Vídeo no apto para nostálgicos: así lucía la zona de fiesta más famosa de Tenerife en 1999

Esta semana, un breve clip subido a TikTok e Instagram por la cuenta @diariotenerife ha abierto un portal directo a 1999: la cámara recorre Las Verónicas cuando el rótulo de Bobby’s Bar todavía chisporroteaba en rojo neón, los promoters repartían flyers en camiseta fosforita y los taxis blancos aguardaban en batería junto al C.C. Starco.

El plano, tembloroso y grabado en mini‑DV, capta la banda sonora que definía el lugar, una mezcla de old‑skool house y euro‑dance.

Bastan esos 40 segundos para recordar que, a las puertas del milenio, el “strip” tinerfeño era sinónimo de libertinaje low‑cost y diversión sin límite horario, mucho antes de las ordenanzas de ruido y las re‑conversiones lounge. El vídeo funciona así como un destello nostálgico que invita a sumergirse en la historia, los mitos y las luces (y sombras) de la franja nocturna más famosa del sur de Tenerife.

Epicentro de la fiesta

En los años 90, tres pequeños centros comerciales alineados sobre la avenida Rafael Puig Lluvina, en Playa de las Américas, se convirtieronen el epicentro juerguista del sur de Tenerife.

Antes, a principios de los años 70, el promotor que urbanizó la franja frente a Playa de Troya inauguró un pequeño bloque comercial al que registró como Centro Comercial Verónica (el femenino resultaba pegadizo y muy fácil de pronunciar para el visitante británico de la época).

Al abrirse un segundo y un tercer bloque calcados —Verónicas I, II y III—, la clientela empezó a referirse a la zona en plural: “Las Verónicas”, consolidando el apelativo que todavía aparece en guías y directorios oficiales

Aquel puñado de locales, iluminado por neones y envuelto en el olor a after‑sun y cerveza barata, cimentó la imagen “tacky & party” que la prensa británica adjudicó a la isla tras el boom turístico ochentero. Una década más tarde, programas como Tenerife Uncovered, un documental-reality británico emitido por el canal Sky One en 1999 que exploraba destinos turísticos populares entre jóvenes británicos con un enfoque sensacionalista, reforzarían esa reputación a escala mundial.

Las Verónicas, en Playa de Las Américas (Arona). / El Día

Urbanismo de diversión rápida

Las Verónicas no era un barrio sino un strip: tres bloques de dos plantas y fachada abierta al asfalto, con accesos directos a pubs en la planta baja y discotecas en la superior.

De día apenas sonaban máquinas tragaperras y algún breakfast‑bar; pero al caer el sol el aire se llenaba de flyers, música comprimida y el pregón de los relaciones públicas que ofrecían chupitos y dos por uno en bebidas con inglés macarrónico.

El flujo incluía, casi en línea recta, las galerías vecinas de Starco y el emergente club Tramps, creando un corredor continuo de ocio que medía poco más de 300 metros pero albergaba una densidad inédita de barras por metro cuadrado.

Fauna nocturna

Los paquetes “Club 18‑30” y los vuelos chárter de bajo coste inundaron la zona de británicos, irlandeses, escandinavos y, en menor medida, peninsulares. Con la peseta todavía en circulación, un fishbowl de vodka‑Red Bull podía costar 500 pts y una jarra de cerveza apenas 175 pts.

Este diferencial cambiario, sumado a la laxitud horaria (cierre legal a las 06:00 pero con extensiones oficiosas), convirtió el lugar en una de las barras más baratas de Europa occidental.

La clientela local brillaba por su ausencia: algunos bares publicitaban abiertamente la entrada “solo guiris”, una práctica que, aunque increíble, varios relaciones públicas seguían utilizando como reclamo todavía en 2012.

Discotecas emblemáticas

Bobby’s Bar – Old‑skool house, cabina abierta a la calle; sus mixtapes circulaban por todo el Reino Unido y hoy se conservan en grabaciones como la de Raw Jack (1994) (SoundCloud).

– Old‑skool house, cabina abierta a la calle; sus mixtapes circulaban por todo el Reino Unido y hoy se conservan en grabaciones como la de Raw Jack (1994) (SoundCloud). Paradise Club – Jungle y drum & bass importado; por allí pasaron DJs como Kenny Ken y Ellis Dee (set de 1994) (YouTube).

– Jungle y drum & bass importado; por allí pasaron DJs como Kenny Ken y Ellis Dee (set de 1994) (YouTube). Fever / China’s White – Dance‑charts y gogós; punto de encuentro antes de cruzar a Starco.

– Dance‑charts y gogós; punto de encuentro antes de cruzar a Starco. Jumping Jacks – Himnos UK Top 40; promoción agresiva de shots de sambuca a 100 pts.

– Himnos UK Top 40; promoción agresiva de shots de sambuca a 100 pts. Tramps (1998) – Tres salas con aire acondicionado; se autoproclamaba “King of Clubs” y anticipó la renovación post‑2000 (Bananapalmbay.com).

El pulso musical

El sonido que imperaba en 1990‑96 bebía de la Ruta del Bakalao valenciana: máquina, italodance y primeros hits de Euro‑house. A mediados de la década aterrizaron los estilos británicos (hard‑house, old‑skool rave, drum & bass) de la mano de los DJs temporeros que trabajaban una temporada en la isla antes de saltar a Ibiza.

Las cabinas improvisadas —a veces poco más que un contra‑mostrador de formica— funcionaban con vinilos importados entre maletas de turistas y promoters. Ese eclecticismo explica que en un mismo pasillo convivieran Take That con “Let Me Be Your Fantasy” de Baby D.

Con la masificación llegaron las peleas de madrugada, los hurtos “al descuido” y la omnipresente venta de pastillas falsificadas. Los controles policiales eran esporádicos y, según veteranos del lugar, consistían más en presencia disuasoria que en inspecciones reales. No obstante, los excesos forzaron al Ayuntamiento de Arona a dictar ordenanzas de ruido (1997) y a endurecer licencias.

Legado

Para muchos treintañeros de hoy, Las Verónicas de los 90 simboliza un rito de paso: el primer viaje sin padres, la libertad de horarios y la música que luego sonaría en los pubs de su ciudad. Desde entonces, la zona ha intentado reinventarse con lounges de diseño y controles de decibelios, pero su imaginario colectivo sigue anclado en aquella década fluorescente de happy hours perpetuas y ritmos a 140 BPM.