones internas en el PSOE, no con el funcionamiento del grupo de gobierno”, reiteró.

Así se distribuye la Corporación municipal

Actualmente, la corporación municipal está compuesta por cinco ediles de Coalición Canaria, cinco del PSOE y uno de Unidas Se Puede en el gobierno, frente a los nueve del PP y uno de Nueva Canarias en la oposición. La moción ha sido registrada por estos once concejales y los dos ediles socialistas que han abandonado el gobierno local.

Proyectos en marcha

En Güímar, hemos trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. No solo habíamos alcanzado los objetivos del programa electoral sino que en la mitad del mandato ya se han desarrollado el 80% de los compromisos marcados en el acuerdo de gobernabilidad. A continuación, presentamos algunos de los logros y proyectos que hemos llevado a cabo en diferentes áreas.

Logros y proyectos

El principal logro de este mandato ha sido el trabajo en vivienda social, logrando proyectos en colaboración con otras administraciones para la construcción de las primeras viviendas sociales en Güímar en los últimos 35 años, según explica al todavía alcalde, y pasa a detallar:

1. Infancia y Educación:

- Sello de Ciudad Amiga de la Infancia

- Proyecto de Salud Mental para jóvenes

- Proyecto de centro de Emociones en Tasagaya

- Casa de la Infancia para aglutinar todos los servicios dedicados a la infancia.

2. Inversiones en Colegios:

- Mejora de las infraestructuras educativas, multiplicando por cuatro el presupuesto destinado a los colegios.

- Proyecto de clases de apoyo y extraescolares gratuitas en todos los centros educativos.

- Desarrollo de diferentes campamentos para propiciar la conciliación, incluyendo el primer campamento inclusivo de Güímar.

3. Plan de Parques Infantiles:

- Chacona - San Francisco Javier - San Juan y un nuevo parque en El Puertito (el mayor del municipio y referente en la isla).

- Proyectos de los parques infantiles de Plaza de Fátima, Lomo de Mena, Afonso Carrillo y Constitución VI de diciembre.

- Proyecto del primer parque juvenil.

- Adquisición de terrenos para futuros proyectos

4. Zona Tasagaya:

- Uso cultural y cívico

- Uso deportivo

5. Ampliación del Cementerio:

- Los terrenos se han adquirido y está pendiente la presentación del proyecto.

6. Nuevo Depósito de Agua: para suministrar agua en El Puertito.

7. Centro Nueva Casa Antigua en Plaza de San Pedro

- Mercado del Agricultor. Proyecto para la reubicación del Mercado del Agricultor.

8. Rehabilitación de la Fonda Medina:

- Museo de la Gastronomía de Güímar. Una vez rehabilitado el inmueble, ya está en marcha el proyecto de diseño del museo.

9. Rehabilitación de la Casa Peón Caminero para su futuro uso como casa de la Alfarería y la Artesanía

10. Otros Proyectos:

- Plaza De San Pedro Abajo

- Ampliación de la Casa Miguel Castillo

- Remodelación del Terrero de Lucha

- Circuito de Mountain Bike en el Polígono de Güímar

- Nueva Plaza del Tablado

- Nueva Plaza del Puertito de Güímar

- Bandera Azul. Primeros pasos dados para el trámite para optar a la bandera azul.

- Nuevo centro cívico del mayor en el Puertito de Güímar

- Edificio múltiple de servicios de limpieza y jardines en Calle La Laguna

- Desarrollo del mayor número de plazas de aparcamiento

- Agua desalada y depurada. Dar seguridad Hídrica a todo el municipio.

- Petición al SCS de un nuevo centro médico para el Puertito y para El Escobonal.

Una censura por sorpresa

Pérez expresó su sorpresa por el momento escogido para presentar la moción. “Esto me cogió camino de una presentación a los trabajadores municipales, no tenía constancia previa”, dijo. Aun así, aseguró que no desea entrar en valoraciones personales y que el PSOE debe dar explicaciones. “Yo no me meto en una casa que no es la mía”, concluyó.

En primera persona

"Entiendo que la política es un espacio legítimo para el debate y la discrepancia, pero esta acción representa un claro intento de desestabilizar el gobierno municipal y frenar el ritmo de desarrollo y ejecución de los numerosos proyectos iniciados durante este mandato", señaló. "Esta moción perjudica directamente al municipio", advirtió Pérez. "Ha sido promovida por los concejales del Partido Popular, un concejal de Nueva Canarias y dos ediles tránsfugas del Partido Socialista, y responde exclusivamente a una estrategia personal, ajena a los verdaderos intereses de Güímar".

Un gobierno con tránsfugas

"Un gobierno sustentado en el transfuguismo y no en acuerdos entre formaciones legítimas está condenado al personalismo y a la inestabilidad", recalcó. "Eso se aleja del trabajo serio, coordinado y responsable que merece la ciudadanía".

A pesar del escenario generado, Gustavo Pérez quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos: "Seguiremos trabajando con firmeza para cumplir nuestros compromisos y defender el bienestar de todos los güimareros y güimareras".

Compromiso por y para Güímar

"No permitiremos que esta moción nos distraiga de nuestro principal objetivo: servir a Güímar y mejorar la calidad de vida de su gente", subrayó el alcalde.

Pérez agradeció además el respaldo de su grupo político: "Agradezco profundamente el apoyo de mis compañeros de Coalición Canaria y de todas las personas que siguen confiando en nuestro proyecto. Siempre hemos actuado con coherencia, rigor y responsabilidad, y así lo seguiremos haciendo".

"Nuestro compromiso con Güímar permanece intacto", concluyó.