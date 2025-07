Bencomo, Sir Edmund Scory, Torriani... ¿Quién fue la primera persona en subir al pico del Teide?

A falta de registros guanches, la historia arranca con una incógnita: los aborígenes tinerfeños vivían bajo la sombra del volcán al que llamaban Echeyde y lo temían como morada de fuerzas míticas.

Como no conocían la escritura propiamente dicha (se comunicaban a través de petroglifos, pintaderas o grabados rupestres), no hay documentos que confirmen una ascensión a los 3.715 metros. Pero, ¿pudo Bencomo, Tinguaro o alguno de sus coetáneos alcanzar la cima? Es posible, pero no hay pruebas.

Primera referencia

La primera afirmación explícita llega desde fuera. En 1566, el marino inglés George Fenner fondea en Santa Cruz y escribe que “nadie había subido hasta su cima”. Aquella frase refleja la percepción europea del momento: el Teide seguía “virgen” a mediados del XVI.

Poco después aparece el nombre de Thomas Nichols. Comerciante inglés, residió en Tenerife entre 1557 y 1560 y publicó en Londres, en 1583, una descripción minuciosa del pico: habla de la caldera, de las cenizas volcánicas, de la piedra pómez y de nieve permanente en torno a la cumbre.

Parque Nacional del Teide / ED

Su conocimiento es tan detallado que muchos historiadores deducen que subió. Pero el propio Nichols nunca cuenta el ascenso paso a paso. Hay relato científico, no confesión de cumbre.

A partir de ahí surge la figura más repetida en guías y portales turísticos: Sir Edmund (o R. E.) Scory. La tradición lo sitúa en La Laguna y le adjudica la “primera ascensión” en 1582. El problema es que no se conserva el diario o carta que lo certifique. El dato se repite, sí, pero procede de citas secundarias y tradición oral. Scory entra así en la historia como “el primero” según la costumbre, no según los archivos.

Torriani y Casola

La primera ascensión con pruebas sólidas llega de la mano de dos ingenieros italianos enviados por Felipe II a cartografiar Canarias: Leonardo Torriani y Próspero Casola.

Entre 1587 y 1588 relatan una subida de 24 horas a caballo y dos a pie, con un tramo final “de piedra pómez sin senderos”. El manuscrito de Torriani existe, se conserva y describe la travesía con detalle. Por eso, la mayoría de autores les otorga la primera ascensión fehacientemente documentada.

En un fragmento reproducido por estudiosos y webs de divulgación, Casola relata: “…llegamos al pie del monte, que dicen las Estancias… dormimos aquella noche debajo de la capa del cielo, con mucho frío y viento”. La frase revela que no hubo refugios ni carpas, y que el clima nocturno fue muy adverso.

Desde allí afrontaron a pie un desnivel de terreno suelto, obligados a usar manos y pies para no resbalar. Hoy ese recorrido se aproxima al itinerario que parte de Montaña Blanca y llega al cráter (sendero nº 10 del Parque Nacional), pero esa coincidencia es una inferencia moderna: en el siglo XVI no existían rutas acondicionadas ni Torriani describió ese trazado exacto.

Visitantes en el Parque Nacional del Teide / Andrés Gutiérrez

Un desierto mineral

Torriani y Casola describieron la zona alta como un desierto mineral: cenizas, pómez y apenas vegetación. Por debajo de ese tramo, señalan una “zona fría, cubierta de nieve todo el año”, lo que encaja con la presencia histórica de neveros y ventisqueros permanentes en el entorno del cráter en aquella época climáticamente más fría.

Torriani no explica con detalle los instrumentos usados en la ascensión. Sí sabemos que medía alturas y distancias para sus planos, por lo que es razonable suponer que llevaba cuadrantes, astrolabios o cadenas de medida, herramientas habituales entre ingenieros renacentistas.

La subida forma parte de la obra mayor de Torriani: “Descripción e historia del reino de las Islas Canarias: antes Afortunadas, con el parecer de sus fortificaciones”, redactada entre 1588 y 1592. El texto original —en italiano— circuló en copias manuscritas y no se imprimió hasta 1959 y ediciones posteriores. Hoy puede consultarse en la Memoria Digital de Canarias y en repositorios universitarios de la ULL y la ULPGC.

¿Hay un veredicto oficial?

Ni el Parque Nacional del Teide ni el Cabildo de Tenerife publican una lista definitiva de “primeros ascensionistas”. En su divulgación suelen citar a Torriani y, a veces, a Scory, pero sin pronunciarse de forma concluyente.

Hasta que aparezca un manuscrito olvidado, el Teide seguirá guardando su enigma: la duda sobre quién lo coronó primero. Hoy, en términos de prueba documental, los laureles reposan sobre los ingenieros italianos que coronaron la montaña al servicio de la Corona.