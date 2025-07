Una edil dimite por las «vejaciones»y el «ninguneo» de su jefe del PP local

Acerina González abandona el Gobierno municipal de Guía de Isora y se pasa al grupo mixto como concejala no adscrita por las «permanentes vejaciones y humillaciones» que dice haber sufrido del líder de su partido (PP) en el municipio, Carlos Álvarez. La edil, que fue apartada del área de Asuntos Sociales a finales del pasado mes de febrero, habló en una rueda de prensa que ofreció ayer en La Laguna de «hostigamiento laboral», «descalificaciones públicas», «ninguneo constante» y «faltas de respeto». Subrayó además que las consecuencias han sido «devastadoras» a nivel profesional y personal»: «He sufrido insomnio, ataques de ansiedad agudos, taquicardias y temblores».

La concejala, que sigue perteneciendo al PP de Guía de Isora, aclaró que ha puesto su caso en manos de su abogado para emprender acciones legales y que no piensa abandonar su puesto en el pleno del Ayuntamiento sureño. «Ha sido muy difícil tomar esta decisión pero me he visto obligada a pasar al grupo mixto», remarcó Acerina González, que relató «momentos humillantes» por parte de Carlos Álvarez, teniente de alcalde del Gobierno local isorano, como «gritos» en la sede municipal «completamente injustificados». «Me silenciaron en las redes sociales, me apartaron de actos públicos, me presionaron cuando estaba de baja médica y atacaron mi labor al frente de la atención social», relató.

Su dimisión, que deja en una situación precaria al equipo de gobierno de Guía de Isora, ha causado «estupefacción y sorpresa» en el cargo a quien Acerina González acusa de haberla vejado de forma constante. Carlos Álvarez negó ayer todas las acusaciones, que aseguró «carecen de todo sentido». Recordó que la concejala recibió la baja médica «justo el día que decidimos que dejara de ser responsable de Asuntos Sociales, dentro un plan de reestructuración para mejorar este área tan importante para el Ayuntamiento y la atención a los vecinos». «Todos en el PP de Guía de Isora estamos sorprendidos con estas afirmaciones», puntualizó. «Jamás la humillé ni nada parecido y jamás nos trasladó que estuviera mal. Incluso hace poco la vimos en actos públicos, como la elección de la reina de las fiestas. No salimos de nuestro asombro, el resto de concejales del partido y yo mismo».

Carlos Álvarez se mostró «afectado» por las duras declaraciones de Acerina González. Admitió asimismo que su pase al grupo mixto abre la puerta a una moción de censura del PSOE contra el Gobierno municipal isorano compuesto por Coalición Canaria y el Partido Popular. Con la marcha de la edil popular y la anterior del nacionalista David Reyes, el equipo de mando pasa de tener una mayoría de 11 concejales (siete de CC y cuatro del PP), por 10 del PSOE, a estar en minoría (9-10). No obstante, los socialistas necesitarían que al menos uno de estos dos ediles no adscritos votaran a favor de la moción de censura para que prosperase. Sobre esta posibilidad, el líder del PP isorano asegura que espera «cualquier cosa visto lo que ha ocurrido». «Todo depende de que esa medida encuentre los apoyos necesarios y si ocurriese, habría que aceptarlo. Eso sí, sería un duro golpe para un equipo de gobierno que lo está dando todo por los vecinos y vecinas de Guía de Isora», matizó Carlos Álvarez. A preguntas de los periodistas, Acerina González negó que tenga intención de sumarse a una moción de censura del PSOE. «Ahora mismo no me lo planteo», se limitó a contestar.

Esta es la segunda crisis en el equipo que lidera la alcaldesa, la nacionalista Ana Dorta. En junio del año pasado, David Reyes, abandonaba el grupo de CC en el Ayuntamiento de Guía de Isora para pasar a ser no adscrito. Sobre por qué adoptó esta decisión, que dejó al Gobierno municipal sin mayoría (10 ediles de CC-PP por 10 del PSOE), culpó a Ana Dorta: «Me voy por la falta de lealtad y buena fe de la alcaldesa. He observado una falta de apoyo y confianza que ha dificultado mi labor para cumplir con las numerosas obligaciones en las diferentes áreas bajo mi responsabilidad».

El segundo abandono llega ahora de las filas del PP, que pasa de tener cuatro concejales a tres en el grupo de gobierno. Cuando comenzó el mandato, en el verano de 2023, Acerina González pasó a liderar una de las concejalías más importantes, la de Asuntos Sociales, además de las áreas de Igualdad, Vivienda, Patrimonio y Formación. En febrero de este año, sin embargo, se quedó solo con las dos últimas, algo que ella interpretó como un acto de deslegitimación y que su partido justificó en la necesidad de mejorar la gestión de departamentos vitales. «He intentado mantener la compostura y utilizar el diálogo para resolver la situación, incluso con los principales líder de mi partido a nivel insular y regional, pero ha sido imposible», aclaró Acerina González en la rueda de prensa.

La reacción de los socialistas

Mientras la actual alcaldesa, Ana Dorta, guarda silencio –este periódico se puso ayer en contacto con ella pero rehusó hacer una valoración–, la líder del PSOE y anterior alcaldesa, Josefa Mesa, prefiere no especular con la opción de una moción de censura en un feudo que ha sido tradicionalmente socialista. «El caso revista gravedad porque muestra la incapacidad del actual equipo de gobierno de mantener una mínima cohesión para trabajar por un municipio muy necesitado y abanadonado, con muchos problemas que se acumulan», destacó Josefa Mesa.

La portavoz de los socialistas del municipio admite que la marcha de Acerina González «se veía venir» –«eran evidentes las discrepancias de esta concejala con sus compañeros de partido»– y que la posibilidad de una moción de censura «está ahí» pero niega que «ahora mismo sea la prioridad» de su formación política. n