Dorta garantiza «estabilidad» en Guía de Isora a pesar de quedarse en minoría

Ana Dorta, alcaldesa de Guía de Isora, garantiza «estabilidad institucional» en el Ayuntamiento sureño en plena crisis del equipo de gobierno que lidera, formado por su partido, Coalición Canaria, y el Partido Popular. «Manifiesto mi firme compromiso con la estabilidad institucional, el diálogo y el consenso entre todas las fuerzas que conforman el Ayuntamiento pues es fundamental que continúe centrada en el trabajo por el bien común», asegura la regidora nacionalista.

Son las primeras declaraciones de Dorta después de que el jueves una de las integrantes de su equipo de mando, la concejala del PP Acerina González, dimitiera como responsable de Patrimonio y Formación, y se pasara al grupo mixto como no adscrita con duros reproches contra el portavoz de su partido, Carlos Álvarez, al que acusó de haberla «vejado» y «humillado».

La alcaldesa isorana lanzó «un llamamiento a la responsabilidad de todos los concejales que fueron elegidos democráticamente en la última convocatoria electoral». «La ciudadanía merece una institución que trabaje unida, con seriedad y respeto, anteponiendo siempre el interés general», añadió.

Su Gobierno municipal, sin embargo, se tambalea después de que lo hayan abandonado durante este mandato dos concejales. En junio del año pasado, David Reyes dejaba el grupo de CC en el Ayuntamiento para pasar a ser no adscrito. Reyes achacó la decisión a «la falta de lealtad y buena fe de la alcaldesa». El pasado jueves, adoptaba la misma medida Acerina González, del PP, en este caso porque, como aseguró al día siguiente en una rueda de prensa, sufrió «acoso laboral» del líder de su formación, el teniente de alcalde popular Carlos Álvarez.

Estas dos fugas han dejado al Gobierno local en minoría. El pacto CC-PP contaba con una mayoría de 11 concejales (siete de CC y cuatro del PP) por 10 del PSOE. La marcha de los dos ediles desnivela la balanza, de tal manera que el nuevo equipo de gobierno se queda con nueve ediles, por los 10 de los socialistas. Este giro abre la puerta a una moción de censura del PSOE. Eso sí, la formación liderada por la exalcaldesa Josefa Mesa necesitaría al menos el apoyo de uno de los ediles que se han pasado al grupo mixto para recuperar el bastón de mando.

Las duras acusaciones

Las duras acusaciones de la última concejala que ha dimitido agravan todavía más la situación. Acerina González acusó a su jefe del PP de «permanentes vejaciones y humillaciones». González, que ya fue apartada del área de Asuntos Sociales a finales de febrero, habló de «hostigamiento laboral», «descalificaciones públicas», «ninguneo constante» y «faltas de respeto». Subrayó además que las consecuencias han sido «devastadoras» a nivel profesional y personal» y la llevaron a permanecer de baja médica cinco meses: «He sufrido insomnio, ataques de ansiedad agudos, taquicardias y temblores».

Son unas acusaciones que rechazó el mismo viernes el hombre al que señaló como culpable. Carlos Álvarez las negó, aseguró que «carecían de sentido» y recordó que la concejala recibió la baja médica el pasado mes de febrero «justo el día que decidimos que dejara de ser responsable de Asuntos Sociales, dentro un plan de reestructuración», limitando sus funciones a las de responsable de las áreas de Patrimonio y Formación.

Sobre esta situación, la alcadesa manifestó su «más absoluto rechazo a cualquier comportamiento que se aleje de la ética y la dignidad que exige el ejercicio de la función pública». Sin embargo, Ana Dorta aclaró acto seguido que «no corresponde a una alcaldesa juzgar ni dictar sentencia sobre hechos que deben ser valorados por las autoridades competentes». «Quiero dejar claro que dichos acontecimientos no guardan relación alguna con Coalición Canaria, formación política a la que represento», concluyó.

Al respecto, el PP de Tenerife afirmó ayer que no lo constaban las quejas de Acerina González y que «no ampara actos de hostigamiento laboral ni faltas de respeto, pero tampoco denuncias falsas».En un comunicado, los populares tinerfeños aseguran que cualquier persona que se considere afectada por comportamientos de esta naturaleza debe, en primer lugar, ponerlos en conocimiento formal en su puesto de trabajo y, además, en los órganos del partido.

La respuesta del PP isleño

Al PP de Tenerife no le consta, según precisa en el mencionado comunicado, que esas quejas «se hayan planteado previamente ni en el Ayuntamiento de Guía de Isora ni ante los órganos competentes en el Partido Popular». Agrega sobre la decisión de Carlos Álvarez de apartar a Acerina González del área de Asuntos Sociales en febrero que «cualquier responsable de un equipo de gobierno tiene entre sus obligaciones establecer aquellas reestructuraciones de competencias que considere necesarias para mejorar los resultados de la gestión y la atención a la ciudadanía». Remarca, asimismo, que las personas que integran los equipos de gobierno deben poner siempre «el interés general por encima del particular, aceptando que a la política se viene a servir y no a servirnos».

El Partido Popular tinerfeño considera que las modificaciones de competencias en Servicios Sociales que afectaron a Acerina González «se tomaron en base a criterios objetivos de mejora de las listas de espera y de atención a la ciudadanía». Una vez conocida la decisión de la concejala de mantenerse como edil no adscrita, los populares le piden que «reflexione» y apele a su «responsabilidad personal y política porque los ciudadanos de Guía de Isora que dieron su voto al Partido Popular tienen derecho a que se mantenga intacta su representación en el Ayuntamiento».