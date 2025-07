Esmeralda Casado: «La administración va muy lenta con la justicia de Santa Cruz»

La mayoría de órganos judiciales de la capital tinerfeña tiene sobrecargas de trabajo, incluso hay juzgados que ya señalan procedimientos para 2027 y, en cuanto a infraestructuras, el problema es «muy sangrante»

¿Cómo describiría la situación actual de los juzgados de la capital?

Es escalofriante. Los órganos judiciales soportan una sobrecarga de trabajo por encima de los módulos establecidos. Los juzgados de primera instancia o el civil están por encima del 150 y el 180%; lo mismo pasa en lo social, con una carga de trabajo impresionante que ya afecta a la salud de los integrantes de la carrera judicial. Los juzgados de lo contencioso, exactamente igual por los asuntos de inmigración y ya señalan procedimientos para 2027; los juzgados de violencia sobre la mujer merecen un capítulo aparte. Y en cuanto a las infraestructuras, el problema es muy sangrante.

¿Cuántos órganos judiciales serían necesarios para atender la sobrecarga de trabajo?

Es una situación estructural, no coyuntural. Faltan órganos judiciales y el nuevo diseño de la oficina judicial requiere de nuevas unidades judiciales. Eso conllevará un aumento de funcionarios con los tres servicios comunes: general, tramitación y ejecución. Pero el que señala y resuelve los asuntos de trámite y sentencias son los jueces y se necesitan muchas unidades judiciales. Este año se ha aprobado la creación de un juzgado de lo civil, un social y un contencioso, pero no habrá un tercer juzgado de violencia sobre la mujer, que urge.

Usted fue una de las voces críticas con la comarcalización de los juzgados de violencia de género. ¿El tiempo le ha dado la razón?

He sido juez de violencia sobre la mujer y creo que tenía razón aunque desde la Consejería de Justicia se empeñen en decir lo contrario. Siempre hubo el pretexto de la especialización de los jueces y eso es bueno, pero la proximidad del juzgado a la víctima es fundamental y con la comarcalización hemos alejado la justicia del lugar de residencia de las víctimas. La ley señala que si la residencia de la víctima no es la misma donde radica el juzgado, la Comunidad Autónoma debe proporcionar medios para el desplazamiento y, que yo sepa, no lo hace. Así que, por favor, que reserven una partida para esto. Además el volumen de trabajo es ingente porque Santa Cruz de Tenerife atiende los asuntos de violencia del municipio, La Laguna y Güímar y no son juzgados de guardia, son de permanencia con horario de nueve a dos de la tarde, aunque jueces, fiscales y funcionarios extiendan su jornada laboral. Pero ¿Si con la comarcalización se pretendía la especialización de los jueces, por qué no establecen guardias? ¿Qué pasa, que a partir de las cinco de la tarde o fines de semana ya no importa la especialización? Es una política artificial. Los jueces están especializados, pero si quieren comarcalizar juzgados, que los doten de medios. No puede ser que todas las reformas en justicia sea a coste cero.

El presidente del TSJC y usted califican de «indigna» la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer en Santa Cruz. ¿Qué hay que hacer para resolver esta situación?

Poner dinero, como siempre. Pero también hay que interesarse y tomarse en serio las condiciones en las que están estos juzgados . No se puede respetar el derecho a la intimidad de las víctimas, que a veces vienen con hijos menores y solo se dispone de una sala no más grande que este despacho para ubicarlas a todas para entrevistarse con sus abogados, no hay un baño cerca ni un dispensador de agua. Intentamos poner parches y cuando hay muchas víctimas se traslada alguna aquí abajo, en una pequeña sala en la que apenas caben dos personas, pero se corre el riesgo de que se crucen con presuntos agresores. Y cuando van a declarar lo hacen en una oficina donde hay otras víctimas al lado contando las tragedias de su vida, o junto a un agresor de otro caso. No tenemos salas polivalentes, no tenemos absolutamente nada. Lo denunciamos ante la Dirección General de Justicia y la nada ha sido la respuesta. Estamos a 22 de julio y el 1 de octubre entra en vigor la reforma en la que hay más competencias, como la violencia sexual, pero aquí no se ha hecho nada.

