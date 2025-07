El Hotel Botánico abre nueva etapa tras la reforma de sus instalaciones

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, situado en Puerto de la Cruz y uno de los buques insignia del turismo de lujo en Canarias, abre una nueva etapa. El establecimiento acogió ayer el acto oficial de su reapertura, aunque ya había vuelto a la actividad el pasado día 15 y de hecho acogió a algunas de las estrellas que actuaron en el Festival Cook celebrado el pasado fin de semana en Santa Cruz de Tenerife, como Jennifer López, Gloria Stefan y Sebastián Yatra.

La reapertura oficial, presidida por Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, propietario del hotel, reunió a destacadas personalidades del ámbito institucional, empresarial y turístico, así como a representantes del sector de la comunicación. Kiessling subrayó durante su intervención que con esta reforma «estamos preparados para seguir representando no solo a nuestro municipio, Puerto de la Cruz, sino a toda la Isla».

La reforma ha transformado de forma significativa las habitaciones, suites y el restaurante La Parrilla, manteniendo su esencia mediterránea pero elevando su propuesta gastronómica y estética. Las habitaciones triples se han convertido en dobles, perdiendo unidades alojativas pero ganando en amplitud y confort, así como baños de mármol italiano, terrazas privadas y tecnología de vanguardia. Las Ambassador Junior Suites ofrecen un nuevo nivel de exclusividad y confort.

Piscina del Hotel Botánico de Puerto de la Cruz. | E. D.

Con estas mejoras, el Botánico reafirma su posición como miembro de The Leading Hotels of the World, consorcio hotelero con más de 430 establecimientos y resorts de lujo en más de 80 países, y referente del lujo sostenible en Europa, consolidándose como un refugio de exclusividad y confort en el corazón del Puerto de la Cruz.

La gastronomía desempeña un papel esencial en la renovada experiencia que ofrece el hotel, liderada por la chef ejecutiva Ría Jahnke y su equipo culinario, que son reconocidos referentes gastronómicos a nivel internacional. Los cuatro restaurantes del hotel, bajo su dirección, brindan una propuesta culinaria diversa que combina tradición e innovación. Además, como parte de la reforma integral, se ha llevado a cabo una completa renovación del mobiliario y equipamiento de las cocinas, incorporando tecnología de última generación que posiciona al hotel a la vanguardia en su categoría. Hay que recordar que los restaurantes del Hotel Botánico están abiertos al público general y no exclusivamente a los huéspedes, permitiendo que todos los visitantes puedan disfrutar de una experiencia gastronómica única en un entorno de lujo incomparable.

A lo largo de su historia, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha sido el lugar de referencia para numerosas personalidades del mundo del arte, la música, la política y la cultura siendo elegido por reconocidas personalidades como Michael Jackson, Bill Clinton, la Reina Sirikit de Tailandia, Sylvester Stallone, el Dalái Lama o los Reyes Eméritos de España.

Un referente mundial del lujo

A la reapertura de ayer asistieron, entre otros, José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias; Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife; y su hermano Leopoldo Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz. Wolfgang Kiessling recordó en el acto que el Hotel Botánico forma parte del Grupo Loro Parque desde hace 30 de sus 50 años de historia.

«Lo adquirimos en un momento clave para apoyar al Puerto de la Cruz y ahora, tras esta gran renovación, vuelve a situarse como un referente de la hostelería de lujo mundial», remarcó, para concluir: «Nuestra filosofía es ofrecer un servicio excepcional que aporte valor al destino y contribuya a que el Puerto recupere su posición como La Perla del Atlántico».