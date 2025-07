Acudió a una entrevista de trabajo en Tenerife y sufrió una violación

Buscaba un trabajo en Tenerife y le daba igual el municipio en el que se ofertase el trabajo. No le importaba si tenía que subirse a varias guaguas a diario para llegar al lugar en el que la contrataran. Es una mujer joven con un hijo recién nacido y necesitaba un sueldo para salir adelante. Por eso ella, y una compañera de piso, se trasladaron al sur de la isla desde el norte para dejar sus currículums en diferentes negocios, sobre todo aquellos que se dedican a la hostelería. La mujer no tenía con quien dejar a su bebé y lo llevó al sur turnándose con su amiga para poder dejar los documentos con su experiencia laboral. Lo que nunca se imaginó es que en uno de esos negocios, la persona que supuestamente le iba a ofrecer un trabajo acabó agrediéndola sexualmente, según declaró la víctima este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra un hombre al que la Fiscalía acusa como presunto autor de un delito de agresión sexual en grado de tentativa por el que pide una pena de tres años y medio de cárcel y 3.200 euros de indemnización.

La víctima contó en la sala que su amiga había entrado en un restaurante de Los Cristianos para dejar el currículum y cuando salió le dijo que se había encontrado con un amigo, "un paisano", que les podía ofrecer trabajo, ya que sabía que el dueño de ese local tenía otros en los que hacía falta personal. Aquel día, la mujer y su amiga regresaron a su casa en el norte de la isla y días más tarde aquel "amigo" contactó con ella por WhatsApp. Su número de teléfono estaba en los documentos que dejó en el negocio. Le aseguró que tenía una oferta de trabajo y que fuera al sur para entrevistarla.

La mujer declaró que el hoy acusado y ella se sentaron en la terraza del negocio para hablar de las condiciones del puesto. No obstante, recordó que como hacía mucho ruido y él le indicó seguir la entrevista dentro. Fueron al almacén y el hombre le preguntó por el lugar en el que vivía ella y al saber que era en el norte, le preguntó si no le era más cómodo alquilar una vivienda en el sur, más cerca del trabajo que le ofrecía. Ella le dijo que si conseguía el puesto, no tendría inconveniente para alquilar un apartamento.

Un apartamento para alquilar

En ese momento de la conversación, según el relato de la mujer, este hombre le comentó que tenía un apartamento que estaba cerrado y que se lo podía alquilar e insistió en ir con ella para enseñárselo, aunque la mujer prefería citarse con él otro día porque ya anochecía. Pero acabaron yendo juntos a verlo esa misma tarde. Se subieron a un coche y fueron hasta la vivienda. "No tenía luz porque me dijo que la cortó para que no se lo ocuparan y sacó una linterna para enseñarme el piso".

Recorrió todas las estancias pero en el salón la agarró de un brazo y la lanzó al sofá. Ella se resistió mientras el agresor la besaba e intentaba subirle la falda y la camisa. "Me dio un ataque de pánico, no podía respirar ni gritar". Entonces la cogió del pelo y, con la mano en la boca para que no gritara, la llevó hasta un cuarto en el que había una cama. Allí la tiró sobre ella y se bajó los pantalones para intentar violarla. "No lo consiguió, yo estaba agarrotada como una piedra y no pudo", aseguró la víctima.

En un momento dado, él intentó calmarla y le dijo que la llevaría a la estación de guaguas, pero le advirtió para que no contara nada de lo que había pasado porque "tenía poder" y ella "no era nadie".

La víctima recordó que en la estación fue a una cafetería para pedir agua porque aún estaba muy nerviosa. Una camarera le preguntó si le pasaba y, tras decirle que había sido violada, perdió la consciencia. Al despertarse ya había llegado una ambulancia y la trasladaron a un centro hospitalario. Tenía hematomas en antebrazos y piernas y después de ser atendida presentó la denuncia.