El Edificio Auditorio fue adquirido en enero de 2024 para aliviar la dispersión de sedes. ¿Qué es lo que está bloqueando su apertura?

Llama la atención que haya pasado 1 año y 7 meses y que estén todavía en la fase de contratación, de examen de los licitadores. ¿Qué han hecho en todo este tiempo? ¿Qué interés se han tomado para que Santa Cruz de Tenerife tenga unas sedes dignas? Y eso que esta no es la solución definitiva. Desde la Plataforma Cabo Llanos planteamos tres fases de actuación: urgente, actuar en los juzgados de violencia sobre la mujer, que debió haberse hecho ayer; a medio plazo, el Edificio Auditorio, y a largo plazo la Ciudad de la Justicia, pero el largo plazo se va a convertir en infinito, porque si la consejera dice que «ni en dos ni en cuatro ni en cinco años» va a estar, pongamos que sea en 10 años, pero es que estamos parados en todas las demandas.

Hablemos de la esperada Ciudad de la Justicia de Cabo Llanos. Se habla de ella desde hace más de tres lustros y aún no se ha movido una piedra ¿Qué consecuencias tiene en el desarrollo de la labor judicial y para los ciudadanos?

Es un descrédito de la justicia para el ciudadano. Admítaseme la broma, los ciudadanos de este municipio van a estar en forma, porque se van a recorrer la ciudad para todo lo que tenga que ver con la justicia. Ahora cada sujeto conoce en qué juzgado se lleva su asunto, pero el 31 de diciembre con la entrada en vigor de la nueva oficina judicial y la implantación de los servicios comunes, tal y como estamos segmentados, ya me contarán dónde van a poner cada servicio común. El ciudadano tendrá que saber no solo en qué servicio está su causa, sino en qué edificio se ha puesto su subsección. Para los letrados, igual. Habrá muchas causas que se suspenderán porque un procedimiento estará señalado en un edificio y otro asunto en otro edificio. Será una justicia inoperativa y de muy mala calidad. Donde no hay infraestructura no se pueden crear órganos, porque a menos que la administración se haya vuelto loca, lo primero que se pregunta es si hay espacios para asentar un nuevo órgano o unidad judicial y si no hay, es imposible.

Como integrante de la Plataforma Cabo Llanos ¿Qué le demanda al ejecutivo regional para desencallar la Ciudad de la Justicia?

Reactivamos la plataforma a primeros de junio y pedimos una reunión con la consejera. Le planteamos transparencia, información y agilidad. Pero sobre todo le demandamos un verdadero interés de la administración en el asunto, porque cuesta creerse que no tengamos noticias de nada de lo que se le ha planteado. Estoy tan acostumbrada a la falta de comunicación con la administración, que ya lo doy como normal.

¿Cómo cree que influirá el actual mapa de infraestructuras disgregadas en la capital, la falta de órganos judiciales y demás en la implementación de la ley de eficiencia judicial y los juzgados de instancia?

Es una aventura. Primero va a depender de la dotación económica y después de la información que se dé a determinados operadores jurídicos. Las nuevas oficinas judiciales son como el despotismo ilustrado, todo por el pueblo pero sin el pueblo, pues la oficina judicial es para el juez pero sin el juez. Ahora las grandes oficinas van a estar dirigidas por letrados y y están divididas en equipos. Vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva forma de trabajar. Y con nuestro mapa de infraestructuras será muy difícil. Imagínese todos los funcionarios de justicia de Santa Cruz repartidos en tres grandes oficinas. ¿Dónde las van a ubicar? ¿Dónde está la obra que hay que realizar? No va a haber un servicio común como tal, sino microunidades y la operatividad de eso... La administración tendrá que hacer un buen trabajo de cartelería y mapas para explicarle al ciudadano donde debe acudir en cada fase de su procedimiento.