Lo dejaron quedarse en su casa de Tenerife y abusó de su hija de ocho años

Le ofrecieron una habitación en su vivienda de Santa Cruz de Tenerife para quedarse durante una temporada hasta que su situación económica se estabilizara. El matrimonio que lo iba a alojar no lo conocía a él directamente, sino a su pareja, con quien trabaron amistad a través de las redes sociales, luego intimaron más. Él buscaba trabajo igual que su pareja y estaban en una situación apurada económicamente. Por eso les ofrecieron una habitación para quedarse durante una temporada corta hasta que remontaran. Entre febrero y abril de 2019 convivió en el piso el matrimonio que residía en el mismo, su hija de ocho años, su abuelo y la pareja a la que ayudaban.

Dos años más tarde, el matrimonio que dio cobijo a esta pareja no estaba preparado para lo que su hija [que ya tenía 10 años] les iba a revelar. El hombre al que habían acogido durante tres meses «había abusado de ella» cuando se quedaban solos en la casa o, en alguna ocasión, incluso con el abuelo allí, pero «no estaba muy bien de salud y tenía problemas de oído».

La niña tardó tanto en contarles lo que había ocurrido con ese hombre porque «no sabía que aquello que le había pasado era algo que no debía hacerse». Fue a raíz de una charla en el colegio por los actos del 8 de Marzo cuando la pequeña se dio cuenta y, de hecho, le preguntó al policía que les habló en clase «si los abusos se daban también entre adultos y niños. Pero no sería hasta unos días más tarde cuando, en la feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la víctima vio al hombre a cierta distancia. Ella se divertía con su tía en las atracciones y todo cambió entonces: quería irse a casa. Esa noche se lo contó a su madre. Aquel hombre abusó de ella en diferentes ocasiones, la besó, la tocó en sus partes íntimas, se desnudó delante de ella y le mostró varios vídeos de contenido pornográfico.

La denuncia

La madre no quiso presionarla y concertó una cita con un gabinete psicológico que la atendió desde ese mes hasta finales de noviembre. En junio, los padres de la menor denunciaron los hechos que ahora se enjuician en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El Ministerio Fiscal solicita que se le imponga al encausado una pena de 12 años de prisión como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual, diez años de libertad vigilada, orden de alejamiento y comunicación durante ese tiempo y una indemnización de 30.000 euros. La defensa, en cambio, niega los hechos y pide la libre absolución.

La madre de la víctima declaró que aunque los hechos habían ocurrido en 2019, su hija no sabía si aquello de lo que ha sido víctima estaba bien o estaba mal: «Era muy pequeña, no tenía móvil ni acceso a internet para inventárselo», aseveró y aclaró que la noche en la que su hija le contó aquellos episodios no quiso presionarla «para que no se cerrara» y esperó a la mañana siguiente para volver a preguntarle a su hija con «tranquilidad». Ese día buscó psicólogos y pidió consulta para su hija y que la asesoraran sobre cómo afrontar la situación.

La mujer, que dejó pasar un tiempo antes de contarle todo a su marido, decidió denunciar los hechos en junio de 2021 cuando su hija llevaba tres meses de terapia y podía afrontar mejor una declaración ante la policía o ante un juzgado, explicó.

"Me trataba con demasiado cariño"

La pequeña corroboró en la sala que los hechos ocurrieron cuando tenía ocho años y recordó que el hoy acusado le había asegurado entonces «que era normal, como un juego de padres e hijos» y un día le enseñó «un vídeo pornográfico en el móvil para que supiera cómo se hacía». «Me trataba con demasiado cariño, la verdad. Así me trataban mis padres y era raro porque a este hombre lo acaba de conocer».

La víctima, que hoy tiene 14 años, detalló en su declaración los diferentes episodios que sufrió a manos del hoy enjuiciado. La tía de la pequeña también compareció para explicar cómo fue el cambio de actitud que tuvo su sobrina cuando se encontró con el acusado en la feria. Mientras, la psicóloga manifestó que los hechos narrados por la pequeña «eran creíbles y no había contradicción» e indicó que «con el tiempo afloraron recuerdos que en un principio no suelen salir porque la mente de las víctimas de trauma suelen bloquear».

El juicio continúa hoy con la declaración de un perito forense y la del propio acusado.