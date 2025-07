Comienza el proceso para dotar por fin de servicios básicos a La Quinta

El Ayuntamiento de Santa Úrsula desbloquea un problema urbanístico que ha permanecido enquistado durante muchos años para recepcionar los espacios comunes de las urbanizaciones de La Quinta Vieja y La Quinta Roja y procurar así que puedan disfrutar por fin de los servicios básicos. La fórmula elegida por el Consistorio norteño ha sido la declaración de incumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de las promotoras responsables de las urbanizaciones. Esta medida permitirá al Ayuntamiento iniciar un proceso de ejecución forzosa que le posibilite dar los servicios públicos esenciales en ambas zonas residenciales, que continúan siendo consideradas de dominio privado.

El problema es similar al que ocurre en otros puntos de la Isla como Ten-Bel, en Arona. Los promotores no cumplieron con sus obligaciones urbanísticas, el Ayuntamiento se negó a recepcionar por ello las zonas comunes y como consecuencia, las calles de las urbanizaciones continuaron siendo privadas, por lo que toda actuación debe correr a cargo de la empresa o los propietarios. Con el paso de los años, al no querer o no poder estos hacerse cargo de unos servicios tan costosos, las calles quedaban condenadas al deterioro. Es lo que pasa en La Quinta Vieja y La Quinta Roja, donde las aceras están en pésimo estado, la mala hierba campa a sus anchas, hay acumulaciones de residuos aquí y allá, y los jardines se secan sin que nadie lo evite.

Así están las calles en La Quinta

Juan Acosta, alcalde de Santa Úrsula, ha encontrado la fórmula para acabar con esta sensación de abandono. Explica que el Consistorio lleva desde el año 2015 «intentando dar solución al problema» y agotando todas las vías legales y de diálogo con la promotora urbanística en La Quinta Vieja y con la junta de compensación en La Quinta Roja, incluyendo informes técnicos, estudios externos, mediaciones y coordinación con otras administraciones, como el Cabildo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que no existía una recepción técnica de La Quinta Vieja, un aspecto que avaló todas las decisiones anteriores. Asimismo, Acosta señala que dan este paso para habilitar el marco legal necesario para poder actuar con la garantía de la ley y «devolver a los vecinos y vecinas lo que nunca se les debía haber arrebatado por una incorrecta actuación de las promotoras».

Así están las calles en La Quinta

El proceso de regularización abierto al fin por el equipo de Juan Acosta permitirá dotar a las dos urbanizaciones de los servicios básicos que llevan tantos años demandando sus más de 2.000 residentes. La Quinta Vieja ya cuenta con alumbrado público pero el objetivo es que las dos dispongan de todos los servicios municipales. Acosta apunta que las urbanizaciones tendrán un plan de mantenimiento integral periódico y sostenido como saneamiento, aceras en condiciones, limpieza viaria, recogida de residuos, poda o mantenimiento de las zonas verdes principalmente. Además, se contempla la incorporación progresiva de otras dotaciones y equipamientos como la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos para reforzar la seguridad vial, zonas deportivas al aire libre, parques infantiles y para perros, zonas de aparcamiento modernos y accesibles, señalización vial y mobiliario urbano renovado.

El responsable del grupo de gobierno municipal asegura que «existe un firme compromiso para que ambas urbanizaciones queden plenamente actualizadas y adaptadas». Quiere no solo resolver las carencias históricas, sino «ofrecer a los residentes un entorno moderno, funcional, seguro y con todos los servicios necesarios». No existe una fecha para comenzar con la prestación de servicios básicos debido a que el Ayuntamiento de Santa Úrsula está en una fase en la que «debe cumplirse el plazo legal establecido para que las promotoras puedan asumir voluntariamente sus obligaciones urbanísticas». En caso de que no lo hagan, el Consistorio activará de forma directa la «ejecución forzosa» en la que pasaría a ser un sistema de gestión pública y les permitiría actuar.

La situación ha generado un prolongado conflicto que ha llegado a los tribunales. La Asociación de Vecinos La Quinta de Chimaque llegó a presentar una denuncia ante la Fiscalía en 2021, al considerar que la falta de servicios supone una dejadez institucional. El Ayuntamiento ha elegido la vía del diálogo y la resolución del caso. Tras encontrar la forma de desbloquearlo, ahora queda el desarrollo del proceso.