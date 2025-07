El cosplay une mundos en TLP Tenerife

El escenario principal de TLP Tenerife acogió ayer, en su última jornada, el Gran Concurso de Cosplay. Más allá de los focos, los pasillos de la Zona Summer-Con del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se convirtieron en un desfile improvisado de personajes de anime, videojuegos y ciencia ficción. Quienes acudieron como público lo hicieron con el mismo entusiasmo que los concursantes. Algunos afinaban los últimos detalles de sus trajes y otros se sacaban fotos con desconocidos que admiraban su caracterización.

El primer premio individual fue para Yuki Ichiro con un cosplay de Guts protagonista del anime Berserk. El segundo fue para Aureus con su cosplay de Mewtwo de Pokémon, y el tercer premio para Irsinecosplay con Hatsune Miku, una cantante virtual.

En la categoría dúo, el primer premio fue para Cass & Freda con un cosplay de Azula y Zuko, principales antagonistas de la serie de televisión animada de Nickelodeon Avatar: la leyenda de Aang. Y el segundo premio fue para Fabcosplay & Satecosplay con Kirishima y Bakugou, del manga del mismo nombre.

Lucía Martín llegó desde el norte de Tenerife con un grupo de amigos. Está caracterizada de Denji, de Chainsaw Man. «El cosplay me ayuda a expresar una parte de mí que no muestro en el día a día. Aquí nadie te mira raro por ser quien quieres ser», expresa. En un lateral de las gradas se encuentran Kevin y Samuel, dos amigos que se conocieron a través de un servidor de Discord, y hoy, vestidos como Mario y Luigi, comparten su primera TLP juntos. Han estado meses preparando el cosplay y tienen ganas de «disfrutar del evento».

El numeroso público que asistió ayer al concurso de cosplay. | A. G.

Durante el concurso, cada actuación era recibida entre vítores del público y aplausos. Para Carmen Herrera, vestida de Sailor Júpiter, lo más especial del cosplay es la conexión con los más pequeños. «Cuando un niño me llama por el nombre del personaje, me dan ganas de llorar. Es como si, por un segundo, me viera tal como yo me veo», señala.

Al fondo del recinto, sentado en el suelo junto a un grupo de amigos, Adrián Soto, de 19 años, ajustaba la cinta ninja de su traje de Kakashi. Cuenta que empezó a hacer cosplay tras una época complicada. Explica que para él el cosplay es «como un salvavidas» y que comenzó viendo tutoriales para aprender a coser. Nira Delgado acudió con su cosplay Ciri de The Witcher. Es su cuarta TLP consecutiva y lo vive con la misma ilusión que la primera vez: «Esto es nuestro carnaval friki. El cosplay me hace feliz, aunque no me suba al escenario».

También estaba Aitor Pérez, de 28 años, que este año decidió apostar por una versión alternativa de Batman inspirada en el universo steampunk. «No todo el mundo entiende que un personaje pueda reinterpretarse. Pero aquí sí porque la gente valora el trabajo y la imaginación detrás de cada detalle», explica. A su lado, Tania De León, de 23 años, vestida como una hechicera de diseño propio, lleva toda la semana cosiendo ya que el cosplay está hecho entero por ella. «El cosplay me ha dado amigas, recuerdos y muchas horas de risas», añade.

El sábado ya se había vivido una intensa jornada en la que se definieron los ganadores de los TLP Indie Awards y de TLP K-Pop Championship Grupal. El juego Your House, del estudio Patrones y Mazmorras, se hizo con el primer premio Indie dotado con 15.000 euros.

Cosplay en la TLP 2025 / Andrés Gutiérrez

La final de TLP K-Pop Championship Grupal congregó a 18 grupos sobre el escenario principal y con una grada abarrotada de seguidores. El jurado no tuvo fácil su elección debido a la alta calidad de los participantes, siendo el triunfo final para Ivy, mientras que Aenimga y The Witch3s fueron segundo y tercero, respectivamente. Por su parte, el grupo Invidia ganó el premio especial por parte del Centro Cultural Coreano en España. De esta forma, Invidia tomará parte en el XIV Concurso K-Pop en España, cuyo ganador asistirá a la final internacional que se celebra en Corea.

La cita tecnológica más importante de Canarias, patrocinada por el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), llenó el sábado el Recino Ferial igual que pasó ayer. Comenzó con la celebración de mesas redondas en las que se establecieron oportunidades de networking entre estudios de la Península y Canarias y que continuó con los TLP Indie Awards. La entrega de premios contó con la presencia del consejero de Innovación, Juan José Martínez; y el consejero de Empleo y Educación, Efrain Medina.

TLP Tenerife llegó a su fin tras seis días de actividad continua en el Recinto Ferial de Santa Cruz. El festival, uno de los más importantes del país en tecnología, entretenimiento y cultura asiática, volvió a congregar a miles de personas con una programación diversa y vibrante. Concursos, torneos de videojuegos, ponencias, mesas redondas y hasta una entrega de premios al mejor videojuego indie formaron parte del cartel de esta decimoséptima edición. n